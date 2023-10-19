https://ria.ru/20231019/granitsa-1903913844.html

Россия подняла Су-27 из-за трех самолетов НАТО над Черным морем

Россия подняла Су-27 из-за трех самолетов НАТО над Черным морем - РИА Новости, 19.10.2023

Россия подняла Су-27 из-за трех самолетов НАТО над Черным морем

Самолеты ВВС Великобритании приблизились к российской границе над Черным морем, на перехват подняли истребители Су-27, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T17:47

2023-10-19T17:47

2023-10-19T19:05

россия

черное море

су-27

безопасность

великобритания

воздушно-космические силы россии

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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Самолеты ВВС Великобритании приблизились к российской границе над Черным морем, на перехват подняли истребители Су-27, сообщили в Минобороны.Как уточняется, средства контроля воздушного пространства обнаружили три воздушные цели. Они летели над Черным морем в направлении России. Для опознавания и недопущения нарушения границы в воздух подняли два истребителя Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил."Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 и два многоцелевых истребителя "Тайфун" ВВС Великобритании", — подчеркнули в Минобороны.При приближении Су-27 иностранные самолеты повернули в сторону от границы. Российские истребители благополучно вернулись на аэродром базирования. Нарушения границы удалось не допустить.Полет российских истребителей выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами и с соблюдением мер безопасности, заключили в Минобороны.

https://ria.ru/20231019/atacms-1903786719.html

https://ria.ru/20231001/flot-1899701150.html

россия

черное море

великобритания

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, черное море, су-27, безопасность, великобритания, воздушно-космические силы россии