https://ria.ru/20231019/lavrov-1903755132.html
Лавров в Пхеньяне возложил цветы к памятникам лидеров КНДР
Лавров в Пхеньяне возложил цветы к памятникам лидеров КНДР - РИА Новости, 19.10.2023
Лавров в Пхеньяне возложил цветы к памятникам лидеров КНДР
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе визита в Пхеньян принял участие в ряде памятных мероприятий. РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T09:47
2023-10-19T09:47
2023-10-19T09:47
в мире
пхеньян
россия
япония
ким ир сен
сергей лавров
ким чен ир
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788297169_0:0:2916:1641_1920x0_80_0_0_904dac86309d19b1b95f246b3b894221.jpg
ПХЕНЬЯН, 19 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе визита в Пхеньян принял участие в ряде памятных мероприятий. Так, начал он свою программу с возложения цветов к памятникам двух первых лидеров республики Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. В сопровождении главы МИД КНДР Цой Сон Хи Лавров преподнес корзину цветов к подножию двух бронзовых статуй. Оба постамента высотой в 25 метров расположены на холме около Музея корейской революции. Фотографировать их полагается только в полный рост. После окончания переговоров с северокорейской коллегой и пресс-подхода для журналистов Лавров также возложил цветы к монументу советским воинам "Освобождение". Памятник освобождения - главный монумент-обелиск в КНДР, посвященный воинам Красной армии, освободившей Корею в годы Второй мировой войны. Памятник воздвигнут 15 августа 1946 года в знак благодарности корейского народа в память о советских воинах, погибших при освобождении Кореи от Японии. Внизу стелы, с каждой стороны, имеются надписи на русском и корейском языках. После этого Лавров также посетил кладбище советским воинам.
https://ria.ru/20231019/kndr-1903743925.html
https://ria.ru/20231019/kontakty-1903741597.html
пхеньян
россия
япония
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788297169_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_da8106e2d91a016dc50f377fbd4d9441.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, пхеньян, россия, япония, ким ир сен, сергей лавров, ким чен ир
В мире, Пхеньян, Россия, Япония, Ким Ир Сен, Сергей Лавров, Ким Чен Ир
Лавров в Пхеньяне возложил цветы к памятникам лидеров КНДР
Лавров возложил цветы к памятникам лидеров КНДР и к монументу советским воинам
ПХЕНЬЯН, 19 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе визита в Пхеньян принял участие в ряде памятных мероприятий.
Так, начал он свою программу с возложения цветов к памятникам двух первых лидеров республики Ким Ир Сена
и Ким Чен Ира
.
Лавров отметил, что рекомендовал бы КНДР российским туристам
В сопровождении главы МИД КНДР Цой Сон Хи Лавров преподнес корзину цветов к подножию двух бронзовых статуй. Оба постамента высотой в 25 метров расположены на холме около Музея корейской революции.
Фотографировать их полагается только в полный рост.
После окончания переговоров с северокорейской коллегой и пресс-подхода для журналистов Лавров также возложил цветы к монументу советским воинам "Освобождение".
Памятник освобождения - главный монумент-обелиск в КНДР, посвященный воинам Красной армии, освободившей Корею в годы Второй мировой войны.
Памятник воздвигнут 15 августа 1946 года в знак благодарности корейского народа в память о советских воинах, погибших при освобождении Кореи от Японии
.
Внизу стелы, с каждой стороны, имеются надписи на русском и корейском языках.
После этого Лавров также посетил кладбище советским воинам.
Россия и КНДР продолжат контакты на высшем и высоком уровнях, уверен Лавров