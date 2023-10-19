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ОПГ "черных лесорубов" нанесла ущерб Бурятии на десять миллионов рублей - РИА Новости, 19.10.2023
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07:16 19.10.2023
https://ria.ru/20231019/lesoruby-1903741470.html
ОПГ "черных лесорубов" нанесла ущерб Бурятии на десять миллионов рублей
ОПГ "черных лесорубов" нанесла ущерб Бурятии на десять миллионов рублей - РИА Новости, 19.10.2023
ОПГ "черных лесорубов" нанесла ущерб Бурятии на десять миллионов рублей
Участников организованной группы в Бурятии будут судить по обвинению в незаконной рубке леса, повлекшей причинение крупного ущерба государству – порядка 10... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T07:16
2023-10-19T07:16
республика бурятия
происшествия
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УЛАН-УДЭ, 19 окт – РИА Новости. Участников организованной группы в Бурятии будут судить по обвинению в незаконной рубке леса, повлекшей причинение крупного ущерба государству – порядка 10 миллионов рублей, сообщает МВД республики. "Следственной частью следственного управления МВД по Республике Бурятия по материалам управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Бурятия расследовано уголовное дело по десяти эпизодам противоправной деятельности, совершенных организованной группой на территории Еравнинского района, в крупном и особо крупном размерах. Ущерб, причиненный лесному фонду, составил около 10 миллионов рублей", - говорится в сообщении. Следствием установлено, что с сентября 2022 года по февраль 2023 года на территории Еравнинского района действовала преступная группа из четырех местных жителей. Организатор доставлял членов группы к местам совершения незаконных рубок, предоставлял технику и разрешающие документы на заготовку древесины для предъявления в случае задержания при ее транспортировке. Кроме этого, он подыскал место сбыта незаконно заготовленной древесины – пункт приема и отгрузки в Еравнинском районе. Отмечается, что для возмещения причиненного материального ущерба на имущество членов группы наложен арест на сумму более 4 миллионов рублей. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Участникам группы грозит лишение свободы на срок до 7 лет.
https://ria.ru/20230426/sud-1867765200.html
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республика бурятия, происшествия
Республика Бурятия, Происшествия
ОПГ "черных лесорубов" нанесла ущерб Бурятии на десять миллионов рублей

"Черные лесорубы" нанесли ущерб лесам Бурятии на десять миллионов рублей

© Pixabay / Pixabay License/Kathas_FotosВырубка леса
Вырубка леса - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© Pixabay / Pixabay License/Kathas_Fotos
Вырубка леса. Архивное фото
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УЛАН-УДЭ, 19 окт – РИА Новости. Участников организованной группы в Бурятии будут судить по обвинению в незаконной рубке леса, повлекшей причинение крупного ущерба государству – порядка 10 миллионов рублей, сообщает МВД республики.
«
"Следственной частью следственного управления МВД по Республике Бурятия по материалам управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Бурятия расследовано уголовное дело по десяти эпизодам противоправной деятельности, совершенных организованной группой на территории Еравнинского района, в крупном и особо крупном размерах. Ущерб, причиненный лесному фонду, составил около 10 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Следствием установлено, что с сентября 2022 года по февраль 2023 года на территории Еравнинского района действовала преступная группа из четырех местных жителей. Организатор доставлял членов группы к местам совершения незаконных рубок, предоставлял технику и разрешающие документы на заготовку древесины для предъявления в случае задержания при ее транспортировке. Кроме этого, он подыскал место сбыта незаконно заготовленной древесины – пункт приема и отгрузки в Еравнинском районе.
Отмечается, что для возмещения причиненного материального ущерба на имущество членов группы наложен арест на сумму более 4 миллионов рублей.
Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Участникам группы грозит лишение свободы на срок до 7 лет.
Заготовка леса - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
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Республика БурятияПроисшествия
 
 
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