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В КНДР назвали визит Лаврова знаменательным моментом - РИА Новости, 19.10.2023
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04:06 19.10.2023
https://ria.ru/20231019/lavrov-1903733417.html
В КНДР назвали визит Лаврова знаменательным моментом
В КНДР назвали визит Лаврова знаменательным моментом - РИА Новости, 19.10.2023
В КНДР назвали визит Лаврова знаменательным моментом
Визит министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в КНДР является "знаменательным моментом" в процессе укрепления дружбы и взаимного доверия, развития... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T04:06
2023-10-19T04:06
сергей лавров
александр мацегора
корейская народная армия
россия
пхеньян
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СЕУЛ, 19 окт – РИА Новости. Визит министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в КНДР является "знаменательным моментом" в процессе укрепления дружбы и взаимного доверия, развития двусторонних отношений во всех сферах, передает Центральное телеграфное агентство Северной Кореи (ЦТАК). "Визит министра иностранных дел РФ в нашу страну служит знаменательным моментом в дальнейшем упрочении дружбы и солидарности двух стран, укреплении взаимного доверия, дальнейшей активизации двусторонних отношений во всех сферах и их развитии и переходе на новый высокий уровень согласно высокому замыслу глав КНДР и РФ", - говорится в сообщении о прибытии Лаврова в КНДР. По данным ЦТАК, главу МИД РФ "тепло" встретили в Пхеньяне, множество людей пришли в аэропорт, чтобы "горячо поприветствовать близких российских друзей". На флагштоках Пхеньянского международного аэропорта развевались государственные флаги КНДР и РФ, а на стоянке перед аэровокзалом выстроился почетный караул Корейской Народной Армии, народ махал флажками обеих стран, букетами цветов. Российскую делегацию встретила министр иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи, сотрудники МИД КНДР, чрезвычайный и полномочный посол РФ в КНДР Александр Мацегора и сотрудники посольства. Лаврову подарили букет цветов. Как отмечает ЦТАК, в этом году народы КНДР и РФ вместе празднуют 75-летие установления дипотношений и еще больше укрепляют "узы дружбы".
https://ria.ru/20231012/kndr-1902150232.html
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сергей лавров, александр мацегора, корейская народная армия, россия, пхеньян
Сергей Лавров, Александр Мацегора, Корейская народная армия, Россия, Пхеньян
В КНДР назвали визит Лаврова знаменательным моментом

ЦТАК назвало визит главы МИД России Лаврова в КНДР знаменательным моментом

© Фото : пресс-служба МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© Фото : пресс-служба МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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СЕУЛ, 19 окт – РИА Новости. Визит министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в КНДР является "знаменательным моментом" в процессе укрепления дружбы и взаимного доверия, развития двусторонних отношений во всех сферах, передает Центральное телеграфное агентство Северной Кореи (ЦТАК).
«
"Визит министра иностранных дел РФ в нашу страну служит знаменательным моментом в дальнейшем упрочении дружбы и солидарности двух стран, укреплении взаимного доверия, дальнейшей активизации двусторонних отношений во всех сферах и их развитии и переходе на новый высокий уровень согласно высокому замыслу глав КНДР и РФ", - говорится в сообщении о прибытии Лаврова в КНДР.
По данным ЦТАК, главу МИД РФ "тепло" встретили в Пхеньяне, множество людей пришли в аэропорт, чтобы "горячо поприветствовать близких российских друзей". На флагштоках Пхеньянского международного аэропорта развевались государственные флаги КНДР и РФ, а на стоянке перед аэровокзалом выстроился почетный караул Корейской Народной Армии, народ махал флажками обеих стран, букетами цветов.
Российскую делегацию встретила министр иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи, сотрудники МИД КНДР, чрезвычайный и полномочный посол РФ в КНДР Александр Мацегора и сотрудники посольства. Лаврову подарили букет цветов.
Как отмечает ЦТАК, в этом году народы КНДР и РФ вместе празднуют 75-летие установления дипотношений и еще больше укрепляют "узы дружбы".
Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
Ким Чен Ын заявил о вечном процветании в развитии отношений КНДР и России
12 октября, 01:18
 
Сергей ЛавровАлександр МацегораКорейская народная армияРоссияПхеньян
 
 
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