https://ria.ru/20231019/kosulya-1903763026.html

Полицейские в Красноярском крае спасли раненую косулю

Полицейские в Красноярском крае спасли раненую косулю - РИА Новости, 19.10.2023

Полицейские в Красноярском крае спасли раненую косулю

В Ачинске на западе Красноярского края на улице нашли раненую косулю, полицейские успели привезти животное к ветеринарам, сообщила пресс-служба регионального... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T10:18

2023-10-19T10:18

2023-10-19T15:23

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КРАСНОЯРСК, 19 окт — РИА Новости. В Ачинске на западе Красноярского края на улице нашли раненую косулю, полицейские успели привезти животное к ветеринарам, сообщила пресс-служба регионального главка МВД. "Сотрудники полиции в Ачинске доставили раненую косулю в ветеринарную клинику", — говорится в пресс-релизе. Животное заметили вблизи школы на улице Калинина. Прибывший на место наряд патрульно-постовой службы обнаружил, что косуля ранена. Полицейские соорудили из подручных средств носилки, погрузили ее в машину и доставили в клинику.В ведомстве отметили, что животное в дальнейшем вернут в естественную среду обитания.Это не первый подобный случай. Двенадцатого июля косуля забежала в магазин в Ачинске, полицейские ее поймали и выпустили в природу.

https://ria.ru/20231005/olen-1900831868.html

ачинск

красноярский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, ачинск, красноярский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии)