https://ria.ru/20231019/lesoruby-1903741470.html

ОПГ "черных лесорубов" нанесла ущерб Бурятии на десять миллионов рублей

ОПГ "черных лесорубов" нанесла ущерб Бурятии на десять миллионов рублей - РИА Новости, 19.10.2023

ОПГ "черных лесорубов" нанесла ущерб Бурятии на десять миллионов рублей

Участников организованной группы в Бурятии будут судить по обвинению в незаконной рубке леса, повлекшей причинение крупного ущерба государству – порядка 10... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T07:16

2023-10-19T07:16

2023-10-19T07:16

республика бурятия

происшествия

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УЛАН-УДЭ, 19 окт – РИА Новости. Участников организованной группы в Бурятии будут судить по обвинению в незаконной рубке леса, повлекшей причинение крупного ущерба государству – порядка 10 миллионов рублей, сообщает МВД республики. "Следственной частью следственного управления МВД по Республике Бурятия по материалам управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Бурятия расследовано уголовное дело по десяти эпизодам противоправной деятельности, совершенных организованной группой на территории Еравнинского района, в крупном и особо крупном размерах. Ущерб, причиненный лесному фонду, составил около 10 миллионов рублей", - говорится в сообщении. Следствием установлено, что с сентября 2022 года по февраль 2023 года на территории Еравнинского района действовала преступная группа из четырех местных жителей. Организатор доставлял членов группы к местам совершения незаконных рубок, предоставлял технику и разрешающие документы на заготовку древесины для предъявления в случае задержания при ее транспортировке. Кроме этого, он подыскал место сбыта незаконно заготовленной древесины – пункт приема и отгрузки в Еравнинском районе. Отмечается, что для возмещения причиненного материального ущерба на имущество членов группы наложен арест на сумму более 4 миллионов рублей. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Участникам группы грозит лишение свободы на срок до 7 лет.

https://ria.ru/20230426/sud-1867765200.html

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республика бурятия, происшествия