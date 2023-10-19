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Лавров в Пхеньяне возложил цветы к памятникам лидеров КНДР

Лавров в Пхеньяне возложил цветы к памятникам лидеров КНДР - РИА Новости, 19.10.2023

Лавров в Пхеньяне возложил цветы к памятникам лидеров КНДР

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе визита в Пхеньян принял участие в ряде памятных мероприятий. РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T09:47

2023-10-19T09:47

2023-10-19T09:47

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ПХЕНЬЯН, 19 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе визита в Пхеньян принял участие в ряде памятных мероприятий. Так, начал он свою программу с возложения цветов к памятникам двух первых лидеров республики Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. В сопровождении главы МИД КНДР Цой Сон Хи Лавров преподнес корзину цветов к подножию двух бронзовых статуй. Оба постамента высотой в 25 метров расположены на холме около Музея корейской революции. Фотографировать их полагается только в полный рост. После окончания переговоров с северокорейской коллегой и пресс-подхода для журналистов Лавров также возложил цветы к монументу советским воинам "Освобождение". Памятник освобождения - главный монумент-обелиск в КНДР, посвященный воинам Красной армии, освободившей Корею в годы Второй мировой войны. Памятник воздвигнут 15 августа 1946 года в знак благодарности корейского народа в память о советских воинах, погибших при освобождении Кореи от Японии. Внизу стелы, с каждой стороны, имеются надписи на русском и корейском языках. После этого Лавров также посетил кладбище советским воинам.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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