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СМИ узнали, что КПП "Рафах" откроют в пятницу

СМИ узнали, что КПП "Рафах" откроют в пятницу - РИА Новости, 19.10.2023

СМИ узнали, что КПП "Рафах" откроют в пятницу

Контрольно-пропускной пункт "Рафах", расположенный на границе Египта и сектора Газа, откроется в пятницу, сообщил египетский телеканал Al-Qahera News со ссылкой РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T18:50

2023-10-19T18:50

2023-10-19T18:57

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КАИР, 19 окт - РИА Новости. Контрольно-пропускной пункт "Рафах", расположенный на границе Египта и сектора Газа, откроется в пятницу, сообщил египетский телеканал Al-Qahera News со ссылкой на источники. Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что первые поставки гуманитарной помощи в Газу через КПП "Рафах", вероятно, могут начаться в пятницу, 20 октября. "Завтра состоится открытие погранперехода "Рафах", - сказали источники телеканала. Глава МИД Египта Самех Шукри ранее заявлял, что правительство Израиля пока не предоставило возможности для открытия КПП "Рафах" со стороны сектора Газа, чтобы допустить доставку гуманитарной помощи или выход граждан третьих стран. По его словам, со стороны Египта "Рафах" не закрывался. Также Шукри сообщил, что КПП за последние несколько дней обстреливали не менее четырех раз, в том числе один раз во время ремонта. Посол России в Тель-Авиве Анатолий Викторов во вторник заявлял, что "Рафах" не работает, Москва прорабатывает вопрос о его открытии с Египтом и Израилем. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа достигло 3785 человек, среди жертв 1524 ребенка и 1000 женщин, сообщил минздрав Газы. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1300 человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 19 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231019/pomosch-1903905747.html

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Наталья Макарова

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