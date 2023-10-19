https://ria.ru/20231019/kapremont-1903857121.html

Дворец культуры для добровцев в Липецкой области сдадут до конца года

Дворец культуры для добровцев в Липецкой области сдадут до конца года - РИА Новости, 19.10.2023

Дворец культуры для добровцев в Липецкой области сдадут до конца года

В рамках госпрограммы "Обеспечение населения Липецкой области качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами ЖКХ" в райцентре Доброе Липецкой... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T14:54

2023-10-19T14:54

2023-10-19T14:54

липецкая область

игорь артамонов

жилье

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903857403_0:0:1212:682_1920x0_80_0_0_d5b1bde17012670bb0b8f5d986fdac35.jpg

ЛИПЕЦК, 19 окт – РИА Новости. В рамках госпрограммы "Обеспечение населения Липецкой области качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами ЖКХ" в райцентре Доброе Липецкой области заканчивается масштабный капитальный ремонт Дворца культуры; в эксплуатацию здание сдадут до конца года, сообщил губернатор Игорь Артамонов. По словам губернатора, здание 1963 года постройки ни разу не обновлялось. Подрядная организация начала работы в начале 2023 года. Благодаря госпрограмме на ремонт направили около 46 миллионов рублей. На эти средства восстановили фасады и входные группы, установили новые окна и двери, заменили все инженерные коммуникации. Реконструкции подвергся цокольный этаж, где обустроили танцкласс и костюмерную. Артамонов добавил, что в доме культуры работает более 20 творческих коллективов; для них закупили новую мебель, проекционный экран, оформление для сцены, кресла для зрительного зала, информационное и выставочное оборудование. "Новый Дом культуры будет востребован у жителей и даст местным талантам возможности для реализации интересных творческих идей и проектов. Важно, чтобы культурная жизнь в районах не угасала, чтобы сельские территории всесторонне развивались" - отметил Артамонов.

https://ria.ru/20231019/lipetsk-1903851631.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, жилье