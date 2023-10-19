Рейтинг@Mail.ru
Россия и Турция контактируют по ситуации на Ближнем Востоке, сообщил Лавров - РИА Новости, 19.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:47 19.10.2023
https://ria.ru/20231019/kontakt-1903743220.html
Россия и Турция контактируют по ситуации на Ближнем Востоке, сообщил Лавров
Россия и Турция контактируют по ситуации на Ближнем Востоке, сообщил Лавров - РИА Новости, 19.10.2023
Россия и Турция контактируют по ситуации на Ближнем Востоке, сообщил Лавров
Россия и Турция находятся в контакте по вопросу обострения ситуации на Ближнем Востоке, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T07:47
2023-10-19T07:47
россия
турция
ближний восток
сергей лавров
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0d/1777923322_294:277:2833:1705_1920x0_80_0_0_12b5ab5599f63710f832fa81a314466d.jpg
ПХЕНЬЯН, 19 окт - РИА Новости. Россия и Турция находятся в контакте по вопросу обострения ситуации на Ближнем Востоке, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров. На пресс-подходе в Пхеньяне российского министра попросили прокомментировать инициативу Турции о создании системы стран-гарантов для сторон израильско-палестинского конфликта в целях мирного урегулирования. "Мы готовы обсуждать любые конструктивные предложения. Данная инициатива, которую я уже на днях услышал, явно продиктована стремлением добиться деэскалации, нормализовать обстановку. Что конкретно имеется в виду, мы хотели бы, конечно, услышать от наших турецких друзей, с которыми мы в контакте и по этому вопросу", - заявил Лавров. "Выступаем за то, чтобы любые подходы основывались на балансе интересов сторон, а не навязывании чьих-то интересов за счет интересов других. Мне кажется, турецкая инициатива продиктована стремлением такой баланс обеспечить. Будем готовы сотрудничать, чтобы ее рассмотреть", - добавил министр.
https://ria.ru/20231017/turtsiya-1903229647.html
россия
турция
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0d/1777923322_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_690b66c90d007c52ca5b1688ce816859.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, турция, ближний восток, сергей лавров, в мире
Россия, Турция, Ближний Восток, Сергей Лавров, В мире
Россия и Турция контактируют по ситуации на Ближнем Востоке, сообщил Лавров

Лавров: Россия и Турция контактируют по обострению ситуации на Ближнем Востоке

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Турции
Государственные флаги России и Турции - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Государственные флаги России и Турции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПХЕНЬЯН, 19 окт - РИА Новости. Россия и Турция находятся в контакте по вопросу обострения ситуации на Ближнем Востоке, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.
На пресс-подходе в Пхеньяне российского министра попросили прокомментировать инициативу Турции о создании системы стран-гарантов для сторон израильско-палестинского конфликта в целях мирного урегулирования.
"Мы готовы обсуждать любые конструктивные предложения. Данная инициатива, которую я уже на днях услышал, явно продиктована стремлением добиться деэскалации, нормализовать обстановку. Что конкретно имеется в виду, мы хотели бы, конечно, услышать от наших турецких друзей, с которыми мы в контакте и по этому вопросу", - заявил Лавров.
"Выступаем за то, чтобы любые подходы основывались на балансе интересов сторон, а не навязывании чьих-то интересов за счет интересов других. Мне кажется, турецкая инициатива продиктована стремлением такой баланс обеспечить. Будем готовы сотрудничать, чтобы ее рассмотреть", - добавил министр.
Последствия разрушений после израильского авиаудара в Дейр-эль-Балахе, к югу от сектора Газа - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
СМИ: Турция предложила систему гарантов на фоне войны Израиля и Палестины
17 октября, 07:37
 
РоссияТурцияБлижний ВостокСергей ЛавровВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала