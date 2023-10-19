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ЕП предложит Евросоюзу разработать мирную инициативу по Ближнему Востоку - РИА Новости, 19.10.2023
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12:09 19.10.2023
https://ria.ru/20231019/initsiativa-1903792787.html
ЕП предложит Евросоюзу разработать мирную инициативу по Ближнему Востоку
ЕП предложит Евросоюзу разработать мирную инициативу по Ближнему Востоку - РИА Новости, 19.10.2023
ЕП предложит Евросоюзу разработать мирную инициативу по Ближнему Востоку
Депутаты Европейского парламента (ЕП) в своей резолюции по ситуации на Ближнем Востоке намерены поддержать идею палестино-израильского урегулирования на основе... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T12:09
2023-10-19T12:09
в мире
израиль
россия
владимир путин
евросоюз
европарламент
хамас
ближний восток
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БРЮССЕЛЬ, 19 окт – РИА Новости. Депутаты Европейского парламента (ЕП) в своей резолюции по ситуации на Ближнем Востоке намерены поддержать идею палестино-израильского урегулирования на основе принципа создания двух государств в границах 1967 года и призвать европейскую внешнеполитическую службу и страны ЕС разработать собственную ближневосточную инициативу для придания импульса мирному процессу. Голосование по ближневосточной резолюции на пленарной сессии ЕП в Страсбурге пройдет в четверг в полдень (13.00 мск). Резолюции Европарламента по внешнеполитическим вопросам не являются юридически обязывающими, но другие европейские институты должны прислушиваться к мнению евродепутатов. "Европарламент вновь заявляет о своей непоколебимой поддержке решения о создании двух государств на основе границ 1967 года, когда два суверенных, демократических государства живут бок о бок в мире и гарантированной безопасности, с Иерусалимом в качестве столицы обоих государств и при полном уважении международного права. Призывает европейскую внешнеполитическую службу и государства-члены ЕС разработать европейскую инициативу, чтобы вернуть решение по принципу двух государствах в необходимое русло, подчеркивает абсолютную необходимость немедленного возобновления мирного процесса", - говорится в проекте резолюции. Депутаты также намерены призвать к немедленному и безусловному освобождению всех заложников и привлечению к ответственности "виновных в террористических атаках и нарушениях международного права". "Европарламент в этой связи вновь заявляет о решительной поддержке работы Международного уголовного суда", - отмечается в документе. ЕП в резолюции указывает на "право Израиля на самооборону, ограниченное соблюдением международного гуманитарного права", и призывает "проводить различия между палестинским народом и его законными чаяниями, с одной стороны, и террористической организацией ХАМАС и ее действиями, - с другой". Депутаты также высказываются о необходимости открытия гуманитарных коридоров для беспрепятственной доставки гуманитарной помощи населению сектора Газа, призывают Израиль и Египет "сотрудничать с международным сообществом в создании гуманитарных коридоров в сектор". Они считают, что страны ЕС должны, с одной стороны, тщательно оценить существующую помощь Палестине с тем, чтобы она "не попала ХАМАС", а с другой стороны – "наращивать гуманитарную помощь палестинцам в соответствии с их потребностями". Европарламент также призывает ЕС "включить весь Корпус стражей исламской революции и "Хезболлах" в список террористических организаций ЕС и призывает к тщательному расследованию роли Ирана, а также других стран, включая Катар и Россию, в финансировании и поддержке терроризма в регионе". Парламентарии в своей резолюции высказывают опасения в связи с возможным разрастанием конфликта на соседние страны и предостерегают Ливан, Сирию и Иран от "любых актов агрессии против Израиля", а также призывают ЕС "инициировать меры по деэскалации", "прилагать срочные дипломатические усилия для урегулирования ситуации с партнерами в регионе и международными партнерами, в том числе в Совете Безопасности ООН, и сделать все возможное, чтобы собрать стороны за столом переговоров для урегулирования ситуации в регионе и устранения коренных причин конфликта". Депутаты также подчеркивают, что "несогласованные заявления и действия различных представителей ЕС привели к непоследовательному подходу к конфликту, настаивают на том, что Еврокомиссия и Совет ЕС должны решать ситуацию скоординировано". Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа достигло 3478 человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231010/izrail-1901571836.html
https://ria.ru/20231019/peregovory-1903723393.html
https://ria.ru/20231019/izrail-1903772272.html
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в мире, израиль, россия, владимир путин, евросоюз, европарламент, хамас, ближний восток, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Владимир Путин, Евросоюз, Европарламент, ХАМАС, Ближний Восток, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ЕП предложит Евросоюзу разработать мирную инициативу по Ближнему Востоку

Депутаты ЕП предложат ЕС разработать свою мирную инициативу по Ближнему Востоку

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЗдание Европейского парламента
Здание Европейского парламента - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание Европейского парламента. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 19 окт – РИА Новости. Депутаты Европейского парламента (ЕП) в своей резолюции по ситуации на Ближнем Востоке намерены поддержать идею палестино-израильского урегулирования на основе принципа создания двух государств в границах 1967 года и призвать европейскую внешнеполитическую службу и страны ЕС разработать собственную ближневосточную инициативу для придания импульса мирному процессу.
