https://ria.ru/20231019/izrail-1903796712.html

ХАМАС фабрикует ролик о попадании ракеты по больнице, заявили в Израиле

ХАМАС фабрикует ролик о попадании ракеты по больнице, заявили в Израиле - РИА Новости, 19.10.2023

ХАМАС фабрикует ролик о попадании ракеты по больнице, заявили в Израиле

Министерство иностранных дел Израиля в четверг выпустило предостережение со ссылкой на источники в разведке о том, что группировка ХАМАС работает над... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T12:24

2023-10-19T12:24

2023-10-19T12:32

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израиль

палестина

хамас

исламский джихад

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 окт - РИА Новости. Министерство иностранных дел Израиля в четверг выпустило предостережение со ссылкой на источники в разведке о том, что группировка ХАМАС работает над "сфабрикованным" видео в целях скрыть неудачный пуск ракеты, попавшей в больницу в Газе, и "ложно" обвинить Израиль в трагедии. "Предупреждение: источники в разведке сообщают нам, что ХАМАС работает над сфабрикованным видео, чтобы скрыть осечку ракеты "Исламского джихада", попавшую по больнице в секторе Газа, и ложно обвинить в этом Израиль... Мы поделились достоверными материалами, которые доказывают ответственность ХАМАС и "Исламского джихада" за их действия", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства. Баптистская больница "Аль-Ахли" в секторе Газа во вторник подверглась удару. Минздрав Газы заявил, что погиб 471 человек, пострадали более 300, большинство из них - женщины и дети. Палестинцы и израильтяне возложили вину за атаку друг на друга: МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты, а армия Израиля - что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".

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Эксклюзивные кадры РИА Новости с территории больницы "Аль-Ахли" после обстрела По последним данным Минздрава Газы, при ударе по госпиталю погиб 471 человек, пострадали более 300, в большинстве это женщины и дети. Разбор завалов продолжается. 2023-10-19T12:24 true PT1M01S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, палестина, хамас, исламский джихад, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году