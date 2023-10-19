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Модель экономики Китая будет устойчивее к внешним шокам, считает Сечин - РИА Новости, 19.10.2023
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06:05 19.10.2023 (обновлено: 06:54 19.10.2023)
https://ria.ru/20231019/kitay-1903737790.html
Модель экономики Китая будет устойчивее к внешним шокам, считает Сечин
Модель экономики Китая будет устойчивее к внешним шокам, считает Сечин - РИА Новости, 19.10.2023
Модель экономики Китая будет устойчивее к внешним шокам, считает Сечин
Модель экономики Китая будет еще устойчивее к внешним шокам и позволит в долгосрочной перспективе перейти на новую ступень развития, заявил глава "Роснефти",... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T06:05
2023-10-19T06:54
россия
китай
игорь сечин
роснефть
пекин
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ПЕКИН, 19 окт - РИА Новости. Модель экономики Китая будет еще устойчивее к внешним шокам и позволит в долгосрочной перспективе перейти на новую ступень развития, заявил глава "Роснефти", ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности Игорь Сечин в ходе выступления на Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме в Пекине."Уверен, что современная модель китайской экономики будет еще более устойчива к внешним шокам и позволит Китаю в долгосрочной перспективе перейти на новую качественную ступень развития", - сказал он.Как Россия, так и Китай, проводят структурную перестройку своей экономики под усиленным внешним давлением, отметил Сечин. "Тем не менее, необходимо отметить успешное преодоление шоков, связанных с введением беспрецедентных санкций в последнее время. Восстанавливается спрос как потребительского сектора, так и промышленности. Продолжается рост инвестиций в основной капитал - плюс 7,6% за первое полугодие 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В этом году рост ВВП может превысить 2,5%", - рассказал Сечин о ситуации в России.По его словам, новая экономика Китая, включающая такие отрасли, как производство электромобилей, полупроводников, добычу и переработку цветных и редкоземельных металлов, растет высокими темпами - плюс 6,5% за шесть месяцев 2023 года. Также Китай уже много лет является лидером "зеленого" перехода в мире, добавил он. На страну приходится около 60% всего производства ветряных генераторов в мире, более 80% солнечных панелей, 55% всех продаж электромобилей и около 80% мощностей по производству электрических батарей.Также важным фактором роста экономики КНР, по мнению Сечина, являются взвешенные действия Народного банка Китая, который проводит плавное смягчение денежно-кредитной политики.В четверг в Пекине открылся Пятый Российско-Китайский энергетический бизнес-форум. Мероприятие проводится ежегодно с 2018 года. Форум проходит под эгидой комиссии при президенте России по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности и Государственного энергетического управления КНР, соорганизаторами являются "Роснефть" и китайская CNPC.
https://ria.ru/20231019/energobezopasnost-1903737233.html
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россия, китай, игорь сечин, роснефть, пекин
Россия, Китай, Игорь Сечин, Роснефть, Пекин
Модель экономики Китая будет устойчивее к внешним шокам, считает Сечин

Сечин: модель экономики КНР станет еще устойчивее к внешним шокам

© AP Photo / Andy WongМужчины в центральном деловом районе Пекина
Мужчины в центральном деловом районе Пекина - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© AP Photo / Andy Wong
Мужчины в центральном деловом районе Пекина. Архивное фото
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ПЕКИН, 19 окт - РИА Новости. Модель экономики Китая будет еще устойчивее к внешним шокам и позволит в долгосрочной перспективе перейти на новую ступень развития, заявил глава "Роснефти", ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности Игорь Сечин в ходе выступления на Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме в Пекине.
«
"Уверен, что современная модель китайской экономики будет еще более устойчива к внешним шокам и позволит Китаю в долгосрочной перспективе перейти на новую качественную ступень развития", - сказал он.
Как Россия, так и Китай, проводят структурную перестройку своей экономики под усиленным внешним давлением, отметил Сечин. "Тем не менее, необходимо отметить успешное преодоление шоков, связанных с введением беспрецедентных санкций в последнее время. Восстанавливается спрос как потребительского сектора, так и промышленности. Продолжается рост инвестиций в основной капитал - плюс 7,6% за первое полугодие 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В этом году рост ВВП может превысить 2,5%", - рассказал Сечин о ситуации в России.
По его словам, новая экономика Китая, включающая такие отрасли, как производство электромобилей, полупроводников, добычу и переработку цветных и редкоземельных металлов, растет высокими темпами - плюс 6,5% за шесть месяцев 2023 года. Также Китай уже много лет является лидером "зеленого" перехода в мире, добавил он. На страну приходится около 60% всего производства ветряных генераторов в мире, более 80% солнечных панелей, 55% всех продаж электромобилей и около 80% мощностей по производству электрических батарей.
Также важным фактором роста экономики КНР, по мнению Сечина, являются взвешенные действия Народного банка Китая, который проводит плавное смягчение денежно-кредитной политики.
В четверг в Пекине открылся Пятый Российско-Китайский энергетический бизнес-форум. Мероприятие проводится ежегодно с 2018 года. Форум проходит под эгидой комиссии при президенте России по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности и Государственного энергетического управления КНР, соорганизаторами являются "Роснефть" и китайская CNPC.
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Вчера, 05:50
 
РоссияКитайИгорь СечинРоснефтьПекин
 
 
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