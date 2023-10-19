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РЭЦ и РТ-Финанс разработают международную расчетно-клиринговую платформу - РИА Новости, 20.10.2023
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22:00 19.10.2023 (обновлено: 11:45 20.10.2023)
https://ria.ru/20231019/kliring-1903950446.html
РЭЦ и РТ-Финанс разработают международную расчетно-клиринговую платформу
РЭЦ и РТ-Финанс разработают международную расчетно-клиринговую платформу - РИА Новости, 20.10.2023
РЭЦ и РТ-Финанс разработают международную расчетно-клиринговую платформу
Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ) и центр компетенций ГК "Ростех" в области предоставления финансовых услуг (РТ-Финанс) объединят усилия для разработки... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-19T22:00
2023-10-20T11:45
экономика
ростех
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ) и центр компетенций ГК "Ростех" в области предоставления финансовых услуг (РТ-Финанс) объединят усилия для разработки международной расчетно-клиринговой платформы - цифровой платформы, на которой российские компании смогут осуществлять платежи со своими зарубежными партнерами за счет многостороннего взаимозачета встречных требований, сообщает РЭЦ."Соответствующий меморандум 19 октября в рамках Международного экспортного форума "Сделано в России" в Москве заключили генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина и генеральный директор РТ-Финанс Андрей Кондратьев", - говорится в сообщении.Расчетно-клиринговая платформа поможет оптимизировать стоимость трансграничных расчетов, а также эффективно управлять излишками зарубежной ликвидности участников ВЭД. Такая система может стать первым кубиком в построении суверенной платежной инфраструктуры для внешнеэкономической деятельности."РЭЦ как институт развития держит руку на пульсе и постоянно прислушивается к запросам бизнеса. Мы видим, что требуется уже не решение точечных проблем в расчетах, а именно системный подход, выстраивание новых безопасных и прозрачных для государства и бизнеса механизмов проведения международных платежей. Таким механизмом может стать международная расчетно-клиринговая платформа, к работе над которой в дальнейшем подключатся банки", — подчеркнула Никишина."Санкционное давление Запада накладывает значительные трудности осуществления платежей для российского бизнеса и их партнеров за рубежом. Участники ВЭД и банки перешли фактически в ручной формат проведения расчетов. Взаимодействие РЭЦ с РТ-Финанс позволит объединить силы для решения этой проблемы, а также ускорить проведение пилотных сделок и реализацию подготовительных этапов построения платежной инфраструктуры", — отметил Кондратьев.
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экономика, ростех, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Ростех, Российский экспортный центр (РЭЦ)

РЭЦ и РТ-Финанс разработают международную расчетно-клиринговую платформу

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковГенеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина и генеральный директор РТ-Финанс Андрей Кондратьев во время подписания меморандума в рамках Международного экспортного форума "Сделано в России" в Москве
Генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина и генеральный директор РТ-Финанс Андрей Кондратьев во время подписания меморандума в рамках Международного экспортного форума Сделано в России в Москве - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина и генеральный директор РТ-Финанс Андрей Кондратьев во время подписания меморандума в рамках Международного экспортного форума "Сделано в России" в Москве
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ) и центр компетенций ГК "Ростех" в области предоставления финансовых услуг (РТ-Финанс) объединят усилия для разработки международной расчетно-клиринговой платформы - цифровой платформы, на которой российские компании смогут осуществлять платежи со своими зарубежными партнерами за счет многостороннего взаимозачета встречных требований, сообщает РЭЦ.
"Соответствующий меморандум 19 октября в рамках Международного экспортного форума "Сделано в России" в Москве заключили генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина и генеральный директор РТ-Финанс Андрей Кондратьев", - говорится в сообщении.
Расчетно-клиринговая платформа поможет оптимизировать стоимость трансграничных расчетов, а также эффективно управлять излишками зарубежной ликвидности участников ВЭД. Такая система может стать первым кубиком в построении суверенной платежной инфраструктуры для внешнеэкономической деятельности.
"РЭЦ как институт развития держит руку на пульсе и постоянно прислушивается к запросам бизнеса. Мы видим, что требуется уже не решение точечных проблем в расчетах, а именно системный подход, выстраивание новых безопасных и прозрачных для государства и бизнеса механизмов проведения международных платежей. Таким механизмом может стать международная расчетно-клиринговая платформа, к работе над которой в дальнейшем подключатся банки", — подчеркнула Никишина.
"Санкционное давление Запада накладывает значительные трудности осуществления платежей для российского бизнеса и их партнеров за рубежом. Участники ВЭД и банки перешли фактически в ручной формат проведения расчетов. Взаимодействие РЭЦ с РТ-Финанс позволит объединить силы для решения этой проблемы, а также ускорить проведение пилотных сделок и реализацию подготовительных этапов построения платежной инфраструктуры", — отметил Кондратьев.
 
ЭкономикаРостехРоссийский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
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