https://ria.ru/20231019/kapremont-1903857121.html
Дворец культуры для добровцев в Липецкой области сдадут до конца года
Дворец культуры для добровцев в Липецкой области сдадут до конца года - РИА Новости, 19.10.2023
Дворец культуры для добровцев в Липецкой области сдадут до конца года
В рамках госпрограммы "Обеспечение населения Липецкой области качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами ЖКХ" в райцентре Доброе Липецкой... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T14:54
2023-10-19T14:54
2023-10-19T14:54
липецкая область
игорь артамонов
жилье
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ЛИПЕЦК, 19 окт – РИА Новости. В рамках госпрограммы "Обеспечение населения Липецкой области качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами ЖКХ" в райцентре Доброе Липецкой области заканчивается масштабный капитальный ремонт Дворца культуры; в эксплуатацию здание сдадут до конца года, сообщил губернатор Игорь Артамонов. По словам губернатора, здание 1963 года постройки ни разу не обновлялось. Подрядная организация начала работы в начале 2023 года. Благодаря госпрограмме на ремонт направили около 46 миллионов рублей. На эти средства восстановили фасады и входные группы, установили новые окна и двери, заменили все инженерные коммуникации. Реконструкции подвергся цокольный этаж, где обустроили танцкласс и костюмерную. Артамонов добавил, что в доме культуры работает более 20 творческих коллективов; для них закупили новую мебель, проекционный экран, оформление для сцены, кресла для зрительного зала, информационное и выставочное оборудование. "Новый Дом культуры будет востребован у жителей и даст местным талантам возможности для реализации интересных творческих идей и проектов. Важно, чтобы культурная жизнь в районах не угасала, чтобы сельские территории всесторонне развивались" - отметил Артамонов.
https://ria.ru/20231019/lipetsk-1903851631.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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игорь артамонов, жилье
Липецкая область, Игорь Артамонов, Жилье
ЛИПЕЦК, 19 окт – РИА Новости. В рамках госпрограммы "Обеспечение населения Липецкой области качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами ЖКХ" в райцентре Доброе Липецкой области заканчивается масштабный капитальный ремонт Дворца культуры; в эксплуатацию здание сдадут до конца года, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По словам губернатора, здание 1963 года постройки ни разу не обновлялось. Подрядная организация начала работы в начале 2023 года. Благодаря госпрограмме на ремонт направили около 46 миллионов рублей. На эти средства восстановили фасады и входные группы, установили новые окна и двери, заменили все инженерные коммуникации. Реконструкции подвергся цокольный этаж, где обустроили танцкласс и костюмерную.
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Артамонов добавил, что в доме культуры работает более 20 творческих коллективов; для них закупили новую мебель, проекционный экран, оформление для сцены, кресла для зрительного зала, информационное и выставочное оборудование.
"Новый Дом культуры будет востребован у жителей и даст местным талантам возможности для реализации интересных творческих идей и проектов. Важно, чтобы культурная жизнь в районах не угасала, чтобы сельские территории всесторонне развивались" - отметил Артамонов
.