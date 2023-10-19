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Полицейские в Красноярском крае спасли раненую косулю
Полицейские в Красноярском крае спасли раненую косулю - РИА Новости, 19.10.2023
Полицейские в Красноярском крае спасли раненую косулю
В Ачинске на западе Красноярского края на улице нашли раненую косулю, полицейские успели привезти животное к ветеринарам, сообщила пресс-служба регионального... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T10:18
2023-10-19T10:18
2023-10-19T15:23
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КРАСНОЯРСК, 19 окт — РИА Новости. В Ачинске на западе Красноярского края на улице нашли раненую косулю, полицейские успели привезти животное к ветеринарам, сообщила пресс-служба регионального главка МВД. "Сотрудники полиции в Ачинске доставили раненую косулю в ветеринарную клинику", — говорится в пресс-релизе. Животное заметили вблизи школы на улице Калинина. Прибывший на место наряд патрульно-постовой службы обнаружил, что косуля ранена. Полицейские соорудили из подручных средств носилки, погрузили ее в машину и доставили в клинику.В ведомстве отметили, что животное в дальнейшем вернут в естественную среду обитания.Это не первый подобный случай. Двенадцатого июля косуля забежала в магазин в Ачинске, полицейские ее поймали и выпустили в природу.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ачинск, красноярский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Хорошие новости, Происшествия, Ачинск, Красноярский край, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Полицейские в Красноярском крае спасли раненую косулю
Полицейские из Ачинска доставили раненую косулю в ветеринарную клинику
КРАСНОЯРСК, 19 окт — РИА Новости.
В Ачинске на западе Красноярского края на улице нашли раненую косулю, полицейские успели привезти животное к ветеринарам, сообщила пресс-служба
регионального главка МВД.
"Сотрудники полиции в Ачинске доставили раненую косулю в ветеринарную клинику", — говорится в пресс-релизе.
Животное заметили вблизи школы на улице Калинина. Прибывший на место наряд патрульно-постовой службы обнаружил, что косуля ранена. Полицейские соорудили из подручных средств носилки, погрузили ее в машину и доставили в клинику.
В ведомстве отметили, что животное в дальнейшем вернут в естественную среду обитания.
Это не первый подобный случай. Двенадцатого июля косуля забежала в магазин в Ачинске, полицейские ее поймали и выпустили в природу.
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