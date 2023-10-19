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Депутаты Госдумы осудили поставки оружия Израилю - РИА Новости, 19.10.2023
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10:30 19.10.2023 (обновлено: 10:45 19.10.2023)
https://ria.ru/20231019/gosduma-1903765976.html
Депутаты Госдумы осудили поставки оружия Израилю
Депутаты Госдумы осудили поставки оружия Израилю - РИА Новости, 19.10.2023
Депутаты Госдумы осудили поставки оружия Израилю
В Госдуму внесен проект обращения к парламентам мира и ООН о палестино-израильском конфликте, сообщил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T10:30
2023-10-19T10:45
в мире
сша
израиль
госдума рф
оон
леонид слуцкий (политик)
палестина
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. В Госдуму внесен проект обращения к парламентам мира и ООН о палестино-израильском конфликте, сообщил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий журналистам."Считаем безнравственной и безрассудной политику коллективного Запада во главе с США, действия которых в настоящее время препятствуют прекращению ближневосточного конфликта и всячески разжигают пожар войны в этом многострадальном регионе", - отмечается в документе.Военные поставки и многомиллиардные финансовые средства, выделяемые администрацией Байдена Израилю, американские авианосцы в ближневосточных водах никак не способствуют деэскалации конфликта, не нацелены на прекращение гибели тысяч граждан Палестины, Израиля и других стран, оказавшихся в зоне боевых действий, говорится в документе.
https://ria.ru/20231019/lavrov-1903753548.html
сша
израиль
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в мире, сша, израиль, госдума рф, оон, леонид слуцкий (политик), палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, Израиль, Госдума РФ, ООН, Леонид Слуцкий (политик), Палестина, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Депутаты Госдумы осудили поставки оружия Израилю

Депутаты Госдумы: авианосцы в ближневосточных водах не способствуют деэскалации

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗдание Госдумы
Здание Госдумы - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Здание Госдумы. Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. В Госдуму внесен проект обращения к парламентам мира и ООН о палестино-израильском конфликте, сообщил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий журналистам.
"Считаем безнравственной и безрассудной политику коллективного Запада во главе с США, действия которых в настоящее время препятствуют прекращению ближневосточного конфликта и всячески разжигают пожар войны в этом многострадальном регионе", - отмечается в документе.
Военные поставки и многомиллиардные финансовые средства, выделяемые администрацией Байдена Израилю, американские авианосцы в ближневосточных водах никак не способствуют деэскалации конфликта, не нацелены на прекращение гибели тысяч граждан Палестины, Израиля и других стран, оказавшихся в зоне боевых действий, говорится в документе.
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Вчера, 09:39
 
В миреСШАИзраильГосдума РФООНЛеонид Слуцкий (политик)ПалестинаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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