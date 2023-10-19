Россия выступает за диалог по Корейскому полуострову, заявил Лавров
Лавров: Россия и КНР выступают за налаживание диалога по Корейскому полуострову
© Фото : пресс-служба МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
© Фото : пресс-служба МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
ПХЕНЬЯН, 19 окт - РИА Новости. Россия вместе с Северной Кореей и Китаем выступает за налаживание регулярного переговорного процесса по проблемам безопасности на Корейском полуострове без предварительных условий, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"У нас, как и у наших северокорейских друзей, вызывает серьезную озабоченность активизация здесь военной активности США, Японии и Южной Кореи, линия Вашингтона на перенос сюда стратегической инфраструктуры, включая ядерные аспекты. Этой неконструктивной и опасной линии мы противопоставляем курс на обеспечение здесь деэскалации и недопустимости нагнетания напряженности", - сказал Лавров журналистам.
"Эту линию проводим совместно с Северной Кореей и Китаем и стремимся конструктивно предлагать альтернативы нагнетанию напряженности. Мы выступаем за то, чтобы был налажен регулярный переговорный процесс по проблемам безопасности на Корейском полуострове без предварительных условий", - добавил Лавров.