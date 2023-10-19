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Лавров возложил цветы к мемориальной доске дипломата Карлова в Пхеньяне - РИА Новости, 19.10.2023
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12:02 19.10.2023 (обновлено: 13:29 19.10.2023)
https://ria.ru/20231019/lavrov-1903790734.html
Лавров возложил цветы к мемориальной доске дипломата Карлова в Пхеньяне
Лавров возложил цветы к мемориальной доске дипломата Карлова в Пхеньяне - РИА Новости, 19.10.2023
Лавров возложил цветы к мемориальной доске дипломата Карлова в Пхеньяне
Глава МИД РФ Сергей Лавров возложил цветы к мемориальной доске дипломата Андрея Карлова в посольстве России в Пхеньяне. РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T12:02
2023-10-19T13:29
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ПХЕНЬЯН, 19 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров возложил цветы к мемориальной доске дипломата Андрея Карлова в посольстве России в Пхеньяне. Карлов возглавлял российское диппредставительство в Турции, где был убит в декабре 2016 года на открытии фотовыставки в Анкаре. Посмертно ему было присвоено звание Героя России. С 2001 по 2006 годы Карлов работал послом РФ в КНДР, многое сделал для развития двусторонних отношений. На фасаде посольства в память о нем установлена мемориальная доска. После этого Лавров провел встречу с коллективом российского посольства в КНДР. Это завершающий пункт в его программе во время пребывания в Северной Корее. Мемориальная доска с надписью: "Здесь служил родине Герой России Андрей Карлов" установлена в 2017 году на фасаде здания российского посольства в Пхеньяне. Андрей Геннадьевич Карлов, возглавлявший российскую дипмиссию в Турции, был убит 19 декабря 2016 года в Центре современного искусства в Анкаре. Преступник несколько раз выстрелил дипломату в спину, когда тот выступал с речью на церемонии открытия фотовыставки о России. На дипломатической службе Карлов находился с 1976 года.
https://ria.ru/20231019/lavrov-1903755132.html
https://ria.ru/20230428/ubiystvo-1868362243.html
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в мире, россия, пхеньян, турция, сергей лавров, андрей карлов
В мире, Россия, Пхеньян, Турция, Сергей Лавров, Андрей Карлов
Лавров возложил цветы к мемориальной доске дипломата Карлова в Пхеньяне

Лавров возложил цветы к мемориальной доске Карлова в посольстве в Пхеньяне

© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров возложил цветы к барельефу Андрея Карлова в Посольстве России в КНДР. 19 октября 2023
Министр иностранных дел России Сергей Лавров возложил цветы к барельефу Андрея Карлова в Посольстве России в КНДР. 19 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© Фото : МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров возложил цветы к барельефу Андрея Карлова в Посольстве России в КНДР. 19 октября 2023
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ПХЕНЬЯН, 19 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров возложил цветы к мемориальной доске дипломата Андрея Карлова в посольстве России в Пхеньяне.
Карлов возглавлял российское диппредставительство в Турции, где был убит в декабре 2016 года на открытии фотовыставки в Анкаре. Посмертно ему было присвоено звание Героя России.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
Лавров в Пхеньяне возложил цветы к памятникам лидеров КНДР
Вчера, 09:47
С 2001 по 2006 годы Карлов работал послом РФ в КНДР, многое сделал для развития двусторонних отношений. На фасаде посольства в память о нем установлена мемориальная доска.
После этого Лавров провел встречу с коллективом российского посольства в КНДР. Это завершающий пункт в его программе во время пребывания в Северной Корее.
Мемориальная доска с надписью: "Здесь служил родине Герой России Андрей Карлов" установлена в 2017 году на фасаде здания российского посольства в Пхеньяне.
Андрей Геннадьевич Карлов, возглавлявший российскую дипмиссию в Турции, был убит 19 декабря 2016 года в Центре современного искусства в Анкаре. Преступник несколько раз выстрелил дипломату в спину, когда тот выступал с речью на церемонии открытия фотовыставки о России.
На дипломатической службе Карлов находился с 1976 года.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
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В миреРоссияПхеньянТурцияСергей ЛавровАндрей Карлов
 
 
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