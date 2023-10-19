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Россия выступает за диалог по Корейскому полуострову, заявил Лавров - РИА Новости, 19.10.2023
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08:04 19.10.2023
https://ria.ru/20231019/koreya-1903744248.html
Россия выступает за диалог по Корейскому полуострову, заявил Лавров
Россия выступает за диалог по Корейскому полуострову, заявил Лавров - РИА Новости, 19.10.2023
Россия выступает за диалог по Корейскому полуострову, заявил Лавров
Россия вместе с Северной Кореей и Китаем выступает за налаживание регулярного переговорного процесса по проблемам безопасности на Корейском полуострове без... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T08:04
2023-10-19T08:04
в мире
россия
корейский полуостров
китай
сергей лавров
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ПХЕНЬЯН, 19 окт - РИА Новости. Россия вместе с Северной Кореей и Китаем выступает за налаживание регулярного переговорного процесса по проблемам безопасности на Корейском полуострове без предварительных условий, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "У нас, как и у наших северокорейских друзей, вызывает серьезную озабоченность активизация здесь военной активности США, Японии и Южной Кореи, линия Вашингтона на перенос сюда стратегической инфраструктуры, включая ядерные аспекты. Этой неконструктивной и опасной линии мы противопоставляем курс на обеспечение здесь деэскалации и недопустимости нагнетания напряженности", - сказал Лавров журналистам. "Эту линию проводим совместно с Северной Кореей и Китаем и стремимся конструктивно предлагать альтернативы нагнетанию напряженности. Мы выступаем за то, чтобы был налажен регулярный переговорный процесс по проблемам безопасности на Корейском полуострове без предварительных условий", - добавил Лавров.
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корейский полуостров
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в мире, россия, корейский полуостров, китай, сергей лавров
В мире, Россия, Корейский полуостров, Китай, Сергей Лавров
Россия выступает за диалог по Корейскому полуострову, заявил Лавров

Лавров: Россия и КНР выступают за налаживание диалога по Корейскому полуострову

© Фото : пресс-служба МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© Фото : пресс-служба МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПХЕНЬЯН, 19 окт - РИА Новости. Россия вместе с Северной Кореей и Китаем выступает за налаживание регулярного переговорного процесса по проблемам безопасности на Корейском полуострове без предварительных условий, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"У нас, как и у наших северокорейских друзей, вызывает серьезную озабоченность активизация здесь военной активности США, Японии и Южной Кореи, линия Вашингтона на перенос сюда стратегической инфраструктуры, включая ядерные аспекты. Этой неконструктивной и опасной линии мы противопоставляем курс на обеспечение здесь деэскалации и недопустимости нагнетания напряженности", - сказал Лавров журналистам.
"Эту линию проводим совместно с Северной Кореей и Китаем и стремимся конструктивно предлагать альтернативы нагнетанию напряженности. Мы выступаем за то, чтобы был налажен регулярный переговорный процесс по проблемам безопасности на Корейском полуострове без предварительных условий", - добавил Лавров.
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В миреРоссияКорейский полуостровКитайСергей Лавров
 
 
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