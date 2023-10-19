https://ria.ru/20231019/granitsa-1903913844.html
Россия подняла Су-27 из-за трех самолетов НАТО над Черным морем
Россия подняла Су-27 из-за трех самолетов НАТО над Черным морем - РИА Новости, 19.10.2023
Россия подняла Су-27 из-за трех самолетов НАТО над Черным морем
Самолеты ВВС Великобритании приблизились к российской границе над Черным морем, на перехват подняли истребители Су-27, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T17:47
2023-10-19T17:47
2023-10-19T19:05
россия
черное море
су-27
безопасность
великобритания
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Самолеты ВВС Великобритании приблизились к российской границе над Черным морем, на перехват подняли истребители Су-27, сообщили в Минобороны.Как уточняется, средства контроля воздушного пространства обнаружили три воздушные цели. Они летели над Черным морем в направлении России. Для опознавания и недопущения нарушения границы в воздух подняли два истребителя Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил."Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 и два многоцелевых истребителя "Тайфун" ВВС Великобритании", — подчеркнули в Минобороны.При приближении Су-27 иностранные самолеты повернули в сторону от границы. Российские истребители благополучно вернулись на аэродром базирования. Нарушения границы удалось не допустить.Полет российских истребителей выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами и с соблюдением мер безопасности, заключили в Минобороны.
https://ria.ru/20231019/atacms-1903786719.html
https://ria.ru/20231001/flot-1899701150.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, черное море, су-27, безопасность, великобритания, воздушно-космические силы россии
Россия, Черное море, Су-27, Безопасность, Великобритания, Воздушно-космические силы России
Россия подняла Су-27 из-за трех самолетов НАТО над Черным морем
Истребители РФ отогнали самолеты ВВС Британии от границы над Черным морем
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Самолеты ВВС Великобритании приблизились к российской границе над Черным морем, на перехват подняли истребители Су-27, сообщили в Минобороны.
Как уточняется, средства контроля воздушного пространства обнаружили три воздушные цели. Они летели над Черным морем в направлении России. Для опознавания и недопущения нарушения границы в воздух подняли два истребителя Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил.
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"Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 и два многоцелевых истребителя "Тайфун" ВВС Великобритании", — подчеркнули в Минобороны.
При приближении Су-27 иностранные самолеты повернули в сторону от границы. Российские истребители благополучно вернулись на аэродром базирования. Нарушения границы удалось не допустить.
Полет российских истребителей выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами и с соблюдением мер безопасности, заключили в Минобороны.
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