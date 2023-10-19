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Лавров в Пхеньяне возложил цветы к памятникам лидеров КНДР - РИА Новости, 19.10.2023
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09:47 19.10.2023
https://ria.ru/20231019/lavrov-1903755132.html
Лавров в Пхеньяне возложил цветы к памятникам лидеров КНДР
Лавров в Пхеньяне возложил цветы к памятникам лидеров КНДР - РИА Новости, 19.10.2023
Лавров в Пхеньяне возложил цветы к памятникам лидеров КНДР
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе визита в Пхеньян принял участие в ряде памятных мероприятий. РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T09:47
2023-10-19T09:47
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ПХЕНЬЯН, 19 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе визита в Пхеньян принял участие в ряде памятных мероприятий. Так, начал он свою программу с возложения цветов к памятникам двух первых лидеров республики Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. В сопровождении главы МИД КНДР Цой Сон Хи Лавров преподнес корзину цветов к подножию двух бронзовых статуй. Оба постамента высотой в 25 метров расположены на холме около Музея корейской революции. Фотографировать их полагается только в полный рост. После окончания переговоров с северокорейской коллегой и пресс-подхода для журналистов Лавров также возложил цветы к монументу советским воинам "Освобождение". Памятник освобождения - главный монумент-обелиск в КНДР, посвященный воинам Красной армии, освободившей Корею в годы Второй мировой войны. Памятник воздвигнут 15 августа 1946 года в знак благодарности корейского народа в память о советских воинах, погибших при освобождении Кореи от Японии. Внизу стелы, с каждой стороны, имеются надписи на русском и корейском языках. После этого Лавров также посетил кладбище советским воинам.
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в мире, пхеньян, россия, япония, ким ир сен, сергей лавров, ким чен ир
В мире, Пхеньян, Россия, Япония, Ким Ир Сен, Сергей Лавров, Ким Чен Ир
Лавров в Пхеньяне возложил цветы к памятникам лидеров КНДР

Лавров возложил цветы к памятникам лидеров КНДР и к монументу советским воинам

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПХЕНЬЯН, 19 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе визита в Пхеньян принял участие в ряде памятных мероприятий.
Так, начал он свою программу с возложения цветов к памятникам двух первых лидеров республики Ким Ир Сена и Ким Чен Ира.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
Лавров отметил, что рекомендовал бы КНДР российским туристам
Вчера, 07:57
В сопровождении главы МИД КНДР Цой Сон Хи Лавров преподнес корзину цветов к подножию двух бронзовых статуй. Оба постамента высотой в 25 метров расположены на холме около Музея корейской революции.
Фотографировать их полагается только в полный рост.
После окончания переговоров с северокорейской коллегой и пресс-подхода для журналистов Лавров также возложил цветы к монументу советским воинам "Освобождение".
Памятник освобождения - главный монумент-обелиск в КНДР, посвященный воинам Красной армии, освободившей Корею в годы Второй мировой войны.
Памятник воздвигнут 15 августа 1946 года в знак благодарности корейского народа в память о советских воинах, погибших при освобождении Кореи от Японии.
Внизу стелы, с каждой стороны, имеются надписи на русском и корейском языках.
После этого Лавров также посетил кладбище советским воинам.
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в ходе переговоров с Министром иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики Цой Сон Хи - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
Россия и КНДР продолжат контакты на высшем и высоком уровнях, уверен Лавров
Вчера, 07:21
 
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