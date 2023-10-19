https://ria.ru/20231019/lipetsk-1903851631.html

В Липецком районе обновили школу по эскизам детей и родителей

В Липецком районе обновили школу по эскизам детей и родителей - РИА Новости, 19.10.2023

В Липецком районе обновили школу по эскизам детей и родителей

В селе Сенцово Липецкой области капитально отремонтировали общеобразовательную школу, на эти цели направили 40 миллионов рублей; работы были проведены с учетом... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T14:36

2023-10-19T14:36

2023-10-19T14:36

липецкая область

липецкий район

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 19 окт – РИА Новости. В селе Сенцово Липецкой области капитально отремонтировали общеобразовательную школу, на эти цели направили 40 миллионов рублей; работы были проведены с учетом пожеланий детей и родителей, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Как рассказал губернатор, большая часть средств на ремонт школы - 38 миллионов рублей - была выделена из бюджета Липецкой области. Ремонта в учебном заведении не было более полувека, поэтому в соответствие с проектом в здании заменили все инженерные системы, электропроводку, настелили новый пол, увеличили школьную столовую. Кроме этого, установили автоматическую пожарную сигнализацию. Закупили новую мебель во все классы. Артамонов отметил, что помимо обновленных классов в школе теперь есть свой центр углубленного изучения предметов "Точка роста". Здесь более детально будут заниматься химией, физикой и биологией. Откроется кружок по робототехнике. Отличительной чертой проекта стало то, что над дизайном школы работали сами дети и их родители. Все пожелания были учтены при проведении работ. "Достойный результат. И всего за три месяца. Будем ставить проект в пример другим муниципалитетам. И, конечно же, продолжим преображать сельские школы", – отметил Артамонов.

https://ria.ru/20231018/zdravookhranenie-1903603634.html

липецкий район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

липецкий район, игорь артамонов