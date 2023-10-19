https://ria.ru/20231019/gosduma-1903765976.html

Депутаты Госдумы осудили поставки оружия Израилю

Депутаты Госдумы осудили поставки оружия Израилю - РИА Новости, 19.10.2023

Депутаты Госдумы осудили поставки оружия Израилю

В Госдуму внесен проект обращения к парламентам мира и ООН о палестино-израильском конфликте, сообщил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T10:30

2023-10-19T10:30

2023-10-19T10:45

в мире

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израиль

госдума рф

оон

леонид слуцкий (политик)

палестина

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. В Госдуму внесен проект обращения к парламентам мира и ООН о палестино-израильском конфликте, сообщил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий журналистам."Считаем безнравственной и безрассудной политику коллективного Запада во главе с США, действия которых в настоящее время препятствуют прекращению ближневосточного конфликта и всячески разжигают пожар войны в этом многострадальном регионе", - отмечается в документе.Военные поставки и многомиллиардные финансовые средства, выделяемые администрацией Байдена Израилю, американские авианосцы в ближневосточных водах никак не способствуют деэскалации конфликта, не нацелены на прекращение гибели тысяч граждан Палестины, Израиля и других стран, оказавшихся в зоне боевых действий, говорится в документе.

https://ria.ru/20231019/lavrov-1903753548.html

сша

израиль

палестина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, израиль, госдума рф, оон, леонид слуцкий (политик), палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году