Голосование по ближневосточной резолюции на пленарной сессии ЕП в Страсбурге пройдет в четверг в полдень (13.00 мск). Резолюции Европарламента по внешнеполитическим вопросам не являются юридически обязывающими, но другие европейские институты должны прислушиваться к мнению евродепутатов.
"Европарламент вновь заявляет о своей непоколебимой поддержке решения о создании двух государств на основе границ 1967 года, когда два суверенных, демократических государства живут бок о бок в мире и гарантированной безопасности, с Иерусалимом в качестве столицы обоих государств и при полном уважении международного права. Призывает европейскую внешнеполитическую службу и государства-члены ЕС разработать европейскую инициативу, чтобы вернуть решение по принципу двух государствах в необходимое русло, подчеркивает абсолютную необходимость немедленного возобновления мирного процесса", - говорится в проекте резолюции.
Депутаты также намерены призвать к немедленному и безусловному освобождению всех заложников и привлечению к ответственности "виновных в террористических атаках и нарушениях международного права". "Европарламент в этой связи вновь заявляет о решительной поддержке работы Международного уголовного суда", - отмечается в документе.
ЕП в резолюции указывает на "право Израиля на самооборону, ограниченное соблюдением международного гуманитарного права", и призывает "проводить различия между палестинским народом и его законными чаяниями, с одной стороны, и террористической организацией ХАМАС и ее действиями, - с другой".
Депутаты также высказываются о необходимости открытия гуманитарных коридоров для беспрепятственной доставки гуманитарной помощи населению сектора Газа, призывают Израиль и Египет "сотрудничать с международным сообществом в создании гуманитарных коридоров в сектор". Они считают, что страны ЕС должны, с одной стороны, тщательно оценить существующую помощь Палестине с тем, чтобы она "не попала ХАМАС", а с другой стороны – "наращивать гуманитарную помощь палестинцам в соответствии с их потребностями".
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Европарламент также призывает ЕС "включить весь Корпус стражей исламской революции и "Хезболлах" в список террористических организаций ЕС и призывает к тщательному расследованию роли Ирана, а также других стран, включая Катар и Россию, в финансировании и поддержке терроризма в регионе".
Парламентарии в своей резолюции высказывают опасения в связи с возможным разрастанием конфликта на соседние страны и предостерегают Ливан, Сирию и Иран от "любых актов агрессии против Израиля", а также призывают ЕС "инициировать меры по деэскалации", "прилагать срочные дипломатические усилия для урегулирования ситуации с партнерами в регионе и международными партнерами, в том числе в Совете Безопасности ООН, и сделать все возможное, чтобы собрать стороны за столом переговоров для урегулирования ситуации в регионе и устранения коренных причин конфликта".
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Депутаты также подчеркивают, что "несогласованные заявления и действия различных представителей ЕС привели к непоследовательному подходу к конфликту, настаивают на том, что Еврокомиссия и Совет ЕС должны решать ситуацию скоординировано".
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа достигло 3478 человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.
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МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
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В миреИзраильРоссияВладимир ПутинЕвросоюзЕвропарламентХАМАСБлижний ВостокОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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