https://ria.ru/20231019/iran-1903786391.html
В Иране задержали ключевого фигуранта дела об убийстве режиссера Мехрджуи
В Иране задержали ключевого фигуранта дела об убийстве режиссера Мехрджуи - РИА Новости, 19.10.2023
В Иране задержали ключевого фигуранта дела об убийстве режиссера Мехрджуи
Полиция Ирана задержала основного фигуранта дела об убийстве 83-летнего известного иранского режиссера Дариюша Мехрджуи и его жены Вахиде Мохаммадифар,... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T11:45
2023-10-19T11:45
2023-10-19T11:45
культура
иран
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МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Полиция Ирана задержала основного фигуранта дела об убийстве 83-летнего известного иранского режиссера Дариюша Мехрджуи и его жены Вахиде Мохаммадифар, задержанный дал признательные показания, сообщил представитель иранской полиции Саид Монтазер-оль-Махди. "Несколько минут назад был выявлен главный убийца, который находился среди лиц, ранее задержанных полицией… он дал признание", – приводит слова Монтазер-оль-Махди агентство Tasnim. Представитель полиции Ирана пояснил, что допросы задержанных продолжаются в целях установления соучастников преступления и уточнения скрытых деталей этого дела. Мехрджуи и его жена были найдены мертвыми в своем доме на севере Ирана в минувшее воскресенье. На телах, которые обнаружила дочь погибших, были сильные порезы и следы побоев. По предварительному заключению судмедэкспертов, смерть супругов наступила в результате удушения. Ранее иранские СМИ сообщали о задержании 10 подозреваемых. Мехрджуи – иранский кинорежиссер, сценарист, кинопродюсер, монтажер, академик Академии искусств Ирана. Учился в Калифорнийском университете на театральном факультете, его учителем был известный французский кинорежиссер Жан Ренуар.
https://radiosputnik.ria.ru/20231015/iran-1902914787.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран
В Иране задержали ключевого фигуранта дела об убийстве режиссера Мехрджуи
Полиция Ирана задержала ключевого фигуранта дела об убийстве режиссера Мехрджуи
МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Полиция Ирана задержала основного фигуранта дела об убийстве 83-летнего известного иранского режиссера Дариюша Мехрджуи и его жены Вахиде Мохаммадифар, задержанный дал признательные показания, сообщил представитель иранской полиции Саид Монтазер-оль-Махди.
«
"Несколько минут назад был выявлен главный убийца, который находился среди лиц, ранее задержанных полицией… он дал признание", – приводит слова Монтазер-оль-Махди агентство Tasnim.
Представитель полиции Ирана пояснил, что допросы задержанных продолжаются в целях установления соучастников преступления и уточнения скрытых деталей этого дела.
Мехрджуи и его жена были найдены мертвыми в своем доме на севере Ирана в минувшее воскресенье. На телах, которые обнаружила дочь погибших, были сильные порезы и следы побоев. По предварительному заключению судмедэкспертов, смерть супругов наступила в результате удушения. Ранее иранские СМИ сообщали о задержании 10 подозреваемых.
Мехрджуи – иранский кинорежиссер, сценарист, кинопродюсер, монтажер, академик Академии искусств Ирана. Учился в Калифорнийском университете на театральном факультете, его учителем был известный французский кинорежиссер Жан Ренуар.
СМИ: иранский режиссер Мехрджуи и его жена найдены мертвыми в их доме