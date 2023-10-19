https://ria.ru/20231019/kamenetskiy-1903872370.html

Ветеран Великой Отечественной войны Каменецкий умер в Ярославле

Ветеран Великой Отечественной войны Каменецкий умер в Ярославле - РИА Новости, 19.10.2023

Ветеран Великой Отечественной войны Каменецкий умер в Ярославле

Ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин Ярославля Александр Каменецкий скончался в возрасте 97 лет, сообщил губернатор Ярославской области... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T15:29

2023-10-19T15:29

2023-10-19T15:29

общество

ярославль

ярославская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903871988_0:9:788:452_1920x0_80_0_0_4e125da918c04d36b91c8673b8f302f9.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 19 окт – РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин Ярославля Александр Каменецкий скончался в возрасте 97 лет, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев в своем Telegram-канале. "Большая потеря. Не стало Александра Феофановича Каменецкого. Полковника, командира, ветерана Великой Отечественной Войны, настоящего героя. Его жизнь достойна учебников истории. В начале войны, пятнадцатилетним, он ушел в партизаны, попал в концлагерь, но смог сбежать, служил разведчиком-радистом, получил ранение, но вернулся в строй и вместе с советскими войсками дошел до Праги", - написал Евраев. По словам губернатора, после войны Каменецкий остался на военной службе, в качестве радиста участвовал в испытаниях самолетов. Уже на гражданке он принял участие в строительстве пансионата "Ярославль", которым впоследствии руководил на протяжении 26 лет. Много лет Каменецкий возглавлял областную ветеранскую организацию, заботился об участниках войны, их семьях, занимался патриотической работой с молодежью. "Такими людьми гордится наш регион. Жаль, что уходят легенды. Искренне соболезную родным и близким", - подчеркнул глава региона. Согласно данным открытых источников, Каменецкий родился в 1926 году. За свою жизнь он был удостоен множества наград, в частности, Ордена Отечественной Войны II степени, ордена "За службу Родине в Вооруженных Силах" II степени, Ордена Дружбы, медалями "За отвагу", "За боевые заслуги", "За трудовую доблесть", "За освобождение Праги", "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов". Каменецкий являлся почетным гражданином Ярославля и Ярославской области.

https://ria.ru/20230410/pobeda-1863187243.html

ярославль

ярославская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, ярославль, ярославская область