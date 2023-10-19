https://ria.ru/20231019/lavrov-1903733417.html

В КНДР назвали визит Лаврова знаменательным моментом

В КНДР назвали визит Лаврова знаменательным моментом - РИА Новости, 19.10.2023

В КНДР назвали визит Лаврова знаменательным моментом

Визит министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в КНДР является "знаменательным моментом" в процессе укрепления дружбы и взаимного доверия, развития... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T04:06

2023-10-19T04:06

2023-10-19T04:06

сергей лавров

александр мацегора

корейская народная армия

россия

пхеньян

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СЕУЛ, 19 окт – РИА Новости. Визит министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в КНДР является "знаменательным моментом" в процессе укрепления дружбы и взаимного доверия, развития двусторонних отношений во всех сферах, передает Центральное телеграфное агентство Северной Кореи (ЦТАК). "Визит министра иностранных дел РФ в нашу страну служит знаменательным моментом в дальнейшем упрочении дружбы и солидарности двух стран, укреплении взаимного доверия, дальнейшей активизации двусторонних отношений во всех сферах и их развитии и переходе на новый высокий уровень согласно высокому замыслу глав КНДР и РФ", - говорится в сообщении о прибытии Лаврова в КНДР. По данным ЦТАК, главу МИД РФ "тепло" встретили в Пхеньяне, множество людей пришли в аэропорт, чтобы "горячо поприветствовать близких российских друзей". На флагштоках Пхеньянского международного аэропорта развевались государственные флаги КНДР и РФ, а на стоянке перед аэровокзалом выстроился почетный караул Корейской Народной Армии, народ махал флажками обеих стран, букетами цветов. Российскую делегацию встретила министр иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи, сотрудники МИД КНДР, чрезвычайный и полномочный посол РФ в КНДР Александр Мацегора и сотрудники посольства. Лаврову подарили букет цветов. Как отмечает ЦТАК, в этом году народы КНДР и РФ вместе празднуют 75-летие установления дипотношений и еще больше укрепляют "узы дружбы".

https://ria.ru/20231012/kndr-1902150232.html

россия

пхеньян

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сергей лавров, александр мацегора, корейская народная армия, россия, пхеньян