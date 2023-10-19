https://ria.ru/20231019/golodovka-1903727290.html

Американская 66-летняя активистка начала голодовку в поддержку жителей Газы

Американская 66-летняя активистка начала голодовку в поддержку жителей Газы - РИА Новости, 19.10.2023

Американская 66-летняя активистка начала голодовку в поддержку жителей Газы

Американская активистка Лесли Анджелин начала голодовку в знак протеста, требуя прекращения огня в секторе Газа. РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T01:46

2023-10-19T01:46

2023-10-19T01:46

израиль

вашингтон (штат)

палестина

владимир путин

хамас

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

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ВАШИНГТОН, 19 окт - РИА Новости. Американская активистка Лесли Анджелин начала голодовку в знак протеста, требуя прекращения огня в секторе Газа. "Я не знаю, сколько я смогу продолжать (голодовку), но сначала я хочу увидеть прекращение огня", - рассказала РИА Новости принимающая участие в акции протеста в Вашингтоне 66-летняя активистка CODEPINK. По ее словам, изначально она приехала в Вашингтон из Калифорнии, чтобы выразить свое несогласие с происходящим на Украине, но после начала кризиса между Израилем и Газой почувствовала необходимость выразить поддержку народу Палестины. "Газа находится в кризисе, и я решила сфокусировать свое внимание на этом", - сообщила она. Женщина рассказала, что уже проводила голодовку в поддержку Газы более 10 лет назад, тогда она отказывалась от еды на протяжении 28 дней. "Я пью воду, сок и чай", - призналась активистка, подчеркнув, что это необходимо ей для поддержания возможности продолжать общение с конгрессменами, которых она и ее соратники пытаются убедить в необходимости введения режима прекращения огня, обеспечении гуманитарных коридоров, мирных переговоров, а также перестать спонсировать войну. "Это неописуемо, это геноцид", - охарактеризовала она происходящее в Газе. "Я – мать, и я сочувствую тем, кого подавляют", - сказала собеседница агентства, назвав ситуацию в Газе "апартеидом" и "коллективным наказанием" палестинцев. "Пора прекратить это - для начала нам нужно прекращение огня, мирные переговоры и затем нужно найти решение этому, потому что еще одна война не решит этого, война никогда не может быть ответом", - сказала собеседница агентства. В среду у здания Конгресса в Вашингтоне проходит масштабная акция протеста с участием различных, в том числе еврейских организаций в защиту Газы. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа достигло 3478 человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231018/demonstratsiya-1903714819.html

https://ria.ru/20231019/protesty-1903722113.html

израиль

вашингтон (штат)

палестина

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израиль, вашингтон (штат), палестина, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире