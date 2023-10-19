https://ria.ru/20231019/konkurs-1903956118.html

Первые заявки поступили на конкурс "Симфония Ямала"

Первые заявки поступили на конкурс "Симфония Ямала" - РИА Новости, 19.10.2023

Первые заявки поступили на конкурс "Симфония Ямала"

Первые заявки поступили на международный конкурс классической музыки "Симфония Ямала", который пройдет в Салехарде, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T22:22

2023-10-19T22:22

2023-10-19T22:22

ямало-ненецкий автономный округ

салехард

россия

дмитрий артюхов

денис мацуев

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САЛЕХАРД, 19 окт - РИА Новости. Первые заявки поступили на международный конкурс классической музыки "Симфония Ямала", который пройдет в Салехарде, сообщает пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа. Музыкальное мероприятие, инициатором которого стал губернатор Дмитрий Артюхов, состоится в регионе впервые. "Первые видеозаявки в номинации "Фортепиано" прислали молодые пианисты из ведущих музыкальных учебных заведений страны. Это учащиеся Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского и Московской средней специальной музыкальной школы имени Гнесиных", — говорится в сообщении. Музыканты выбрали для конкурса серьезную программу из произведений великих композиторов: Баха, Бетховена, Прокофьева, Листа, Рахманинова. Оценивать участников будут в трех номинациях: "Фортепиано", "Скрипка" и "Виолончель". Художественный руководитель конкурса — народный артист России Денис Мацуев. В оргкомитете конкурса — представители Центральной музыкальной школы, уточняет пресс-служба. Первый этап проходит в дистанционном формате, он продлится до 25 ноября. В конкурсе могут принять участие талантливые исполнители в возрасте от 18 до 30 лет со всего мира. Подать заявки можно на сайте конкурса "Симфония Ямала". Конкурсантам необходимо представить видеозаписи своих сольных выступлений из произведений на выбор. Жюри, состоящее из 12 известных музыкантов, изучит видеозаявки и отберет 15 наиболее талантливых участников, которые получат возможность приехать в округ на очный тур, сообщают власти. Финальный этап пройдет с 6 по 11 февраля 2024 года в Салехарде. Участники исполнят произведения в сопровождении оркестра. "Регион не случайно стал территорией для проведения музыкального конкурса международного уровня. В округе выстроена система поддержки и развития талантов. В 2021 году запущена масштабная модернизация детских школ искусств. К 2030 году полностью преобразится 31 образовательное учреждение. Проводится обновление музыкальных инструментов. За последние три года закуплено порядка тысячи скрипок, баянов, пианино, виолончелей, ксилофонов, аккордеонов, домр, балалаек, кларнетов", — отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20230912/konkurs-1895861655.html

https://ria.ru/20230821/salekhard-1891295014.html

салехард

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

салехард, россия, дмитрий артюхов, денис мацуев