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Израиль заявил об ударе по отряду палестинцев в лагере беженцев - РИА Новости, 19.10.2023
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16:55 19.10.2023 (обновлено: 17:30 19.10.2023)
https://ria.ru/20231019/izrail-1903898047.html
Израиль заявил об ударе по отряду палестинцев в лагере беженцев
Израиль заявил об ударе по отряду палестинцев в лагере беженцев - РИА Новости, 19.10.2023
Израиль заявил об ударе по отряду палестинцев в лагере беженцев
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении авиаудара по отряду вооруженных палестинцев в лагере беженцев Нур-Шамс на Западном берегу. РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T16:55
2023-10-19T17:30
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 окт — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении авиаудара по отряду вооруженных палестинцев в лагере беженцев Нур-Шамс на Западном берегу."Самолет ЦАХАЛ нанес удар по отряду вооруженных террористов, который представлял угрозу для солдат в этом районе, в результате чего было убито несколько террористов", — говорится в пресс-релизе.Как отмечается, израильские силовики проводят там операцию со вчерашнего вечера.Сегодня военное крыло палестинского движения ХАМАС — бригады "Аль-Кассам" сообщило об ожесточенных боях в лагере Нур-Шамс. По данным местного Минздрава, в результате штурма погибли не менее пяти человек.Операция израильских военных "Железные мечи" началась в ответ на нападение движения ХАМАС на граничащие с сектором Газа районы на юге еврейского государства 7 октября. В течение нескольких дней армия Израиля вернула контроль над всеми населенными пунктами у границы и начала наносить авиационные удары по территории сектора. Также Израиль ввел полную блокаду анклава: приостановлены поставки воды, продуктов, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв эскалации в секторе Газа достигло 3478 человек, погибших жителей Израиля — более тысячи, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о 16 погибших и восьми пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться от 150 до 250 человек.
https://ria.ru/20231019/udary-1903847886.html
https://ria.ru/20231019/gaza-1903789354.html
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2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
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60
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60
в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль заявил об ударе по отряду палестинцев в лагере беженцев

Израильский БПЛА атаковал вооруженных палестинцев в лагере беженцев Нур-Шамс

© AP Photo / Majdi MohammedДым поднимается над лагерем беженцев Нур-Шамс после израильского авиаудара по Западному берегу
Дым поднимается над лагерем беженцев Нур-Шамс после израильского авиаудара по Западному берегу - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© AP Photo / Majdi Mohammed
Дым поднимается над лагерем беженцев Нур-Шамс после израильского авиаудара по Западному берегу
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 19 окт — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении авиаудара по отряду вооруженных палестинцев в лагере беженцев Нур-Шамс на Западном берегу.
"Самолет ЦАХАЛ нанес удар по отряду вооруженных террористов, который представлял угрозу для солдат в этом районе, в результате чего было убито несколько террористов", — говорится в пресс-релизе.
Как отмечается, израильские силовики проводят там операцию со вчерашнего вечера.
Сегодня военное крыло палестинского движения ХАМАС — бригады "Аль-Кассам" сообщило об ожесточенных боях в лагере Нур-Шамс. По данным местного Минздрава, в результате штурма погибли не менее пяти человек.
Дым от израильского обстрела в Ливане - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
"Хезболла" и ВС Израиля обменялись ударами на ливано-израильской границе
Вчера, 14:26
Операция израильских военных "Железные мечи" началась в ответ на нападение движения ХАМАС на граничащие с сектором Газа районы на юге еврейского государства 7 октября. В течение нескольких дней армия Израиля вернула контроль над всеми населенными пунктами у границы и начала наносить авиационные удары по территории сектора. Также Израиль ввел полную блокаду анклава: приостановлены поставки воды, продуктов, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв эскалации в секторе Газа достигло 3478 человек, погибших жителей Израиля — более тысячи, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о 16 погибших и восьми пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться от 150 до 250 человек.
Разрушенные после израильских ударов дома на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
В ЦАХАЛ приграничные к сектору Газа районы назвали зоной военных действий
Вчера, 11:54
 
В миреИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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