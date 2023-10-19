https://ria.ru/20231019/kontakt-1903743220.html

Россия и Турция контактируют по ситуации на Ближнем Востоке, сообщил Лавров

Россия и Турция контактируют по ситуации на Ближнем Востоке, сообщил Лавров - РИА Новости, 19.10.2023

Россия и Турция контактируют по ситуации на Ближнем Востоке, сообщил Лавров

Россия и Турция находятся в контакте по вопросу обострения ситуации на Ближнем Востоке, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T07:47

2023-10-19T07:47

2023-10-19T07:47

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турция

ближний восток

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ПХЕНЬЯН, 19 окт - РИА Новости. Россия и Турция находятся в контакте по вопросу обострения ситуации на Ближнем Востоке, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров. На пресс-подходе в Пхеньяне российского министра попросили прокомментировать инициативу Турции о создании системы стран-гарантов для сторон израильско-палестинского конфликта в целях мирного урегулирования. "Мы готовы обсуждать любые конструктивные предложения. Данная инициатива, которую я уже на днях услышал, явно продиктована стремлением добиться деэскалации, нормализовать обстановку. Что конкретно имеется в виду, мы хотели бы, конечно, услышать от наших турецких друзей, с которыми мы в контакте и по этому вопросу", - заявил Лавров. "Выступаем за то, чтобы любые подходы основывались на балансе интересов сторон, а не навязывании чьих-то интересов за счет интересов других. Мне кажется, турецкая инициатива продиктована стремлением такой баланс обеспечить. Будем готовы сотрудничать, чтобы ее рассмотреть", - добавил министр.

https://ria.ru/20231017/turtsiya-1903229647.html

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россия, турция, ближний восток, сергей лавров, в мире