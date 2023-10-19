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Израиль планирует создать буферную зону в секторе Газа, пишут СМИ - РИА Новости, 19.10.2023
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20:44 19.10.2023
https://ria.ru/20231019/izrail-1903945773.html
Израиль планирует создать буферную зону в секторе Газа, пишут СМИ
Израиль планирует создать буферную зону в секторе Газа, пишут СМИ - РИА Новости, 19.10.2023
Израиль планирует создать буферную зону в секторе Газа, пишут СМИ
Израиль планирует создать буферную зону в секторе Газа после окончания эскалации палестино-израильского конфликта, пишет газета Financial Times со ссылкой на... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T20:44
2023-10-19T20:44
израиль
в мире
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Израиль планирует создать буферную зону в секторе Газа после окончания эскалации палестино-израильского конфликта, пишет газета Financial Times со ссылкой на министра сельского хозяйства Израиля Ави Дихтера. "В секторе Газа все это время у нас будет перевес. Они (пропалестинские группировки - ред.) не смогут проникнуть. Это будет зона огня. И кем бы вы ни были, вам никогда не удастся приблизиться к израильской границе", - приводит издание слова министра с брифинга для журналистов. По заявлению министра, текущая ситуация, при которой основная часть инфраструктуры пограничной безопасности Израиля составляет несколько сотен метров внутри израильской территории, была ошибкой и больше не считается жизнеспособной. Дихтер добавил, что ширина любой будущей буферной зоны должна будет определяться "в зависимости от площади, потребностей военных, расстояния до израильских военных или израильских поселений". Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.В ответ армия Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа приблизилось к 3,8 тысячи человек, а погибших жителей Израиля превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.
https://ria.ru/20231019/operatsiya-1903799889.html
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израиль, в мире, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль, В мире, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль планирует создать буферную зону в секторе Газа, пишут СМИ

FT: после окончания эскалации Израиль хочет создать буферную зону в секторе Газа

© AP Photo / Ariel SchalitРазрушенные после израильских ударов дома на севере сектора Газа
Разрушенные после израильских ударов дома на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© AP Photo / Ariel Schalit
Разрушенные после израильских ударов дома на севере сектора Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Израиль планирует создать буферную зону в секторе Газа после окончания эскалации палестино-израильского конфликта, пишет газета Financial Times со ссылкой на министра сельского хозяйства Израиля Ави Дихтера.
«
секторе Газа все это время у нас будет перевес. Они (пропалестинские группировки - ред.) не смогут проникнуть. Это будет зона огня. И кем бы вы ни были, вам никогда не удастся приблизиться к израильской границе", - приводит издание слова министра с брифинга для журналистов.
По заявлению министра, текущая ситуация, при которой основная часть инфраструктуры пограничной безопасности Израиля составляет несколько сотен метров внутри израильской территории, была ошибкой и больше не считается жизнеспособной.
Дихтер добавил, что ширина любой будущей буферной зоны должна будет определяться "в зависимости от площади, потребностей военных, расстояния до израильских военных или израильских поселений".
Израильские военные на танке Меркава на границе с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
СМИ: Израиль запланировал "невиданную по свирепости" операцию в Газе
Вчера, 12:34
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.
В ответ армия Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа приблизилось к 3,8 тысячи человек, а погибших жителей Израиля превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.
 
ИзраильВ миреХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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