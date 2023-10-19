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В Иране задержали ключевого фигуранта дела об убийстве режиссера Мехрджуи - РИА Новости, 19.10.2023
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Культура
 
11:45 19.10.2023
https://ria.ru/20231019/iran-1903786391.html
В Иране задержали ключевого фигуранта дела об убийстве режиссера Мехрджуи
В Иране задержали ключевого фигуранта дела об убийстве режиссера Мехрджуи - РИА Новости, 19.10.2023
В Иране задержали ключевого фигуранта дела об убийстве режиссера Мехрджуи
Полиция Ирана задержала основного фигуранта дела об убийстве 83-летнего известного иранского режиссера Дариюша Мехрджуи и его жены Вахиде Мохаммадифар,... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T11:45
2023-10-19T11:45
культура
иран
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МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Полиция Ирана задержала основного фигуранта дела об убийстве 83-летнего известного иранского режиссера Дариюша Мехрджуи и его жены Вахиде Мохаммадифар, задержанный дал признательные показания, сообщил представитель иранской полиции Саид Монтазер-оль-Махди. "Несколько минут назад был выявлен главный убийца, который находился среди лиц, ранее задержанных полицией… он дал признание", – приводит слова Монтазер-оль-Махди агентство Tasnim. Представитель полиции Ирана пояснил, что допросы задержанных продолжаются в целях установления соучастников преступления и уточнения скрытых деталей этого дела. Мехрджуи и его жена были найдены мертвыми в своем доме на севере Ирана в минувшее воскресенье. На телах, которые обнаружила дочь погибших, были сильные порезы и следы побоев. По предварительному заключению судмедэкспертов, смерть супругов наступила в результате удушения. Ранее иранские СМИ сообщали о задержании 10 подозреваемых. Мехрджуи – иранский кинорежиссер, сценарист, кинопродюсер, монтажер, академик Академии искусств Ирана. Учился в Калифорнийском университете на театральном факультете, его учителем был известный французский кинорежиссер Жан Ренуар.
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Культура, Иран
В Иране задержали ключевого фигуранта дела об убийстве режиссера Мехрджуи

Полиция Ирана задержала ключевого фигуранта дела об убийстве режиссера Мехрджуи

© AP Photo / ISNA / Abdolvahed MirzazadehИранский кинорежиссер Дариюш Мехрджуи с женой Вахиде Мохаммадифар
Иранский кинорежиссер Дариюш Мехрджуи с женой Вахиде Мохаммадифар - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© AP Photo / ISNA / Abdolvahed Mirzazadeh
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МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Полиция Ирана задержала основного фигуранта дела об убийстве 83-летнего известного иранского режиссера Дариюша Мехрджуи и его жены Вахиде Мохаммадифар, задержанный дал признательные показания, сообщил представитель иранской полиции Саид Монтазер-оль-Махди.
«
"Несколько минут назад был выявлен главный убийца, который находился среди лиц, ранее задержанных полицией… он дал признание", – приводит слова Монтазер-оль-Махди агентство Tasnim.
Представитель полиции Ирана пояснил, что допросы задержанных продолжаются в целях установления соучастников преступления и уточнения скрытых деталей этого дела.
Мехрджуи и его жена были найдены мертвыми в своем доме на севере Ирана в минувшее воскресенье. На телах, которые обнаружила дочь погибших, были сильные порезы и следы побоев. По предварительному заключению судмедэкспертов, смерть супругов наступила в результате удушения. Ранее иранские СМИ сообщали о задержании 10 подозреваемых.
Мехрджуи – иранский кинорежиссер, сценарист, кинопродюсер, монтажер, академик Академии искусств Ирана. Учился в Калифорнийском университете на театральном факультете, его учителем был известный французский кинорежиссер Жан Ренуар.
Иранский кинорежиссер Дариюш Мехрджуи с женой Вахиде Мохаммадифар - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
СМИ: иранский режиссер Мехрджуи и его жена найдены мертвыми в их доме
15 октября, 16:52
 
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