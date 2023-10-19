https://ria.ru/20231019/khezbollakh-1903724384.html
Израиль заявил об ударах по объектам "Хезболлах" в Ливане
Израиль заявил об ударах по объектам "Хезболлах" в Ливане - РИА Новости, 19.10.2023
Израиль заявил об ударах по объектам "Хезболлах" в Ливане
Армия Израиля сообщила, что наносит удары по объектам "Хезболлах" в Ливане. РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T00:41
2023-10-19T00:41
2023-10-19T00:46
израиль
ливан
хезболла
в мире
украинский демократический альянс за реформы (удар)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Армия Израиля сообщила, что наносит удары по объектам "Хезболлах" в Ливане."Армия обороны Израиля в данный момент наносит удары по террористическим целям "Хезболлах" в Ливане", - сообщила армия в Telegram-канале.За последнюю неделю "Хезболлах" и Израиль неоднократно обменивались обстрелами. В среду вечером армия обороны Израиля сообщила, что зафиксировала девять пусков ракет из Ливана, четыре были перехваченыУтром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа достигло 3478 человек, а погибших жителей Израиля - превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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израиль, ливан, хезболла, в мире, украинский демократический альянс за реформы (удар), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль, Ливан, Хезболла, В мире, Украинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль заявил об ударах по объектам "Хезболлах" в Ливане
ЦАХАЛ заявил о нанесении ударов по объектам "Хезболлах" в Ливане
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.
Армия Израиля сообщила
, что наносит удары по объектам "Хезболлах" в Ливане.
«
"Армия обороны Израиля в данный момент наносит удары по террористическим целям "Хезболлах" в Ливане", - сообщила армия в Telegram-канале.
За последнюю неделю "Хезболлах" и Израиль неоднократно обменивались обстрелами. В среду вечером армия обороны Израиля сообщила, что зафиксировала девять пусков ракет из Ливана, четыре были перехвачены
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа достигло 3478 человек, а погибших жителей Израиля - превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Нетаньяху: от ударов ЦАХАЛ по "законным целям" в Газе страдают гражданские