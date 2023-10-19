https://ria.ru/20231019/izrail-1903945773.html

Израиль планирует создать буферную зону в секторе Газа, пишут СМИ

Израиль планирует создать буферную зону в секторе Газа, пишут СМИ - РИА Новости, 19.10.2023

Израиль планирует создать буферную зону в секторе Газа, пишут СМИ

Израиль планирует создать буферную зону в секторе Газа после окончания эскалации палестино-израильского конфликта, пишет газета Financial Times со ссылкой на... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T20:44

2023-10-19T20:44

2023-10-19T20:44

израиль

в мире

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Израиль планирует создать буферную зону в секторе Газа после окончания эскалации палестино-израильского конфликта, пишет газета Financial Times со ссылкой на министра сельского хозяйства Израиля Ави Дихтера. "В секторе Газа все это время у нас будет перевес. Они (пропалестинские группировки - ред.) не смогут проникнуть. Это будет зона огня. И кем бы вы ни были, вам никогда не удастся приблизиться к израильской границе", - приводит издание слова министра с брифинга для журналистов. По заявлению министра, текущая ситуация, при которой основная часть инфраструктуры пограничной безопасности Израиля составляет несколько сотен метров внутри израильской территории, была ошибкой и больше не считается жизнеспособной. Дихтер добавил, что ширина любой будущей буферной зоны должна будет определяться "в зависимости от площади, потребностей военных, расстояния до израильских военных или израильских поселений". Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.В ответ армия Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа приблизилось к 3,8 тысячи человек, а погибших жителей Израиля превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.

https://ria.ru/20231019/operatsiya-1903799889.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

израиль, в мире, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году