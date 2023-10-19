https://ria.ru/20231019/koreya-1903744248.html

Россия выступает за диалог по Корейскому полуострову, заявил Лавров

Россия выступает за диалог по Корейскому полуострову, заявил Лавров - РИА Новости, 19.10.2023

Россия выступает за диалог по Корейскому полуострову, заявил Лавров

Россия вместе с Северной Кореей и Китаем выступает за налаживание регулярного переговорного процесса по проблемам безопасности на Корейском полуострове без... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T08:04

2023-10-19T08:04

2023-10-19T08:04

в мире

россия

корейский полуостров

китай

сергей лавров

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ПХЕНЬЯН, 19 окт - РИА Новости. Россия вместе с Северной Кореей и Китаем выступает за налаживание регулярного переговорного процесса по проблемам безопасности на Корейском полуострове без предварительных условий, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "У нас, как и у наших северокорейских друзей, вызывает серьезную озабоченность активизация здесь военной активности США, Японии и Южной Кореи, линия Вашингтона на перенос сюда стратегической инфраструктуры, включая ядерные аспекты. Этой неконструктивной и опасной линии мы противопоставляем курс на обеспечение здесь деэскалации и недопустимости нагнетания напряженности", - сказал Лавров журналистам. "Эту линию проводим совместно с Северной Кореей и Китаем и стремимся конструктивно предлагать альтернативы нагнетанию напряженности. Мы выступаем за то, чтобы был налажен регулярный переговорный процесс по проблемам безопасности на Корейском полуострове без предварительных условий", - добавил Лавров.

https://ria.ru/20231019/kndr-1903733924.html

россия

корейский полуостров

китай

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, корейский полуостров, китай, сергей лавров