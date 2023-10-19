https://ria.ru/20231019/italiya-1903820580.html

В Италии отказались назвать улицу именем бывшего президента Пертини

В Италии отказались назвать улицу именем бывшего президента Пертини - РИА Новости, 19.10.2023

В Италии отказались назвать улицу именем бывшего президента Пертини

Коммунальный совет тосканского города Лукки отказался назвать одну из улиц именем седьмого президента Италии, партизана-антифашиста Сандро Пертини, сообщила... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T13:14

2023-10-19T13:14

2023-10-19T13:15

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РИМ, 19 окт – РИА Новости. Коммунальный совет тосканского города Лукки отказался назвать одну из улиц именем седьмого президента Италии, партизана-антифашиста Сандро Пертини, сообщила местная газета Corriere Fiorentino. Соответствующую резолюцию отклонили представители правых сил, которые с прошлого года располагают большинством голосов в этом органе местного самоуправления. "В коридорах муниципалитета ходят слухи, что "реальная" причина отклонения резолюции 17 голосами против 12 заключается в том, что "в Лукке улица не может быть названа в честь того, кто был партизаном", - указало издание. Представители левоцентристского меньшинства в горсовете Лукки, предложившие увековечить память "самого любимого президента в истории республики", объяснили происшедшее тем, что в городе "хозяйничают крайне правые". Отказ назвать одну из улиц Лукки именем Пертини вызвал большой общественный резонанс. Руководство Демократической партии области Тоскана назвало это "позором". "Трудно понять, какими ценностями руководствуются правые в этой стране. "Нет" коммунального совета Лукки, прозвучавшее на предложение назвать улицу именем экс-президента Пертини, приводит в замешательство. Перед лицом истории этого человека, посвятившего свою жизнь защите свободы и утверждению социальной справедливости", - заявила лидер оппозиционной Демпартии Элли Шляйн. Представители партийной группы в Палате депутатов пообещали направить запрос по этому поводу главе МВД Италии Маттео Пьянтедози. Corriere Fiorentino напомнила о недавней бурной общественной полемике, которую вызвало решение властей другого крупного тосканского города Гроссето назвать одну из улиц именем основателя неофашисткой партии Итальянское социальное движение Джорджо Альмиранте. Сандро Пертини возглавлял итальянское государство в 1978-1985 годы. Он был активным участником антифашистского движения Сопротивления и единственным социалистом, который занимал пост президента республики. На Апеннинах его часто называют "самым любимым президентом".

https://ria.ru/20231012/izrail-1902151594.html

https://ria.ru/20230330/ideologiya-1861720858.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, италия, лукка, тоскана