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Лавров рассказал о консультациях по палестино-израильскому кризису - РИА Новости, 19.10.2023
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08:22 19.10.2023
https://ria.ru/20231019/lavrov-1903745489.html
Лавров рассказал о консультациях по палестино-израильскому кризису
Лавров рассказал о консультациях по палестино-израильскому кризису - РИА Новости, 19.10.2023
Лавров рассказал о консультациях по палестино-израильскому кризису
Российская сторона рассчитывает на продолжение консультаций по урегулированию израильско-палестинского конфликта, некоторые из них предстоят уже в ближайшие... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T08:22
2023-10-19T08:22
в мире
россия
египет
пхеньян
сергей лавров
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ПХЕНЬЯН, 19 окт - РИА Новости. Российская сторона рассчитывает на продолжение консультаций по урегулированию израильско-палестинского конфликта, некоторые из них предстоят уже в ближайшие дни, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров. "Я исхожу из того, что продолжатся все равно консультации заинтересованных стран. Египет проявляет инициативы. Да и все мы хотим видеть деэскалацию в секторе Газа. В ближайшие дни предстоят контакты, в ходе которых станет понятно, насколько реалистично на это рассчитывать", - сказал он на пресс-подходе в Пхеньяне. Министр подчеркнул, что "реальным механизмом могло бы стать решение СБ ООН с призывом ко всем сторонам остановить любые насильственные действия и обеспечить решение гуманитарных проблем с учетом той настоящей катастрофы, которая грозит сектору Газа и миллионам проживающих там людей". "Но, к сожалению, эта резолюция не была принята. Хотя я не уверен, что, если бы прошла эта резолюция, что все бы так и произошло, что была бы объявлена пауза, что решались бы гуманитарные проблемы. Но и призыва не получилось", - подчеркнул Лавров.
https://ria.ru/20231019/koreya-1903744248.html
https://ria.ru/20231019/kontakt-1903743220.html
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в мире, россия, египет, пхеньян, сергей лавров, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Россия, Египет, Пхеньян, Сергей Лавров, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Лавров рассказал о консультациях по палестино-израильскому кризису

Лавров рассказал об инициативах по урегулированию палестино-израильского кризиса

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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ПХЕНЬЯН, 19 окт - РИА Новости. Российская сторона рассчитывает на продолжение консультаций по урегулированию израильско-палестинского конфликта, некоторые из них предстоят уже в ближайшие дни, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Я исхожу из того, что продолжатся все равно консультации заинтересованных стран. Египет проявляет инициативы. Да и все мы хотим видеть деэскалацию в секторе Газа. В ближайшие дни предстоят контакты, в ходе которых станет понятно, насколько реалистично на это рассчитывать", - сказал он на пресс-подходе в Пхеньяне.
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Министр подчеркнул, что "реальным механизмом могло бы стать решение СБ ООН с призывом ко всем сторонам остановить любые насильственные действия и обеспечить решение гуманитарных проблем с учетом той настоящей катастрофы, которая грозит сектору Газа и миллионам проживающих там людей".
"Но, к сожалению, эта резолюция не была принята. Хотя я не уверен, что, если бы прошла эта резолюция, что все бы так и произошло, что была бы объявлена пауза, что решались бы гуманитарные проблемы. Но и призыва не получилось", - подчеркнул Лавров.
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В миреРоссияЕгипетПхеньянСергей ЛавровООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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