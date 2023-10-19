https://ria.ru/20231019/gazprom-1903861565.html

"Газпром" договорился о дополнительных поставках газа китайской CNPC

"Газпром" договорился о дополнительных поставках газа китайской CNPC - РИА Новости, 19.10.2023

"Газпром" договорился о дополнительных поставках газа китайской CNPC

"Газпром" и китайская CNPC на встрече в Китае обсудили двустороннее стратегическое сотрудничество и подписали дополнительное соглашение к договору купли-продажи РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T15:03

2023-10-19T15:03

2023-10-19T15:46

экономика

китай

пекин

алексей миллер

газпром

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/11/1852706244_0:138:3360:2028_1920x0_80_0_0_669190412b25d0956d743404e4b5371b.jpg

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. "Газпром" и китайская CNPC на встрече в Китае обсудили двустороннее стратегическое сотрудничество и подписали дополнительное соглашение к договору купли-продажи газа по "восточному" маршруту на дополнительный объем поставок российского газа в Китай до конца года, сообщил "Газпром"."В Пекине состоялась рабочая встреча Алексея Миллера и председателя совета директоров CNPC (Китай) Дай Хоуляна. Стороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего стратегического сотрудничества", – говорится в сообщении в Telegram-канале компании. В частности, дана высокая оценка надежным поставкам газа из России в Китай по "восточному" маршруту – газопроводу "Сила Сибири", отметили в газовой группе."В ходе встречи "Газпром" и CNPC подписали Дополнительное соглашение к Договору купли-продажи газа по "восточному" маршруту на дополнительный объем поставок российского газа в Китай до конца 2023 года", – также сообщили в "Газпроме".Отдельное внимание было уделено реализации проекта поставок по "дальневосточному" маршруту, говорится в сообщении. В настоящее время ведется проектирование газопровода. После выхода проекта на полную мощность объем поставок российского трубопроводного газа в Китай увеличится на 10 миллиардов кубометров и в совокупности достигнет 48 миллиардов кубометров в год.Миллер проинформировал Дай Хоуляна о ходе проектных работ по проекту газопровода "Союз Восток" на территории Монголии, который станет продолжением перспективного российского газопровода "Сила Сибири – 2", добавляют в "Газпроме". Поставки по нему ожидаются в объеме до 50 миллиардов кубометров газа в год."На встрече отмечено успешное взаимодействие компаний и по другим направлениям, включая сотрудничество в сферах подземного хранения газа, научно-технического развития и обучения персонала", – говорится в сообщении российской компании. "Газпром" и CNPC также подписали обновленную редакцию Соглашения о сотрудничестве в области взаимного признания стандартов и результатов оценки соответствия взамен действовавшей с 2016 года.В 2022 году по "Силе Сибири" поставлено 15,4 миллиарда кубометров, в 2023 году показатель ожидается на уровне 22 миллиардов кубометров, сообщал ранее вице-премьер России Александр Новак. Глава "Роснефти", ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности Игорь Сечин сообщил, что экспорт российского газа в Китай в 2023 году превысит 30 миллиардов кубометров. Выход на полную мощность "Силы Сибири" в 38 миллиардов кубометров ожидается в 2025–2027 годах.

https://ria.ru/20231019/gaz-1903857831.html

https://ria.ru/20231019/kitay-1903801381.html

китай

пекин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, китай, пекин, алексей миллер, газпром