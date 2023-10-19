https://ria.ru/20231019/lavrov-1903742045.html

Лавров оценил риск превращения конфликта Израиля и ХАМАС в общерегиональный

Лавров оценил риск превращения конфликта Израиля и ХАМАС в общерегиональный - РИА Новости, 19.10.2023

Лавров оценил риск превращения конфликта Израиля и ХАМАС в общерегиональный

Риск перерастания палестино-израильского конфликта в общерегиональный достаточно высок, попытки все свалить на Иран Россия считает провокационными, заявил глава РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T07:28

2023-10-19T07:28

2023-10-19T07:28

израиль

россия

иран

сергей лавров

владимир путин

хамас

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ПХЕНЬЯН, 19 окт - РИА Новости. Риск перерастания палестино-израильского конфликта в общерегиональный достаточно высок, попытки все свалить на Иран Россия считает провокационными, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Что касается сектора Газа, то риск перерастания этого кризиса в общерегиональный конфликт достаточно серьезен", - сказал Лавров журналистам. "Попытки все свалить на Иран мы наблюдаем и считаем их достаточно провокационными. Иранское руководство, я считаю, занимает достаточно ответственную взвешенную позицию и как раз призывает к тому, чтобы не допустить разрастания этого конфликта на весь регион и сопредельные страны", - сказал Лавров. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа достигло 3478 человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231019/medvedev-1903723535.html

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израиль, россия, иран, сергей лавров, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире