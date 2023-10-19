https://ria.ru/20231019/izrail-1903892234.html

Министр обороны Германии прибыл с визитом в Израиль

Министр обороны Германии прибыл с визитом в Израиль - РИА Новости, 19.10.2023

Министр обороны Германии прибыл с визитом в Израиль

Министр обороны Германии Борис Писториус прибыл с ранее не анонсированным визитом в Израиль, передает телеканал ZDF. РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T16:33

2023-10-19T16:33

2023-10-19T16:35

в мире

израиль

германия

ливан

борис писториус

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Министр обороны Германии Борис Писториус прибыл с ранее не анонсированным визитом в Израиль, передает телеканал ZDF. Ранее в четверг Писториус посетил контингент бундесвера, участвующий в миротворческой миссии ООН в Ливане (ЮНИФИЛ). "Министр обороны Борис Писториус отправился в Израиль для переговоров о военном сотрудничестве. Представитель партии СДПГ приземлился в Тель-Авиве со своей делегацией и намерен встретиться со своим коллегой Йоавом Галантом", - сообщает телеканал. Отмечается, что визит призван стать очередным жестом солидарности для Израиля. Кроме того, Писториус обсудит поставки запрошенного Израилем материального обеспечения, в том числе медицинского оборудования. Накануне издание Bild сообщило, что Германия перебросила элитные подразделения спецназа на Кипр для возможности проведения операции по освобождению заложников из сектора Газа.

https://ria.ru/20231016/zelensky-1903109342.html

https://ria.ru/20231017/izrail-1903238915.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, германия, ливан, борис писториус, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году