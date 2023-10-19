https://ria.ru/20231019/iran-1903786391.html

В Иране задержали ключевого фигуранта дела об убийстве режиссера Мехрджуи

В Иране задержали ключевого фигуранта дела об убийстве режиссера Мехрджуи - РИА Новости, 19.10.2023

В Иране задержали ключевого фигуранта дела об убийстве режиссера Мехрджуи

Полиция Ирана задержала основного фигуранта дела об убийстве 83-летнего известного иранского режиссера Дариюша Мехрджуи и его жены Вахиде Мохаммадифар,... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T11:45

2023-10-19T11:45

2023-10-19T11:45

культура

иран

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МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Полиция Ирана задержала основного фигуранта дела об убийстве 83-летнего известного иранского режиссера Дариюша Мехрджуи и его жены Вахиде Мохаммадифар, задержанный дал признательные показания, сообщил представитель иранской полиции Саид Монтазер-оль-Махди. "Несколько минут назад был выявлен главный убийца, который находился среди лиц, ранее задержанных полицией… он дал признание", – приводит слова Монтазер-оль-Махди агентство Tasnim. Представитель полиции Ирана пояснил, что допросы задержанных продолжаются в целях установления соучастников преступления и уточнения скрытых деталей этого дела. Мехрджуи и его жена были найдены мертвыми в своем доме на севере Ирана в минувшее воскресенье. На телах, которые обнаружила дочь погибших, были сильные порезы и следы побоев. По предварительному заключению судмедэкспертов, смерть супругов наступила в результате удушения. Ранее иранские СМИ сообщали о задержании 10 подозреваемых. Мехрджуи – иранский кинорежиссер, сценарист, кинопродюсер, монтажер, академик Академии искусств Ирана. Учился в Калифорнийском университете на театральном факультете, его учителем был известный французский кинорежиссер Жан Ренуар.

https://radiosputnik.ria.ru/20231015/iran-1902914787.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

иран