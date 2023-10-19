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Беженцев с севера Израиля разместят в учебных заведениях, пишут СМИ - РИА Новости, 19.10.2023
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12:36 19.10.2023
https://ria.ru/20231019/izrail-1903800148.html
Беженцев с севера Израиля разместят в учебных заведениях, пишут СМИ
Беженцев с севера Израиля разместят в учебных заведениях, пишут СМИ - РИА Новости, 19.10.2023
Беженцев с севера Израиля разместят в учебных заведениях, пишут СМИ
Власти Израиля планируют в случае эвакуации населения приграничных с Ливаном территорий разместить перемещенных лиц в учебных заведениях из-за нехватки мест в... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T12:36
2023-10-19T12:36
в мире
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ливан
россия
владимир путин
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Власти Израиля планируют в случае эвакуации населения приграничных с Ливаном территорий разместить перемещенных лиц в учебных заведениях из-за нехватки мест в отелях, сообщило в четверг издание Haaretz со ссылкой на источники. Ранее кабмин Израиля наделил министра обороны Йоава Галланта и Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ) правом при необходимости объявить эвакуацию населения приграничной с Ливаном территории. "Согласно приказам об эвакуации от министра обороны (Израиля – ред.)... некоторых жителей населенных пунктов на северной границе Израиля и Ливана будут вынуждены эвакуировать в учебные заведения", - пишет издание. Как сообщили Haaretz источники, такие планы вызваны нехваткой мест в отелях и гостевых домах. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа достигло 3478 человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231018/evakuatsiya-1903504782.html
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в мире, израиль, ливан, россия, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Ливан, Россия, Владимир Путин, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Беженцев с севера Израиля разместят в учебных заведениях, пишут СМИ

Haaretz: Израиль хочет разместить беженцев с севера страны в учебных заведениях

© AP Photo / Ariel SchalitИзраильские солдаты недалеко от границы с сектором Газа
Израильские солдаты недалеко от границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильские солдаты недалеко от границы с сектором Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Власти Израиля планируют в случае эвакуации населения приграничных с Ливаном территорий разместить перемещенных лиц в учебных заведениях из-за нехватки мест в отелях, сообщило в четверг издание Haaretz со ссылкой на источники.
Ранее кабмин Израиля наделил министра обороны Йоава Галланта и Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ) правом при необходимости объявить эвакуацию населения приграничной с Ливаном территории.
Палестинец рядом с разрушенным от израильского авиаудара домом в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
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18 октября, 07:37
"Согласно приказам об эвакуации от министра обороны (Израиля – ред.)... некоторых жителей населенных пунктов на северной границе Израиля и Ливана будут вынуждены эвакуировать в учебные заведения", - пишет издание.
Как сообщили Haaretz источники, такие планы вызваны нехваткой мест в отелях и гостевых домах.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа достигло 3478 человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
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В миреИзраильЛиванРоссияВладимир ПутинХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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