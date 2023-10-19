https://ria.ru/20231019/izrail-1903898047.html

Израиль заявил об ударе по отряду палестинцев в лагере беженцев

Израиль заявил об ударе по отряду палестинцев в лагере беженцев - РИА Новости, 19.10.2023

Израиль заявил об ударе по отряду палестинцев в лагере беженцев

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении авиаудара по отряду вооруженных палестинцев в лагере беженцев Нур-Шамс на Западном берегу. РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T16:55

2023-10-19T16:55

2023-10-19T17:30

в мире

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 окт — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении авиаудара по отряду вооруженных палестинцев в лагере беженцев Нур-Шамс на Западном берегу."Самолет ЦАХАЛ нанес удар по отряду вооруженных террористов, который представлял угрозу для солдат в этом районе, в результате чего было убито несколько террористов", — говорится в пресс-релизе.Как отмечается, израильские силовики проводят там операцию со вчерашнего вечера.Сегодня военное крыло палестинского движения ХАМАС — бригады "Аль-Кассам" сообщило об ожесточенных боях в лагере Нур-Шамс. По данным местного Минздрава, в результате штурма погибли не менее пяти человек.Операция израильских военных "Железные мечи" началась в ответ на нападение движения ХАМАС на граничащие с сектором Газа районы на юге еврейского государства 7 октября. В течение нескольких дней армия Израиля вернула контроль над всеми населенными пунктами у границы и начала наносить авиационные удары по территории сектора. Также Израиль ввел полную блокаду анклава: приостановлены поставки воды, продуктов, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв эскалации в секторе Газа достигло 3478 человек, погибших жителей Израиля — более тысячи, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о 16 погибших и восьми пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться от 150 до 250 человек.

https://ria.ru/20231019/udary-1903847886.html

https://ria.ru/20231019/gaza-1903789354.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году