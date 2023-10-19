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Министр обороны Германии прибыл с визитом в Израиль - РИА Новости, 19.10.2023
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16:33 19.10.2023 (обновлено: 16:35 19.10.2023)
https://ria.ru/20231019/izrail-1903892234.html
Министр обороны Германии прибыл с визитом в Израиль
Министр обороны Германии прибыл с визитом в Израиль - РИА Новости, 19.10.2023
Министр обороны Германии прибыл с визитом в Израиль
Министр обороны Германии Борис Писториус прибыл с ранее не анонсированным визитом в Израиль, передает телеканал ZDF. РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T16:33
2023-10-19T16:35
в мире
израиль
германия
ливан
борис писториус
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Министр обороны Германии Борис Писториус прибыл с ранее не анонсированным визитом в Израиль, передает телеканал ZDF. Ранее в четверг Писториус посетил контингент бундесвера, участвующий в миротворческой миссии ООН в Ливане (ЮНИФИЛ). "Министр обороны Борис Писториус отправился в Израиль для переговоров о военном сотрудничестве. Представитель партии СДПГ приземлился в Тель-Авиве со своей делегацией и намерен встретиться со своим коллегой Йоавом Галантом", - сообщает телеканал. Отмечается, что визит призван стать очередным жестом солидарности для Израиля. Кроме того, Писториус обсудит поставки запрошенного Израилем материального обеспечения, в том числе медицинского оборудования. Накануне издание Bild сообщило, что Германия перебросила элитные подразделения спецназа на Кипр для возможности проведения операции по освобождению заложников из сектора Газа.
https://ria.ru/20231016/zelensky-1903109342.html
https://ria.ru/20231017/izrail-1903238915.html
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в мире, израиль, германия, ливан, борис писториус, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Германия, Ливан, Борис Писториус, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Министр обороны Германии прибыл с визитом в Израиль

Министр обороны Германии Писториус прибыл в Израиль не анонсированным визитом

© AP Photo / Mindaugas KulbisМинистр обороны Германии Борис Писториус
Министр обороны Германии Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Министр обороны Германии Борис Писториус. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Министр обороны Германии Борис Писториус прибыл с ранее не анонсированным визитом в Израиль, передает телеканал ZDF.
Ранее в четверг Писториус посетил контингент бундесвера, участвующий в миротворческой миссии ООН в Ливане (ЮНИФИЛ).
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16 октября, 17:29
"Министр обороны Борис Писториус отправился в Израиль для переговоров о военном сотрудничестве. Представитель партии СДПГ приземлился в Тель-Авиве со своей делегацией и намерен встретиться со своим коллегой Йоавом Галантом", - сообщает телеканал.
Отмечается, что визит призван стать очередным жестом солидарности для Израиля. Кроме того, Писториус обсудит поставки запрошенного Израилем материального обеспечения, в том числе медицинского оборудования.
Накануне издание Bild сообщило, что Германия перебросила элитные подразделения спецназа на Кипр для возможности проведения операции по освобождению заложников из сектора Газа.
Израильские военные в Сдероте - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
Глава CENTCOM прибыл в Израиль
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В миреИзраильГерманияЛиванБорис ПисториусООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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