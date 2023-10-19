https://ria.ru/20231019/izrail-1903945773.html
Израиль планирует создать буферную зону в секторе Газа, пишут СМИ
Израиль планирует создать буферную зону в секторе Газа, пишут СМИ - РИА Новости, 19.10.2023
Израиль планирует создать буферную зону в секторе Газа, пишут СМИ
Израиль планирует создать буферную зону в секторе Газа после окончания эскалации палестино-израильского конфликта, пишет газета Financial Times со ссылкой на... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T20:44
2023-10-19T20:44
2023-10-19T20:44
израиль
в мире
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Израиль планирует создать буферную зону в секторе Газа после окончания эскалации палестино-израильского конфликта, пишет газета Financial Times со ссылкой на министра сельского хозяйства Израиля Ави Дихтера. "В секторе Газа все это время у нас будет перевес. Они (пропалестинские группировки - ред.) не смогут проникнуть. Это будет зона огня. И кем бы вы ни были, вам никогда не удастся приблизиться к израильской границе", - приводит издание слова министра с брифинга для журналистов. По заявлению министра, текущая ситуация, при которой основная часть инфраструктуры пограничной безопасности Израиля составляет несколько сотен метров внутри израильской территории, была ошибкой и больше не считается жизнеспособной. Дихтер добавил, что ширина любой будущей буферной зоны должна будет определяться "в зависимости от площади, потребностей военных, расстояния до израильских военных или израильских поселений". Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.В ответ армия Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа приблизилось к 3,8 тысячи человек, а погибших жителей Израиля превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.
https://ria.ru/20231019/operatsiya-1903799889.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
израиль, в мире, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль, В мире, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль планирует создать буферную зону в секторе Газа, пишут СМИ
FT: после окончания эскалации Израиль хочет создать буферную зону в секторе Газа
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.
Израиль планирует создать буферную зону в секторе Газа после окончания эскалации палестино-израильского конфликта, пишет газета Financial Times
со ссылкой на министра сельского хозяйства Израиля Ави Дихтера.
«
"В секторе Газа
все это время у нас будет перевес. Они (пропалестинские группировки - ред.) не смогут проникнуть. Это будет зона огня. И кем бы вы ни были, вам никогда не удастся приблизиться к израильской границе", - приводит издание слова министра с брифинга для журналистов.
По заявлению министра, текущая ситуация, при которой основная часть инфраструктуры пограничной безопасности Израиля составляет несколько сотен метров внутри израильской территории, была ошибкой и больше не считается жизнеспособной.
Дихтер добавил, что ширина любой будущей буферной зоны должна будет определяться "в зависимости от площади, потребностей военных, расстояния до израильских военных или израильских поселений".
СМИ: Израиль запланировал "невиданную по свирепости" операцию в Газе Израиль
7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС
операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.
В ответ армия Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа приблизилось к 3,8 тысячи человек, а погибших жителей Израиля превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.