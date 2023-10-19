https://ria.ru/20231019/lavrov-1903790734.html

Лавров возложил цветы к мемориальной доске дипломата Карлова в Пхеньяне

Лавров возложил цветы к мемориальной доске дипломата Карлова в Пхеньяне - РИА Новости, 19.10.2023

Лавров возложил цветы к мемориальной доске дипломата Карлова в Пхеньяне

Глава МИД РФ Сергей Лавров возложил цветы к мемориальной доске дипломата Андрея Карлова в посольстве России в Пхеньяне. РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T12:02

2023-10-19T12:02

2023-10-19T13:29

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ПХЕНЬЯН, 19 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров возложил цветы к мемориальной доске дипломата Андрея Карлова в посольстве России в Пхеньяне. Карлов возглавлял российское диппредставительство в Турции, где был убит в декабре 2016 года на открытии фотовыставки в Анкаре. Посмертно ему было присвоено звание Героя России. С 2001 по 2006 годы Карлов работал послом РФ в КНДР, многое сделал для развития двусторонних отношений. На фасаде посольства в память о нем установлена мемориальная доска. После этого Лавров провел встречу с коллективом российского посольства в КНДР. Это завершающий пункт в его программе во время пребывания в Северной Корее. Мемориальная доска с надписью: "Здесь служил родине Герой России Андрей Карлов" установлена в 2017 году на фасаде здания российского посольства в Пхеньяне. Андрей Геннадьевич Карлов, возглавлявший российскую дипмиссию в Турции, был убит 19 декабря 2016 года в Центре современного искусства в Анкаре. Преступник несколько раз выстрелил дипломату в спину, когда тот выступал с речью на церемонии открытия фотовыставки о России. На дипломатической службе Карлов находился с 1976 года.

https://ria.ru/20231019/lavrov-1903755132.html

https://ria.ru/20230428/ubiystvo-1868362243.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, пхеньян, турция, сергей лавров, андрей карлов