https://ria.ru/20231019/kitay-1903775219.html
Эксперты рассказали о ценах и спросе на туры в Китай
Эксперты рассказали о ценах и спросе на туры в Китай - РИА Новости, 19.10.2023
Эксперты рассказали о ценах и спросе на туры в Китай
По данным туроператоров, экскурсионные туры в Китай сейчас бронируют на полгода вперед, глубина продаж выгодно отличает направление от большинства открытых для... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T15:12
2023-10-19T15:12
2023-10-19T15:12
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МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. По данным туроператоров, экскурсионные туры в Китай сейчас бронируют на полгода вперед, глубина продаж выгодно отличает направление от большинства открытых для россиян стран, сообщает RTN.Эксперты уточняют, что после запуска с 1 августа безвизовых групповых поездок объемы продаж выросли в несколько раз.Как сообщил основатель компании Go China Сергей Седов, в неделю собираются, как правило, три большие экскурсионные группы: одна сборная и две организованные или корпоративные по 40-60 человек."Осень – лучшее время для поездок в страну, погода комфортная. Мы и летом группы отправляли, по одной в неделю, но сейчас едут массово. Наши объемы уже на 30-40 процентов превышают показатели 2019 года. Понятно, что это отложенный спрос, но, думаю, за полтора года эта волна спадет, спрос стабилизируется и все равно останется колоссальным", – подчеркнул эксперт. По его словам, у Китая много преимуществ: интересные экскурсионные программы, прямые рейсы и хорошие цены. Япония и Южная Корея обходятся намного дорожеСтоимость пакетов у туроператоров, собирающих большие группы, привлекательная. Недельный тур в Пекин обойдется примерно в тысячу долларов на человека с перелетом, экскурсионной программой и проживанием в отеле категории "пять звезд".По словам эксперта, туристы уже выкупают места в группах с вылетами в конце марта – на полгода вперед.Специалист по направлению компании ITM group Надежда Бондарева также сообщила о росте объема продаж – по сравнению с прошедшим летом он составил 50 процентов."Турпоток пока не достиг допандемийного уровня, так как у россиян только в мае появилась возможность подавать документы на туристические визы. Спрос очевидно будет расти, сейчас хорошо бронируют новогодние туры и январь-февраль. Мы предлагаем туры на базе рейсов китайских перевозчиков – они дешевле, чем у "Аэрофлота", и география шире", – говорит она.Туристы предпочитают индивидуальные экскурсионные туры по материковому Китаю и семейный отдых на Хайнане. Также, по словам экспертов, в Китай активно едут бизнес-путешественники.Как рассказали туроператоры, в Китай россияне летят сейчас и в рамках соглашения о безвизовых групповых обменах, и по индивидуально оформленным визам. Группы пока можно оформлять только в Шанхай, в другие города, в том числе Пекин, въехать по безвизу невозможно. Визу по прилете также можно оформить только в Шанхае и Харбине.Руководитель отдела маркетинга China Travel Евгений Глотов отметил, что для московских туроператоров сейчас сокращены сроки оформления туристической визы в Китай. Если раньше на нее надо было закладывать целый месяц, то теперь при наличии всех необходимых документов можно сделать дней за десять, срочную – за пять.
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РИА Новости
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новости - туризм, туризм, туристы, китай
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Китай
Эксперты рассказали о ценах и спросе на туры в Китай
РСТ: экскурсионные туры в Китай сейчас бронируют на полгода вперед
МОСКВА, 19 окт – РИА Новости.
По данным туроператоров, экскурсионные туры в Китай сейчас бронируют на полгода вперед, глубина продаж выгодно отличает направление от большинства открытых для россиян стран, сообщает
RTN.
Эксперты уточняют, что после запуска с 1 августа безвизовых групповых поездок объемы продаж выросли в несколько раз.
Как сообщил основатель компании Go China Сергей Седов, в неделю собираются, как правило, три большие экскурсионные группы: одна сборная и две организованные или корпоративные по 40-60 человек.
"Осень – лучшее время для поездок в страну, погода комфортная. Мы и летом группы отправляли, по одной в неделю, но сейчас едут массово. Наши объемы уже на 30-40 процентов превышают показатели 2019 года. Понятно, что это отложенный спрос, но, думаю, за полтора года эта волна спадет, спрос стабилизируется и все равно останется колоссальным", – подчеркнул эксперт. По его словам, у Китая много преимуществ: интересные экскурсионные программы, прямые рейсы и хорошие цены. Япония и Южная Корея обходятся намного дороже
Стоимость пакетов у туроператоров, собирающих большие группы, привлекательная. Недельный тур в Пекин обойдется примерно в тысячу долларов на человека с перелетом, экскурсионной программой и проживанием в отеле категории "пять звезд".
По словам эксперта, туристы уже выкупают места в группах с вылетами в конце марта – на полгода вперед.
Специалист по направлению компании ITM group Надежда Бондарева также сообщила о росте объема продаж – по сравнению с прошедшим летом он составил 50 процентов.
«
"Турпоток пока не достиг допандемийного уровня, так как у россиян только в мае появилась возможность подавать документы на туристические визы. Спрос очевидно будет расти, сейчас хорошо бронируют новогодние туры и январь-февраль. Мы предлагаем туры на базе рейсов китайских перевозчиков – они дешевле, чем у "Аэрофлота", и география шире", – говорит она.
Туристы предпочитают индивидуальные экскурсионные туры по материковому Китаю и семейный отдых на Хайнане. Также, по словам экспертов, в Китай активно едут бизнес-путешественники.
Как рассказали туроператоры, в Китай россияне летят сейчас и в рамках соглашения о безвизовых групповых обменах, и по индивидуально оформленным визам. Группы пока можно оформлять только в Шанхай, в другие города, в том числе Пекин, въехать по безвизу невозможно. Визу по прилете также можно оформить только в Шанхае и Харбине.
Руководитель отдела маркетинга China Travel Евгений Глотов отметил, что для московских туроператоров сейчас сокращены сроки оформления туристической визы в Китай. Если раньше на нее надо было закладывать целый месяц, то теперь при наличии всех необходимых документов можно сделать дней за десять, срочную – за пять.
Около полумиллиона россиян могут посетить Китай до конца года