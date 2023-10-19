В КНДР назвали визит Лаврова знаменательным моментом
ЦТАК назвало визит главы МИД России Лаврова в КНДР знаменательным моментом
© Фото : пресс-служба МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
© Фото : пресс-служба МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
СЕУЛ, 19 окт – РИА Новости. Визит министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в КНДР является "знаменательным моментом" в процессе укрепления дружбы и взаимного доверия, развития двусторонних отношений во всех сферах, передает Центральное телеграфное агентство Северной Кореи (ЦТАК).
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"Визит министра иностранных дел РФ в нашу страну служит знаменательным моментом в дальнейшем упрочении дружбы и солидарности двух стран, укреплении взаимного доверия, дальнейшей активизации двусторонних отношений во всех сферах и их развитии и переходе на новый высокий уровень согласно высокому замыслу глав КНДР и РФ", - говорится в сообщении о прибытии Лаврова в КНДР.
По данным ЦТАК, главу МИД РФ "тепло" встретили в Пхеньяне, множество людей пришли в аэропорт, чтобы "горячо поприветствовать близких российских друзей". На флагштоках Пхеньянского международного аэропорта развевались государственные флаги КНДР и РФ, а на стоянке перед аэровокзалом выстроился почетный караул Корейской Народной Армии, народ махал флажками обеих стран, букетами цветов.
Российскую делегацию встретила министр иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи, сотрудники МИД КНДР, чрезвычайный и полномочный посол РФ в КНДР Александр Мацегора и сотрудники посольства. Лаврову подарили букет цветов.
Как отмечает ЦТАК, в этом году народы КНДР и РФ вместе празднуют 75-летие установления дипотношений и еще больше укрепляют "узы дружбы".