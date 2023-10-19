https://ria.ru/20231019/kontakty-1903741597.html

Россия и КНДР продолжат контакты на высшем и высоком уровнях, уверен Лавров

Россия и КНДР продолжат контакты на высшем и высоком уровнях, уверен Лавров - РИА Новости, 19.10.2023

Россия и КНДР продолжат контакты на высшем и высоком уровнях, уверен Лавров

Контакты между Москвой и Пхеньяном на различных уровнях, включая высший и высокий, будут продолжены, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T07:21

2023-10-19T07:21

2023-10-19T10:34

россия

москва

сергей лавров

пхеньян

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ПХЕНЬЯН, 19 окт – РИА Новости. Контакты между Москвой и Пхеньяном на различных уровнях, включая высший и высокий, будут продолжены, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров. "Месяц назад состоялся контакт на высшем уровне, сегодня – на высоком. Уверен, что они продолжатся", - сказал он на пресс-подходе в Пхеньяне, отвечая на вопрос о том, обсуждался ли в ходе его встречи с северокорейской коллегой график двусторонних контактов на высшем и высоком уровнях. Ранее в четверг в рамках встречи с главой МИД КНДР Чхве Сон Хи в правительственной резиденции Кымсусан Лавров отмечал, что отношения стран вышли на качественно новый, стратегический уровень.

https://radiosputnik.ria.ru/20231019/lavrov-1903741293.html

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россия, москва, сергей лавров, пхеньян