Рейтинг@Mail.ru
Первые заявки поступили на конкурс "Симфония Ямала" - РИА Новости, 19.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
22:22 19.10.2023
https://ria.ru/20231019/konkurs-1903956118.html
Первые заявки поступили на конкурс "Симфония Ямала"
Первые заявки поступили на конкурс "Симфония Ямала" - РИА Новости, 19.10.2023
Первые заявки поступили на конкурс "Симфония Ямала"
Первые заявки поступили на международный конкурс классической музыки "Симфония Ямала", который пройдет в Салехарде, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T22:22
2023-10-19T22:22
ямало-ненецкий автономный округ
салехард
россия
дмитрий артюхов
денис мацуев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577710751_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b4dc146f48e80bacd5c53cf54dd28191.jpg
САЛЕХАРД, 19 окт - РИА Новости. Первые заявки поступили на международный конкурс классической музыки "Симфония Ямала", который пройдет в Салехарде, сообщает пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа. Музыкальное мероприятие, инициатором которого стал губернатор Дмитрий Артюхов, состоится в регионе впервые. "Первые видеозаявки в номинации "Фортепиано" прислали молодые пианисты из ведущих музыкальных учебных заведений страны. Это учащиеся Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского и Московской средней специальной музыкальной школы имени Гнесиных", — говорится в сообщении. Музыканты выбрали для конкурса серьезную программу из произведений великих композиторов: Баха, Бетховена, Прокофьева, Листа, Рахманинова. Оценивать участников будут в трех номинациях: "Фортепиано", "Скрипка" и "Виолончель". Художественный руководитель конкурса — народный артист России Денис Мацуев. В оргкомитете конкурса — представители Центральной музыкальной школы, уточняет пресс-служба. Первый этап проходит в дистанционном формате, он продлится до 25 ноября. В конкурсе могут принять участие талантливые исполнители в возрасте от 18 до 30 лет со всего мира. Подать заявки можно на сайте конкурса "Симфония Ямала". Конкурсантам необходимо представить видеозаписи своих сольных выступлений из произведений на выбор. Жюри, состоящее из 12 известных музыкантов, изучит видеозаявки и отберет 15 наиболее талантливых участников, которые получат возможность приехать в округ на очный тур, сообщают власти. Финальный этап пройдет с 6 по 11 февраля 2024 года в Салехарде. Участники исполнят произведения в сопровождении оркестра. "Регион не случайно стал территорией для проведения музыкального конкурса международного уровня. В округе выстроена система поддержки и развития талантов. В 2021 году запущена масштабная модернизация детских школ искусств. К 2030 году полностью преобразится 31 образовательное учреждение. Проводится обновление музыкальных инструментов. За последние три года закуплено порядка тысячи скрипок, баянов, пианино, виолончелей, ксилофонов, аккордеонов, домр, балалаек, кларнетов", — отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20230912/konkurs-1895861655.html
https://ria.ru/20230821/salekhard-1891295014.html
салехард
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577710751_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_d74c23609c8bdcc68a22f42ee7fd1ecd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
салехард, россия, дмитрий артюхов, денис мацуев
Ямало-Ненецкий автономный округ, Салехард, Россия, Дмитрий Артюхов, Денис Мацуев

Первые заявки поступили на конкурс "Симфония Ямала"

© Pixabay / Pixabay/Monika BaechlerПианино
Пианино - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© Pixabay / Pixabay/Monika Baechler
Пианино. Архивное фото
Читать ria.ru в
САЛЕХАРД, 19 окт - РИА Новости. Первые заявки поступили на международный конкурс классической музыки "Симфония Ямала", который пройдет в Салехарде, сообщает пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.
Музыкальное мероприятие, инициатором которого стал губернатор Дмитрий Артюхов, состоится в регионе впервые.
«
"Первые видеозаявки в номинации "Фортепиано" прислали молодые пианисты из ведущих музыкальных учебных заведений страны. Это учащиеся Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского и Московской средней специальной музыкальной школы имени Гнесиных", — говорится в сообщении.
Музыканты выбрали для конкурса серьезную программу из произведений великих композиторов: Баха, Бетховена, Прокофьева, Листа, Рахманинова.
Скрипка - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
Стартовал прием заявок на международный конкурс "Симфония Ямала"
12 сентября, 15:59
Оценивать участников будут в трех номинациях: "Фортепиано", "Скрипка" и "Виолончель". Художественный руководитель конкурса — народный артист России Денис Мацуев. В оргкомитете конкурса — представители Центральной музыкальной школы, уточняет пресс-служба.
Первый этап проходит в дистанционном формате, он продлится до 25 ноября. В конкурсе могут принять участие талантливые исполнители в возрасте от 18 до 30 лет со всего мира. Подать заявки можно на сайте конкурса "Симфония Ямала".
Конкурсантам необходимо представить видеозаписи своих сольных выступлений из произведений на выбор. Жюри, состоящее из 12 известных музыкантов, изучит видеозаявки и отберет 15 наиболее талантливых участников, которые получат возможность приехать в округ на очный тур, сообщают власти.
Финальный этап пройдет с 6 по 11 февраля 2024 года в Салехарде. Участники исполнят произведения в сопровождении оркестра.
Девушка играет на фортепиано - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
Международный музыкальный конкурс "Симфония Ямала" пройдет в Салехарде
21 августа, 14:57
"Регион не случайно стал территорией для проведения музыкального конкурса международного уровня. В округе выстроена система поддержки и развития талантов. В 2021 году запущена масштабная модернизация детских школ искусств. К 2030 году полностью преобразится 31 образовательное учреждение. Проводится обновление музыкальных инструментов. За последние три года закуплено порядка тысячи скрипок, баянов, пианино, виолончелей, ксилофонов, аккордеонов, домр, балалаек, кларнетов", — отмечается в сообщении.
 
Ямало-Ненецкий автономный округСалехардРоссияДмитрий АртюховДенис Мацуев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала