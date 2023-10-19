https://ria.ru/20231019/lipetsk-1903851631.html
В Липецком районе обновили школу по эскизам детей и родителей
В Липецком районе обновили школу по эскизам детей и родителей - РИА Новости, 19.10.2023
В Липецком районе обновили школу по эскизам детей и родителей
В селе Сенцово Липецкой области капитально отремонтировали общеобразовательную школу, на эти цели направили 40 миллионов рублей; работы были проведены с учетом... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T14:36
2023-10-19T14:36
2023-10-19T14:36
липецкая область
липецкий район
игорь артамонов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903847706_0:228:2350:1550_1920x0_80_0_0_2387598223b7e1300b5e828e4fd4f8ad.jpg
ЛИПЕЦК, 19 окт – РИА Новости. В селе Сенцово Липецкой области капитально отремонтировали общеобразовательную школу, на эти цели направили 40 миллионов рублей; работы были проведены с учетом пожеланий детей и родителей, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Как рассказал губернатор, большая часть средств на ремонт школы - 38 миллионов рублей - была выделена из бюджета Липецкой области. Ремонта в учебном заведении не было более полувека, поэтому в соответствие с проектом в здании заменили все инженерные системы, электропроводку, настелили новый пол, увеличили школьную столовую. Кроме этого, установили автоматическую пожарную сигнализацию. Закупили новую мебель во все классы. Артамонов отметил, что помимо обновленных классов в школе теперь есть свой центр углубленного изучения предметов "Точка роста". Здесь более детально будут заниматься химией, физикой и биологией. Откроется кружок по робототехнике. Отличительной чертой проекта стало то, что над дизайном школы работали сами дети и их родители. Все пожелания были учтены при проведении работ. "Достойный результат. И всего за три месяца. Будем ставить проект в пример другим муниципалитетам. И, конечно же, продолжим преображать сельские школы", – отметил Артамонов.
https://ria.ru/20231018/zdravookhranenie-1903603634.html
липецкий район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкий район, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкий район, Игорь Артамонов
ЛИПЕЦК, 19 окт – РИА Новости. В селе Сенцово Липецкой области капитально отремонтировали общеобразовательную школу, на эти цели направили 40 миллионов рублей; работы были проведены с учетом пожеланий детей и родителей, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Как рассказал губернатор, большая часть средств на ремонт школы - 38 миллионов рублей - была выделена из бюджета Липецкой области.
Артамонов: направим в здравоохранение региона значительные инвестиции
Ремонта в учебном заведении не было более полувека, поэтому в соответствие с проектом в здании заменили все инженерные системы, электропроводку, настелили новый пол, увеличили школьную столовую. Кроме этого, установили автоматическую пожарную сигнализацию. Закупили новую мебель во все классы.
Артамонов
отметил, что помимо обновленных классов в школе теперь есть свой центр углубленного изучения предметов "Точка роста". Здесь более детально будут заниматься химией, физикой и биологией. Откроется кружок по робототехнике.
Отличительной чертой проекта стало то, что над дизайном школы работали сами дети и их родители. Все пожелания были учтены при проведении работ.
«
"Достойный результат. И всего за три месяца. Будем ставить проект в пример другим муниципалитетам. И, конечно же, продолжим преображать сельские школы", – отметил Артамонов.