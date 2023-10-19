Рейтинг@Mail.ru
Лавров объявил о выходе отношений России и КНДР на новый уровень - РИА Новости, 19.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:25 19.10.2023 (обновлено: 04:39 19.10.2023)
https://ria.ru/20231019/lavrov-1903734203.html
Лавров объявил о выходе отношений России и КНДР на новый уровень
Лавров объявил о выходе отношений России и КНДР на новый уровень - РИА Новости, 19.10.2023
Лавров объявил о выходе отношений России и КНДР на новый уровень
Отношения России и КНДР вышли на качественно новый, стратегический уровень, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T04:25
2023-10-19T04:39
сергей лавров
ким чен ын
ким ир сен
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896152964_0:0:2519:1418_1920x0_80_0_0_35607c7b5ed2b928dfcc97a102d66782.jpg
ПХЕНЬЯН, 19 окт - РИА Новости. Отношения России и КНДР вышли на качественно новый, стратегический уровень, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров. В правительственной резиденции Кымсусан проходит встреча глав МИД РФ и КНДР Лаврова и Чхве Сон Хи. "После проведения исторического саммита между президентом (России Владимиром) Путиным и председателем государственных дел Ким Чен Ыном на космодроме Восточный 13 сентября мы можем с уверенностью сказать, что эти отношения вышли на качественно новый, стратегический уровень", - заявил глава МИД РФ в начале встречи со своей северокорейской коллегой. Российский министр напомнил, что "75 лет назад Советский Союз, который сыграл ключевую роль в освобождении Кореи от японского колониального господства, первым признал молодое корейское государство, а затем оказывал ему содействие в становлении национальной экономики, науки, культуры, образования". "Мы всегда будем помнить тот неоценимый вклад, который товарищ Ким Ир Сен и затем товарищ Ким Чен Ир внесли в становление наших отношений",- подчеркнул Лавров.Со своей стороны министр иностранных дел Северной Кореи отметила, что "частные встречи глав МИД двух стран, в ходе которых укрепляются товарищеские узы, служат доказательством, что корейско-российские двусторонние отношение с давней историей дружбы показывают динамику развития, развиваются с новой жизненной силой".Она добавила, что переговоры с Лавровым в Северной Корее "станут важным моментом для исполнения договоренностей, достигнутых на сентябрьском саммите" Путина и Ким Чен Ына.
https://ria.ru/20231019/lavrov-1903733417.html
https://ria.ru/20230925/sanktsii-1898510089.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896152964_0:0:2187:1640_1920x0_80_0_0_67d8d24e38872e87562ef9e8c4a82e46.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сергей лавров, ким чен ын, ким ир сен, россия, в мире
Сергей Лавров, Ким Чен Ын, Ким Ир Сен, Россия, В мире
Лавров объявил о выходе отношений России и КНДР на новый уровень

Лавров: отношения России и КНДР вышли на новый, стратегический уровень

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкФлаги России и КНДР
Флаги России и КНДР - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Флаги России и КНДР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПХЕНЬЯН, 19 окт - РИА Новости. Отношения России и КНДР вышли на качественно новый, стратегический уровень, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.
В правительственной резиденции Кымсусан проходит встреча глав МИД РФ и КНДР Лаврова и Чхве Сон Хи.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
В КНДР назвали визит Лаврова знаменательным моментом
04:06
"После проведения исторического саммита между президентом (России Владимиром) Путиным и председателем государственных дел Ким Чен Ыном на космодроме Восточный 13 сентября мы можем с уверенностью сказать, что эти отношения вышли на качественно новый, стратегический уровень", - заявил глава МИД РФ в начале встречи со своей северокорейской коллегой.
Российский министр напомнил, что "75 лет назад Советский Союз, который сыграл ключевую роль в освобождении Кореи от японского колониального господства, первым признал молодое корейское государство, а затем оказывал ему содействие в становлении национальной экономики, науки, культуры, образования".
"Мы всегда будем помнить тот неоценимый вклад, который товарищ Ким Ир Сен и затем товарищ Ким Чен Ир внесли в становление наших отношений",- подчеркнул Лавров.

Со своей стороны министр иностранных дел Северной Кореи отметила, что "частные встречи глав МИД двух стран, в ходе которых укрепляются товарищеские узы, служат доказательством, что корейско-российские двусторонние отношение с давней историей дружбы показывают динамику развития, развиваются с новой жизненной силой".
Она добавила, что переговоры с Лавровым в Северной Корее "станут важным моментом для исполнения договоренностей, достигнутых на сентябрьском саммите" Путина и Ким Чен Ына.
Вид на Сеул - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
Южная Корея пригрозила России санкциями за военное сотрудничество с КНДР
25 сентября, 14:52
 
Сергей ЛавровКим Чен ЫнКим Ир СенРоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала