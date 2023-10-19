https://ria.ru/20231019/kontakty-1903741597.html
Россия и КНДР продолжат контакты на высшем и высоком уровнях, уверен Лавров
Россия и КНДР продолжат контакты на высшем и высоком уровнях, уверен Лавров - РИА Новости, 19.10.2023
Россия и КНДР продолжат контакты на высшем и высоком уровнях, уверен Лавров
Контакты между Москвой и Пхеньяном на различных уровнях, включая высший и высокий, будут продолжены, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T07:21
2023-10-19T07:21
2023-10-19T10:34
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ПХЕНЬЯН, 19 окт – РИА Новости. Контакты между Москвой и Пхеньяном на различных уровнях, включая высший и высокий, будут продолжены, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров. "Месяц назад состоялся контакт на высшем уровне, сегодня – на высоком. Уверен, что они продолжатся", - сказал он на пресс-подходе в Пхеньяне, отвечая на вопрос о том, обсуждался ли в ходе его встречи с северокорейской коллегой график двусторонних контактов на высшем и высоком уровнях. Ранее в четверг в рамках встречи с главой МИД КНДР Чхве Сон Хи в правительственной резиденции Кымсусан Лавров отмечал, что отношения стран вышли на качественно новый, стратегический уровень.
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россия, москва, сергей лавров, пхеньян
Россия, Москва, Сергей Лавров, Пхеньян
Россия и КНДР продолжат контакты на высшем и высоком уровнях, уверен Лавров
Лавров: контакты Москвы и Пхеньяна будут продолжены на высшем и высоком уровнях
ПХЕНЬЯН, 19 окт – РИА Новости. Контакты между Москвой и Пхеньяном на различных уровнях, включая высший и высокий, будут продолжены, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Месяц назад состоялся контакт на высшем уровне, сегодня – на высоком. Уверен, что они продолжатся", - сказал он на пресс-подходе в Пхеньяне, отвечая на вопрос о том, обсуждался ли в ходе его встречи с северокорейской коллегой график двусторонних контактов на высшем и высоком уровнях.
Лавров: отношения России и КНДР вышли на новый уровень
Ранее в четверг в рамках встречи с главой МИД КНДР Чхве Сон Хи в правительственной резиденции Кымсусан Лавров отмечал, что отношения стран вышли на качественно новый, стратегический уровень.