Рейтинг@Mail.ru
СМИ узнали, что КПП "Рафах" откроют в пятницу - РИА Новости, 19.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:50 19.10.2023 (обновлено: 18:57 19.10.2023)
https://ria.ru/20231019/kpp-1903930299.html
СМИ узнали, что КПП "Рафах" откроют в пятницу
СМИ узнали, что КПП "Рафах" откроют в пятницу - РИА Новости, 19.10.2023
СМИ узнали, что КПП "Рафах" откроют в пятницу
Контрольно-пропускной пункт "Рафах", расположенный на границе Египта и сектора Газа, откроется в пятницу, сообщил египетский телеканал Al-Qahera News со ссылкой РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T18:50
2023-10-19T18:57
в мире
израиль
египет
россия
самех шукри
анатолий викторов
владимир путин
раф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101826/41/1018264196_0:75:2000:1200_1920x0_80_0_0_78679a3d1893788cf820f2e9ca64138c.jpg
КАИР, 19 окт - РИА Новости. Контрольно-пропускной пункт "Рафах", расположенный на границе Египта и сектора Газа, откроется в пятницу, сообщил египетский телеканал Al-Qahera News со ссылкой на источники. Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что первые поставки гуманитарной помощи в Газу через КПП "Рафах", вероятно, могут начаться в пятницу, 20 октября. "Завтра состоится открытие погранперехода "Рафах", - сказали источники телеканала. Глава МИД Египта Самех Шукри ранее заявлял, что правительство Израиля пока не предоставило возможности для открытия КПП "Рафах" со стороны сектора Газа, чтобы допустить доставку гуманитарной помощи или выход граждан третьих стран. По его словам, со стороны Египта "Рафах" не закрывался. Также Шукри сообщил, что КПП за последние несколько дней обстреливали не менее четырех раз, в том числе один раз во время ремонта. Посол России в Тель-Авиве Анатолий Викторов во вторник заявлял, что "Рафах" не работает, Москва прорабатывает вопрос о его открытии с Египтом и Израилем. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа достигло 3785 человек, среди жертв 1524 ребенка и 1000 женщин, сообщил минздрав Газы. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1300 человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 19 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231019/pomosch-1903905747.html
https://ria.ru/20231017/kpp-1903396231.html
израиль
египет
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101826/41/1018264196_152:0:1849:1273_1920x0_80_0_0_3752c1930751824f702be5525318f429.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, египет, россия, самех шукри, анатолий викторов, владимир путин, раф, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Египет, Россия, Самех Шукри, Анатолий Викторов, Владимир Путин, РАФ, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ узнали, что КПП "Рафах" откроют в пятницу

Al-Qahera News: КПП Рафах на границе Египта и сектора Газа откроется 20 октября

© AP Photo / Adel HanaКПП "Рафах"
КПП Рафах - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© AP Photo / Adel Hana
КПП "Рафах". Архивное фото
Читать ria.ru в
КАИР, 19 окт - РИА Новости. Контрольно-пропускной пункт "Рафах", расположенный на границе Египта и сектора Газа, откроется в пятницу, сообщил египетский телеканал Al-Qahera News со ссылкой на источники.
Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что первые поставки гуманитарной помощи в Газу через КПП "Рафах", вероятно, могут начаться в пятницу, 20 октября.
«
"Завтра состоится открытие погранперехода "Рафах", - сказали источники телеканала.
Глава МИД Египта Самех Шукри ранее заявлял, что правительство Израиля пока не предоставило возможности для открытия КПП "Рафах" со стороны сектора Газа, чтобы допустить доставку гуманитарной помощи или выход граждан третьих стран. По его словам, со стороны Египта "Рафах" не закрывался. Также Шукри сообщил, что КПП за последние несколько дней обстреливали не менее четырех раз, в том числе один раз во время ремонта. Посол России в Тель-Авиве Анатолий Викторов во вторник заявлял, что "Рафах" не работает, Москва прорабатывает вопрос о его открытии с Египтом и Израилем.
Разрушенные после израильских ударов дома на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
Глава ВОЗ назвал ожидаемую дату доставки гуманитарной помощи в сектор Газа
Вчера, 17:21
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа достигло 3785 человек, среди жертв 1524 ребенка и 1000 женщин, сообщил минздрав Газы. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1300 человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 19 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести.
КПП Рафах - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
Россия ждет открытия КПП "Рафах" для своих граждан, заявил посол в Израиле
17 октября, 15:04
По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
 
В миреИзраильЕгипетРоссияСамех ШукриАнатолий ВикторовВладимир ПутинРАФХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала