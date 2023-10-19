В Приморье редкий леопард покорил специалистов своей фотогеничностью
В Приморье леопард покорил специалистов своей фотогеничностью у "дерева детства"
ВЛАДИВОСТОК, 19 окт – РИА Новости. Краснокнижный дальневосточный леопард, который любит приходить к своему "дереву детства" в нацпарке "Земля леопарда" в Приморье, покорил специалистов своей фотогеничностью, сообщило учреждение в своем Тelegram-канале.
Самка дальневосточного леопарда Leo 138F, как уточняют в нацпарке, — "одна из самых эффектных представительниц "Земли леопарда". Хищница, едва уйдя от матери, начала активно позировать перед фотоловушками, одаривая специалистов живописными кадрами. Любовь к "фотосессиям" не исчезла и во взрослом возрасте, что позволило ученым узнать об одной из ее интересных привычек, информирует нацпарк.
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"С самого юношества она полюбила пролезать под конкретным упавшим деревом. Ночью и днем, летом и зимой, одна и в компании, кошка <...> пролезала через живописную древесную арку. Не изменяя своим традициям, пятнистая хищница каждый год радует сотрудников нацпарка своей фотосессией у любимого дерева", — сообщает нацпарк.
При этом сейчас она уже с трудом может пролезть через эту арку.
Став мамой, самка леопарда передала эту особенную привычку своему котенку.
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"На фотографиях видно, как "мамина любовь" энергично следует за хищницей, пролезая через поваленное дерево", — указали в нацпарке.
По информации специалистов, у "красавицы Leo 138F еще нет Хранителя". А ведь именно с ним она перестанет быть безымянной: дать имя краснокнижному зверю в нацпарке "Земля леопарда" может только его Хранитель.
Дальневосточный леопард — самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащим с Россией. Кроме того, несколько особей замечали у границы с КНДР. Ядро популяции — в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. По последним данным, на российских охраняемых территориях в дикой природе обитает 125 взрослых особей.