https://ria.ru/20231019/izrail-1903885947.html

Армия Израиля получила от США партию бронированных джипов

Армия Израиля получила от США партию бронированных джипов - РИА Новости, 19.10.2023

Армия Израиля получила от США партию бронированных джипов

Американский военно-транспортный самолет доставил крупную партию бронированных джипов и других машин для нужд Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), сообщила в четверг... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T16:12

2023-10-19T16:12

2023-10-19T17:31

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израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 окт - РИА Новости. Американский военно-транспортный самолет доставил крупную партию бронированных джипов и других машин для нужд Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), сообщила в четверг армейская пресс-служба."Поставка осуществляется в соответствии с требованиями Армии обороны Израиля и включает в себя различные специализированные транспортные средства, такие как: бронированные машины скорой помощи, бронированные оперативные и грузовые машины, а также тяжелое оборудование", - говорится в сообщении.В пресс-службе добавили, что в Израиль будут доставлены сотни транспортных средств. Машины передаются ЦАХАЛ взамен поврежденных и потерянных в ходе эскалации с сектором Газа.По данным минобороны Израиля, эта поставка является частью крупномасштабной операции по закупкам, проводимой Управлением производства и закупок министерства обороны Израиля, целью которой является пополнение парка техники ЦАХАЛ для решения задач в рамках ряда оперативных сценариев."Генеральный директор министерства обороны генерал-майор (в отставке) Эяль Замир санкционировал заказы на закупки техники как внутри Израиля, так и за рубежом на сумму более 400 миллионов шекелей (100 миллионов долларов)", - сообщило оборонное ведомство.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа приблизилось к 3,8 тысячи человек, а погибших жителей Израиля превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231018/voyna-1903720976.html

https://ria.ru/20231019/ssha-1903759999.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, россия, восточный иерусалим, владимир путин, хамас, оон