https://ria.ru/20231019/investitsii-1903738379.html

Сечин назвал инвестиции в энергетику новой вехой сотрудничества с КНР

Сечин назвал инвестиции в энергетику новой вехой сотрудничества с КНР - РИА Новости, 19.10.2023

Сечин назвал инвестиции в энергетику новой вехой сотрудничества с КНР

Новой вехой сотрудничества России и Китая могут стать прямые инвестиции в энергетику и смежные отрасли экономики, заявил глава "Роснефти", ответственный... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T06:10

2023-10-19T06:10

2023-10-19T06:55

россия

китай

пекин

игорь сечин

роснефть

экономика

тяньваньская аэс

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ПЕКИН, 19 окт - РИА Новости. Новой вехой сотрудничества России и Китая могут стать прямые инвестиции в энергетику и смежные отрасли экономики, заявил глава "Роснефти", ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности Игорь Сечин в ходе выступления на Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме в Пекине."Считаю, что новой вехой сотрудничества наших стран могут стать прямые инвестиции в энергетику и смежные отрасли экономики как привилегия для наших китайских партнеров, для которых в текущих условиях открываются новые возможности", - сказал он.По словам Сечина, на фоне "ренессанса" атомной энергетики в мире перспективным направлением сотрудничества РФ и Китая видится совместная работа по сооружению энергоблоков в третьих странах.Он напомнил, что сейчас между партнерами расширяется взаимодействие в атомной сфере, флагманом которого является АЭС "Тяньвань". Там в настоящий момент сооружаются два энергоблока по российскому проекту мощностью по 1200 мегаватт каждый. "Построенные ранее четыре блока российского проекта ВВЭР-1000 успешно работают и выдают в энергосистему страны миллиарды киловатт-часов электроэнергии. Кроме того, в провинции Ляонин строится АЭС "Сюйдапу", - добавил Сечин.В четверг в Пекине открылся Пятый Российско-Китайский энергетический бизнес-форум. Мероприятие проводится ежегодно с 2018 года. Форум проходит под эгидой комиссии при президенте России по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности и Государственного энергетического управления КНР, соорганизаторами являются "Роснефть" и китайская CNPC.

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россия, китай, пекин, игорь сечин, роснефть, экономика, тяньваньская аэс, ввэр-1000