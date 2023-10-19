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Россия и КНДР продолжат контакты на высшем и высоком уровнях, уверен Лавров - РИА Новости, 19.10.2023
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07:21 19.10.2023 (обновлено: 10:34 19.10.2023)
https://ria.ru/20231019/kontakty-1903741597.html
Россия и КНДР продолжат контакты на высшем и высоком уровнях, уверен Лавров
Россия и КНДР продолжат контакты на высшем и высоком уровнях, уверен Лавров - РИА Новости, 19.10.2023
Россия и КНДР продолжат контакты на высшем и высоком уровнях, уверен Лавров
Контакты между Москвой и Пхеньяном на различных уровнях, включая высший и высокий, будут продолжены, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T07:21
2023-10-19T10:34
россия
москва
сергей лавров
пхеньян
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ПХЕНЬЯН, 19 окт – РИА Новости. Контакты между Москвой и Пхеньяном на различных уровнях, включая высший и высокий, будут продолжены, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров. "Месяц назад состоялся контакт на высшем уровне, сегодня – на высоком. Уверен, что они продолжатся", - сказал он на пресс-подходе в Пхеньяне, отвечая на вопрос о том, обсуждался ли в ходе его встречи с северокорейской коллегой график двусторонних контактов на высшем и высоком уровнях. Ранее в четверг в рамках встречи с главой МИД КНДР Чхве Сон Хи в правительственной резиденции Кымсусан Лавров отмечал, что отношения стран вышли на качественно новый, стратегический уровень.
https://radiosputnik.ria.ru/20231019/lavrov-1903741293.html
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россия, москва, сергей лавров, пхеньян
Россия, Москва, Сергей Лавров, Пхеньян
Россия и КНДР продолжат контакты на высшем и высоком уровнях, уверен Лавров

Лавров: контакты Москвы и Пхеньяна будут продолжены на высшем и высоком уровнях

© Фото : МИД России/TelegramМинистр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в ходе переговоров с Министром иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики Цой Сон Хи
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в ходе переговоров с Министром иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики Цой Сон Хи - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© Фото : МИД России/Telegram
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в ходе переговоров с Министром иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики Цой Сон Хи
Читать ria.ru в
ПХЕНЬЯН, 19 окт – РИА Новости. Контакты между Москвой и Пхеньяном на различных уровнях, включая высший и высокий, будут продолжены, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Месяц назад состоялся контакт на высшем уровне, сегодня – на высоком. Уверен, что они продолжатся", - сказал он на пресс-подходе в Пхеньяне, отвечая на вопрос о том, обсуждался ли в ходе его встречи с северокорейской коллегой график двусторонних контактов на высшем и высоком уровнях.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
Лавров: отношения России и КНДР вышли на новый уровень
Вчера, 07:12
Ранее в четверг в рамках встречи с главой МИД КНДР Чхве Сон Хи в правительственной резиденции Кымсусан Лавров отмечал, что отношения стран вышли на качественно новый, стратегический уровень.
 
РоссияМоскваСергей ЛавровПхеньян
 
 
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