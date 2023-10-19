Сечин назвал инвестиции в энергетику новой вехой сотрудничества с КНР
Сечин: инвестиции в энергетику могут стать новой вехой сотрудничества РФ и КНР
© AP Photo / Ng Han GuanРабочий на нефтеперерабатывающем заводе в Гирине, Китай
© AP Photo / Ng Han Guan
Рабочий на нефтеперерабатывающем заводе в Гирине, Китай . Архивное фото
ПЕКИН, 19 окт - РИА Новости. Новой вехой сотрудничества России и Китая могут стать прямые инвестиции в энергетику и смежные отрасли экономики, заявил глава "Роснефти", ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности Игорь Сечин в ходе выступления на Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме в Пекине.
«
"Считаю, что новой вехой сотрудничества наших стран могут стать прямые инвестиции в энергетику и смежные отрасли экономики как привилегия для наших китайских партнеров, для которых в текущих условиях открываются новые возможности", - сказал он.
По словам Сечина, на фоне "ренессанса" атомной энергетики в мире перспективным направлением сотрудничества РФ и Китая видится совместная работа по сооружению энергоблоков в третьих странах.
Он напомнил, что сейчас между партнерами расширяется взаимодействие в атомной сфере, флагманом которого является АЭС "Тяньвань". Там в настоящий момент сооружаются два энергоблока по российскому проекту мощностью по 1200 мегаватт каждый. "Построенные ранее четыре блока российского проекта ВВЭР-1000 успешно работают и выдают в энергосистему страны миллиарды киловатт-часов электроэнергии. Кроме того, в провинции Ляонин строится АЭС "Сюйдапу", - добавил Сечин.
В четверг в Пекине открылся Пятый Российско-Китайский энергетический бизнес-форум. Мероприятие проводится ежегодно с 2018 года. Форум проходит под эгидой комиссии при президенте России по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности и Государственного энергетического управления КНР, соорганизаторами являются "Роснефть" и китайская CNPC.