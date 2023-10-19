https://ria.ru/20231019/kherson-1903854276.html

Минобороны сообщило о потерях ВСУ на Херсонском направлении

Минобороны сообщило о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 19.10.2023

Минобороны сообщило о потерях ВСУ на Херсонском направлении

Российские подразделения уничтожили в течение суток на херсонском направлении до 40 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, а также орудие Д-20, сообщило... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T14:44

2023-10-19T14:44

2023-10-19T14:44

специальная военная операция на украине

россия

херсонская область

безопасность

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили в течение суток на херсонском направлении до 40 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, а также орудие Д-20, сообщило в четверг Минобороны РФ. "На херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено до 40 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, а также орудие Д-20", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20231019/katastrofa-1903751187.html

россия

херсонская область

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Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

россия, херсонская область , безопасность