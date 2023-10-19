https://ria.ru/20231019/lavrov-1903734203.html
Лавров объявил о выходе отношений России и КНДР на новый уровень
Лавров объявил о выходе отношений России и КНДР на новый уровень - РИА Новости, 19.10.2023
Лавров объявил о выходе отношений России и КНДР на новый уровень
Отношения России и КНДР вышли на качественно новый, стратегический уровень, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T04:25
2023-10-19T04:25
2023-10-19T04:39
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ПХЕНЬЯН, 19 окт - РИА Новости. Отношения России и КНДР вышли на качественно новый, стратегический уровень, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров. В правительственной резиденции Кымсусан проходит встреча глав МИД РФ и КНДР Лаврова и Чхве Сон Хи. "После проведения исторического саммита между президентом (России Владимиром) Путиным и председателем государственных дел Ким Чен Ыном на космодроме Восточный 13 сентября мы можем с уверенностью сказать, что эти отношения вышли на качественно новый, стратегический уровень", - заявил глава МИД РФ в начале встречи со своей северокорейской коллегой. Российский министр напомнил, что "75 лет назад Советский Союз, который сыграл ключевую роль в освобождении Кореи от японского колониального господства, первым признал молодое корейское государство, а затем оказывал ему содействие в становлении национальной экономики, науки, культуры, образования". "Мы всегда будем помнить тот неоценимый вклад, который товарищ Ким Ир Сен и затем товарищ Ким Чен Ир внесли в становление наших отношений",- подчеркнул Лавров.Со своей стороны министр иностранных дел Северной Кореи отметила, что "частные встречи глав МИД двух стран, в ходе которых укрепляются товарищеские узы, служат доказательством, что корейско-российские двусторонние отношение с давней историей дружбы показывают динамику развития, развиваются с новой жизненной силой".Она добавила, что переговоры с Лавровым в Северной Корее "станут важным моментом для исполнения договоренностей, достигнутых на сентябрьском саммите" Путина и Ким Чен Ына.
https://ria.ru/20231019/lavrov-1903733417.html
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сергей лавров, ким чен ын, ким ир сен, россия, в мире
Сергей Лавров, Ким Чен Ын, Ким Ир Сен, Россия, В мире
Лавров объявил о выходе отношений России и КНДР на новый уровень
Лавров: отношения России и КНДР вышли на новый, стратегический уровень
ПХЕНЬЯН, 19 окт - РИА Новости. Отношения России и КНДР вышли на качественно новый, стратегический уровень, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.
В правительственной резиденции Кымсусан проходит встреча глав МИД РФ и КНДР Лаврова и Чхве Сон Хи.
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"После проведения исторического саммита между президентом (России Владимиром) Путиным и председателем государственных дел Ким Чен Ыном
на космодроме Восточный 13 сентября мы можем с уверенностью сказать, что эти отношения вышли на качественно новый, стратегический уровень", - заявил глава МИД РФ в начале встречи со своей северокорейской коллегой.
Российский министр напомнил, что "75 лет назад Советский Союз, который сыграл ключевую роль в освобождении Кореи от японского колониального господства, первым признал молодое корейское государство, а затем оказывал ему содействие в становлении национальной экономики, науки, культуры, образования".
"Мы всегда будем помнить тот неоценимый вклад, который товарищ Ким Ир Сен
и затем товарищ Ким Чен Ир
внесли в становление наших отношений",- подчеркнул Лавров.
Со своей стороны министр иностранных дел Северной Кореи отметила, что "частные встречи глав МИД двух стран, в ходе которых укрепляются товарищеские узы, служат доказательством, что корейско-российские двусторонние отношение с давней историей дружбы показывают динамику развития, развиваются с новой жизненной силой".
Она добавила, что переговоры с Лавровым в Северной Корее "станут важным моментом для исполнения договоренностей, достигнутых на сентябрьском саммите" Путина и Ким Чен Ына.
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