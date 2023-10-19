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Численность редких дальневосточных леопардов в России выросла в пять раз - РИА Новости, 19.10.2023
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Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
13:48 19.10.2023
https://ria.ru/20231019/leopardy-1903831952.html
Численность редких дальневосточных леопардов в России выросла в пять раз
Численность редких дальневосточных леопардов в России выросла в пять раз - РИА Новости, 19.10.2023
Численность редких дальневосточных леопардов в России выросла в пять раз
Численность редких дальневосточных леопардов в России выросла в пять раз – до 150 особей в дикой природе, сообщил в четверг спецпредставитель президента РФ по... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T13:48
2023-10-19T13:48
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ЧЕЛЯБИНСК, 19 окт – РИА Новости. Численность редких дальневосточных леопардов в России выросла в пять раз – до 150 особей в дикой природе, сообщил в четверг спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов в Челябинске. В Челябинске 19 октября проходит первый Всероссийский детский экологический форум. "В каждом регионе есть своя специфика. Могу привести один пример. Я занимаюсь охраной дальневосточного леопарда. Красивейшее животное было на грани уничтожения, всего 30 оставалось в дикой природе. В зоопарках мира – 300, а в дикой природе они живут только в России. Сейчас их, слава богу, уже 150", - сказал Иванов в ходе форума. Он добавил, что в национальных парках, где леопарды обитают, школьники из близлежащих населенных пунктов помогают с уборкой территории. "Они из местных школ, приносят конкретную совершенно пользу", - пояснил он. Дальневосточный леопард - самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Ядро популяции - в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. Ранее сообщалось, что на российских охраняемых территориях в дикой природе обитает 125 взрослых особей.
https://ria.ru/20231006/leopard-1900841822.html
https://ria.ru/20230910/leopard-1895308857.html
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россия, приморский край, челябинск
Хорошие новости, Россия, Приморский край, Челябинск
Численность редких дальневосточных леопардов в России выросла в пять раз

Численность дальневосточных леопардов в РФ достигла 150 особей в дикой природе

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкДальневосточный леопард
Дальневосточный леопард - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Дальневосточный леопард. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 19 окт – РИА Новости. Численность редких дальневосточных леопардов в России выросла в пять раз – до 150 особей в дикой природе, сообщил в четверг спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов в Челябинске.
В Челябинске 19 октября проходит первый Всероссийский детский экологический форум.
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В Приморье леопард Тайфун попал на фото с юной самкой
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"В каждом регионе есть своя специфика. Могу привести один пример. Я занимаюсь охраной дальневосточного леопарда. Красивейшее животное было на грани уничтожения, всего 30 оставалось в дикой природе. В зоопарках мира – 300, а в дикой природе они живут только в России. Сейчас их, слава богу, уже 150", - сказал Иванов в ходе форума.
Он добавил, что в национальных парках, где леопарды обитают, школьники из близлежащих населенных пунктов помогают с уборкой территории.
"Они из местных школ, приносят конкретную совершенно пользу", - пояснил он.
Дальневосточный леопард - самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Ядро популяции - в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. Ранее сообщалось, что на российских охраняемых территориях в дикой природе обитает 125 взрослых особей.
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Хорошие новостиРоссияПриморский крайЧелябинск
 
 
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