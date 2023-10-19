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Новый центр гимнастики послужит развитию спорта в Тюменской области - РИА Новости, 19.10.2023
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Тюменская область
 
19:18 19.10.2023 (обновлено: 19:30 19.10.2023)
https://ria.ru/20231019/gimnastika-1903936603.html
Новый центр гимнастики послужит развитию спорта в Тюменской области
Новый центр гимнастики послужит развитию спорта в Тюменской области - РИА Новости, 19.10.2023
Новый центр гимнастики послужит развитию спорта в Тюменской области
Центр спортивной гимнастики в городе Тобольске будет способствовать развитию спорта в Тюменской области, заявил на официальном открытии нового спортобъекта... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T19:18
2023-10-19T19:30
тюменская область
олимпийские игры
тобольск
тюменская область
россия
владимир путин
александр моор
сибур холдинг
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ТЮМЕНЬ, 19 окт – РИА Новости. Центр спортивной гимнастики в городе Тобольске будет способствовать развитию спорта в Тюменской области, заявил на официальном открытии нового спортобъекта глава региона Александр Моор. Старт работы центра гимнастики в Тобольске, а также спортобъектов в других четырех регионах дал президент России Владимир Путин, церемония их запуска была приурочена к открытию XI Международного спортивного форума "Россия – спортивная держава". "Центр гимнастики очень красивый, профессионально спроектирован, здесь самое современное спортивное оборудование. Сейчас у жителей Тобольска, у детей есть просто фантастические возможности для занятия спортивной гимнастикой. Здесь прекрасная инфраструктура, хорошие раздевалки, красивый холл. Я рад за тоболяков. Поздравляю с этим событием", – сказал во время пресс-подхода Моор. В докладе президенту губернатор отметил, что центр появился благодаря федеральному проекту "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография", а также комплексной программе развития городской среды "Тобольск настоящий", которая реализуется правительством региона, администрацией города совместно с компанией "Сибур". Моор отметил, что центр является многофункциональным спорткомплексом, в нем созданы все условия для тренировок юных спортсменов и для занятий физкультурой и спортом взрослого населения. Спорткомплекс по площади составляет почти 4,8 тысячи квадратных метров и рассчитан на 750 посещений - все желающие в нем смогут заниматься. Строительство подобных объектов позволяет делать спорт более доступным и массовым, что соответствует целям проекта "Спорт – норма жизни". "У нас сейчас на регулярной основе физкультурой и спортом занимаются 62% жителей, к 2030 году, согласно поручениям президента, должно быть 70%. Думаю, мы справимся с этой задачей. Опять же благодаря тому, что создаются необходимые условия, инфраструктура. Что касается развития детского спорта, то этот центр гимнастики – яркий пример того, как мы заботимся о детях", – подчеркнул в беседе с журналистами Моор.
https://ria.ru/20231017/moor-1903407585.html
https://ria.ru/20230922/poligon-1897924781.html
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олимпийские игры, тобольск, тюменская область, россия, владимир путин, александр моор, сибур холдинг
Тюменская область, Олимпийские игры, Тобольск, Тюменская область, Россия, Владимир Путин, Александр Моор, Сибур Холдинг

Новый центр гимнастики послужит развитию спорта в Тюменской области

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкГород Тюмень
Город Тюмень - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ТЮМЕНЬ, 19 окт – РИА Новости. Центр спортивной гимнастики в городе Тобольске будет способствовать развитию спорта в Тюменской области, заявил на официальном открытии нового спортобъекта глава региона Александр Моор.
Старт работы центра гимнастики в Тобольске, а также спортобъектов в других четырех регионах дал президент России Владимир Путин, церемония их запуска была приурочена к открытию XI Международного спортивного форума "Россия – спортивная держава".
Губернатор Тюменской области Александр Моор
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«
"Центр гимнастики очень красивый, профессионально спроектирован, здесь самое современное спортивное оборудование. Сейчас у жителей Тобольска, у детей есть просто фантастические возможности для занятия спортивной гимнастикой. Здесь прекрасная инфраструктура, хорошие раздевалки, красивый холл. Я рад за тоболяков. Поздравляю с этим событием", – сказал во время пресс-подхода Моор.
В докладе президенту губернатор отметил, что центр появился благодаря федеральному проекту "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография", а также комплексной программе развития городской среды "Тобольск настоящий", которая реализуется правительством региона, администрацией города совместно с компанией "Сибур".
Моор отметил, что центр является многофункциональным спорткомплексом, в нем созданы все условия для тренировок юных спортсменов и для занятий физкультурой и спортом взрослого населения.
Спорткомплекс по площади составляет почти 4,8 тысячи квадратных метров и рассчитан на 750 посещений - все желающие в нем смогут заниматься.
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Строительство подобных объектов позволяет делать спорт более доступным и массовым, что соответствует целям проекта "Спорт – норма жизни". "У нас сейчас на регулярной основе физкультурой и спортом занимаются 62% жителей, к 2030 году, согласно поручениям президента, должно быть 70%. Думаю, мы справимся с этой задачей. Опять же благодаря тому, что создаются необходимые условия, инфраструктура. Что касается развития детского спорта, то этот центр гимнастики – яркий пример того, как мы заботимся о детях", – подчеркнул в беседе с журналистами Моор.
 
Тюменская областьОлимпийские игрыТобольскТюменская областьРоссияВладимир ПутинАлександр МоорСибур Холдинг
 
 
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