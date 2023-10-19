https://ria.ru/20231019/izrail-1903892234.html
Министр обороны Германии прибыл с визитом в Израиль
Министр обороны Германии прибыл с визитом в Израиль - РИА Новости, 19.10.2023
Министр обороны Германии прибыл с визитом в Израиль
Министр обороны Германии Борис Писториус прибыл с ранее не анонсированным визитом в Израиль, передает телеканал ZDF. РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T16:33
2023-10-19T16:33
2023-10-19T16:35
в мире
израиль
германия
ливан
борис писториус
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/15/1866865362_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c6a76487f7a2262aacc0bea3768eb05a.jpg
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Министр обороны Германии Борис Писториус прибыл с ранее не анонсированным визитом в Израиль, передает телеканал ZDF. Ранее в четверг Писториус посетил контингент бундесвера, участвующий в миротворческой миссии ООН в Ливане (ЮНИФИЛ). "Министр обороны Борис Писториус отправился в Израиль для переговоров о военном сотрудничестве. Представитель партии СДПГ приземлился в Тель-Авиве со своей делегацией и намерен встретиться со своим коллегой Йоавом Галантом", - сообщает телеканал. Отмечается, что визит призван стать очередным жестом солидарности для Израиля. Кроме того, Писториус обсудит поставки запрошенного Израилем материального обеспечения, в том числе медицинского оборудования. Накануне издание Bild сообщило, что Германия перебросила элитные подразделения спецназа на Кипр для возможности проведения операции по освобождению заложников из сектора Газа.
https://ria.ru/20231016/zelensky-1903109342.html
https://ria.ru/20231017/izrail-1903238915.html
израиль
германия
ливан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/15/1866865362_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_e786fb86fc12be95fe79066b640c39fc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, германия, ливан, борис писториус, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Германия, Ливан, Борис Писториус, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Министр обороны Германии прибыл с визитом в Израиль
Министр обороны Германии Писториус прибыл в Израиль не анонсированным визитом