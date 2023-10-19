https://ria.ru/20231019/lavrov-1903790734.html
Лавров возложил цветы к мемориальной доске дипломата Карлова в Пхеньяне
Лавров возложил цветы к мемориальной доске дипломата Карлова в Пхеньяне - РИА Новости, 19.10.2023
Лавров возложил цветы к мемориальной доске дипломата Карлова в Пхеньяне
Глава МИД РФ Сергей Лавров возложил цветы к мемориальной доске дипломата Андрея Карлова в посольстве России в Пхеньяне. РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T12:02
2023-10-19T12:02
2023-10-19T13:29
в мире
россия
пхеньян
турция
сергей лавров
андрей карлов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903825380_0:37:1280:757_1920x0_80_0_0_ea3c3f50b142ae6c9f4b413dc2a7797d.jpg
ПХЕНЬЯН, 19 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров возложил цветы к мемориальной доске дипломата Андрея Карлова в посольстве России в Пхеньяне. Карлов возглавлял российское диппредставительство в Турции, где был убит в декабре 2016 года на открытии фотовыставки в Анкаре. Посмертно ему было присвоено звание Героя России. С 2001 по 2006 годы Карлов работал послом РФ в КНДР, многое сделал для развития двусторонних отношений. На фасаде посольства в память о нем установлена мемориальная доска. После этого Лавров провел встречу с коллективом российского посольства в КНДР. Это завершающий пункт в его программе во время пребывания в Северной Корее. Мемориальная доска с надписью: "Здесь служил родине Герой России Андрей Карлов" установлена в 2017 году на фасаде здания российского посольства в Пхеньяне. Андрей Геннадьевич Карлов, возглавлявший российскую дипмиссию в Турции, был убит 19 декабря 2016 года в Центре современного искусства в Анкаре. Преступник несколько раз выстрелил дипломату в спину, когда тот выступал с речью на церемонии открытия фотовыставки о России. На дипломатической службе Карлов находился с 1976 года.
https://ria.ru/20231019/lavrov-1903755132.html
https://ria.ru/20230428/ubiystvo-1868362243.html
россия
пхеньян
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903825380_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_4460ebd4d460da647f3dcc387e23c525.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, пхеньян, турция, сергей лавров, андрей карлов
В мире, Россия, Пхеньян, Турция, Сергей Лавров, Андрей Карлов
Лавров возложил цветы к мемориальной доске дипломата Карлова в Пхеньяне
Лавров возложил цветы к мемориальной доске Карлова в посольстве в Пхеньяне
ПХЕНЬЯН, 19 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров возложил цветы к мемориальной доске дипломата Андрея Карлова в посольстве России в Пхеньяне.
Карлов возглавлял российское диппредставительство в Турции
, где был убит в декабре 2016 года на открытии фотовыставки в Анкаре
. Посмертно ему было присвоено звание Героя России.
Лавров в Пхеньяне возложил цветы к памятникам лидеров КНДР
С 2001 по 2006 годы Карлов работал послом РФ в КНДР, многое сделал для развития двусторонних отношений. На фасаде посольства в память о нем установлена мемориальная доска.
После этого Лавров провел встречу с коллективом российского посольства в КНДР. Это завершающий пункт в его программе во время пребывания в Северной Корее.
Мемориальная доска с надписью: "Здесь служил родине Герой России Андрей Карлов" установлена в 2017 году на фасаде здания российского посольства в Пхеньяне.
Андрей Геннадьевич Карлов, возглавлявший российскую дипмиссию в Турции, был убит 19 декабря 2016 года в Центре современного искусства в Анкаре. Преступник несколько раз выстрелил дипломату в спину, когда тот выступал с речью на церемонии открытия фотовыставки о России.
На дипломатической службе Карлов находился с 1976 года.
Чавушоглу назвал убийство посла Карлова одним из самых тяжелых моментов