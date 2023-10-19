https://ria.ru/20231019/kongress-1903725316.html

Из здания конгресса США вывели в наручниках как минимум 50 активистов

Из здания конгресса США вывели в наручниках как минимум 50 активистов - РИА Новости, 19.10.2023

Из здания конгресса США вывели в наручниках как минимум 50 активистов

Около 50 антивоенных активистов в наручниках вывели из здания конгресса США, кого-то уже посадили в полицейский автобус, а кто-то все еще может находиться... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T01:01

2023-10-19T01:01

2023-10-19T01:08

конгресс сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 19 окт - РИА Новости. Около 50 антивоенных активистов в наручниках вывели из здания конгресса США, кого-то уже посадили в полицейский автобус, а кто-то все еще может находиться внутри здания, передает корреспондент РИА Новости.Сейчас у выхода из здания стоит большая очередь из людей в наручниках, вероятно, арестованных активистов. Всего их порядка 50 человек. Часть уже посадили в полицейский автобус, кто-то еще ждет своей очереди. Также некоторые могут находиться внутри здания - очередь заканчивается там.Ранее протест активистов, среди которых члены организации Jewish voice for peace ("Еврейский голос за мир"), возле комплекса зданий конгресса обернулся проникновением в одно из них десятков манифестантов. Полиция Капитолия задержала прорвавшихся в здание, а манифестантов оттеснила с улиц.

https://ria.ru/20231019/protesty-1903722113.html

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конгресс сша, в мире