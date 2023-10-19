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ХАМАС фабрикует ролик о попадании ракеты по больнице, заявили в Израиле
ХАМАС фабрикует ролик о попадании ракеты по больнице, заявили в Израиле - РИА Новости, 19.10.2023
ХАМАС фабрикует ролик о попадании ракеты по больнице, заявили в Израиле
Министерство иностранных дел Израиля в четверг выпустило предостережение со ссылкой на источники в разведке о том, что группировка ХАМАС работает над... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T12:24
2023-10-19T12:24
2023-10-19T12:32
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израиль
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исламский джихад
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 окт - РИА Новости. Министерство иностранных дел Израиля в четверг выпустило предостережение со ссылкой на источники в разведке о том, что группировка ХАМАС работает над "сфабрикованным" видео в целях скрыть неудачный пуск ракеты, попавшей в больницу в Газе, и "ложно" обвинить Израиль в трагедии. "Предупреждение: источники в разведке сообщают нам, что ХАМАС работает над сфабрикованным видео, чтобы скрыть осечку ракеты "Исламского джихада", попавшую по больнице в секторе Газа, и ложно обвинить в этом Израиль... Мы поделились достоверными материалами, которые доказывают ответственность ХАМАС и "Исламского джихада" за их действия", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства. Баптистская больница "Аль-Ахли" в секторе Газа во вторник подверглась удару. Минздрав Газы заявил, что погиб 471 человек, пострадали более 300, большинство из них - женщины и дети. Палестинцы и израильтяне возложили вину за атаку друг на друга: МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты, а армия Израиля - что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".
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Эксклюзивные кадры РИА Новости с территории больницы "Аль-Ахли" после обстрела
По последним данным Минздрава Газы, при ударе по госпиталю погиб 471 человек, пострадали более 300, в большинстве это женщины и дети.
Разбор завалов продолжается.
2023-10-19T12:24
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, израиль, палестина, хамас, исламский джихад, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Палестина, ХАМАС, Исламский джихад, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ХАМАС фабрикует ролик о попадании ракеты по больнице, заявили в Израиле
МИД Израиля обвинило ХАМАС в подделке видео о попадании ракеты по больнице