https://ria.ru/20231019/gimnastika-1903936603.html

Новый центр гимнастики послужит развитию спорта в Тюменской области

Новый центр гимнастики послужит развитию спорта в Тюменской области - РИА Новости, 19.10.2023

Новый центр гимнастики послужит развитию спорта в Тюменской области

Центр спортивной гимнастики в городе Тобольске будет способствовать развитию спорта в Тюменской области, заявил на официальном открытии нового спортобъекта... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T19:18

2023-10-19T19:18

2023-10-19T19:30

тюменская область

олимпийские игры

тобольск

тюменская область

россия

владимир путин

александр моор

сибур холдинг

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ТЮМЕНЬ, 19 окт – РИА Новости. Центр спортивной гимнастики в городе Тобольске будет способствовать развитию спорта в Тюменской области, заявил на официальном открытии нового спортобъекта глава региона Александр Моор. Старт работы центра гимнастики в Тобольске, а также спортобъектов в других четырех регионах дал президент России Владимир Путин, церемония их запуска была приурочена к открытию XI Международного спортивного форума "Россия – спортивная держава". "Центр гимнастики очень красивый, профессионально спроектирован, здесь самое современное спортивное оборудование. Сейчас у жителей Тобольска, у детей есть просто фантастические возможности для занятия спортивной гимнастикой. Здесь прекрасная инфраструктура, хорошие раздевалки, красивый холл. Я рад за тоболяков. Поздравляю с этим событием", – сказал во время пресс-подхода Моор. В докладе президенту губернатор отметил, что центр появился благодаря федеральному проекту "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография", а также комплексной программе развития городской среды "Тобольск настоящий", которая реализуется правительством региона, администрацией города совместно с компанией "Сибур". Моор отметил, что центр является многофункциональным спорткомплексом, в нем созданы все условия для тренировок юных спортсменов и для занятий физкультурой и спортом взрослого населения. Спорткомплекс по площади составляет почти 4,8 тысячи квадратных метров и рассчитан на 750 посещений - все желающие в нем смогут заниматься. Строительство подобных объектов позволяет делать спорт более доступным и массовым, что соответствует целям проекта "Спорт – норма жизни". "У нас сейчас на регулярной основе физкультурой и спортом занимаются 62% жителей, к 2030 году, согласно поручениям президента, должно быть 70%. Думаю, мы справимся с этой задачей. Опять же благодаря тому, что создаются необходимые условия, инфраструктура. Что касается развития детского спорта, то этот центр гимнастики – яркий пример того, как мы заботимся о детях", – подчеркнул в беседе с журналистами Моор.

https://ria.ru/20231017/moor-1903407585.html

https://ria.ru/20230922/poligon-1897924781.html

тобольск

тюменская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

олимпийские игры, тобольск, тюменская область, россия, владимир путин, александр моор, сибур холдинг