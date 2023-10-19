https://ria.ru/20231019/kherson-1903854276.html
Минобороны сообщило о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны сообщило о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 19.10.2023
Минобороны сообщило о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Российские подразделения уничтожили в течение суток на херсонском направлении до 40 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, а также орудие Д-20, сообщило... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T14:44
2023-10-19T14:44
2023-10-19T14:44
специальная военная операция на украине
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безопасность
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили в течение суток на херсонском направлении до 40 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, а также орудие Д-20, сообщило в четверг Минобороны РФ. "На херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено до 40 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, а также орудие Д-20", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, херсонская область , безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область , Безопасность
Минобороны сообщило о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны: на херсонском направлении уничтожили до 40 украинских военных
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили в течение суток на херсонском направлении до 40 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, а также орудие Д-20, сообщило в четверг Минобороны РФ.
"На херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено до 40 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, а также орудие Д-20", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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