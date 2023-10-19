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"Газпром" договорился о дополнительных поставках газа китайской CNPC - РИА Новости, 19.10.2023
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15:03 19.10.2023 (обновлено: 15:46 19.10.2023)
https://ria.ru/20231019/gazprom-1903861565.html
"Газпром" договорился о дополнительных поставках газа китайской CNPC
"Газпром" договорился о дополнительных поставках газа китайской CNPC - РИА Новости, 19.10.2023
"Газпром" договорился о дополнительных поставках газа китайской CNPC
"Газпром" и китайская CNPC на встрече в Китае обсудили двустороннее стратегическое сотрудничество и подписали дополнительное соглашение к договору купли-продажи РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T15:03
2023-10-19T15:46
экономика
китай
пекин
алексей миллер
газпром
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. "Газпром" и китайская CNPC на встрече в Китае обсудили двустороннее стратегическое сотрудничество и подписали дополнительное соглашение к договору купли-продажи газа по "восточному" маршруту на дополнительный объем поставок российского газа в Китай до конца года, сообщил "Газпром"."В Пекине состоялась рабочая встреча Алексея Миллера и председателя совета директоров CNPC (Китай) Дай Хоуляна. Стороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего стратегического сотрудничества", – говорится в сообщении в Telegram-канале компании. В частности, дана высокая оценка надежным поставкам газа из России в Китай по "восточному" маршруту – газопроводу "Сила Сибири", отметили в газовой группе."В ходе встречи "Газпром" и CNPC подписали Дополнительное соглашение к Договору купли-продажи газа по "восточному" маршруту на дополнительный объем поставок российского газа в Китай до конца 2023 года", – также сообщили в "Газпроме".Отдельное внимание было уделено реализации проекта поставок по "дальневосточному" маршруту, говорится в сообщении. В настоящее время ведется проектирование газопровода. После выхода проекта на полную мощность объем поставок российского трубопроводного газа в Китай увеличится на 10 миллиардов кубометров и в совокупности достигнет 48 миллиардов кубометров в год.Миллер проинформировал Дай Хоуляна о ходе проектных работ по проекту газопровода "Союз Восток" на территории Монголии, который станет продолжением перспективного российского газопровода "Сила Сибири – 2", добавляют в "Газпроме". Поставки по нему ожидаются в объеме до 50 миллиардов кубометров газа в год."На встрече отмечено успешное взаимодействие компаний и по другим направлениям, включая сотрудничество в сферах подземного хранения газа, научно-технического развития и обучения персонала", – говорится в сообщении российской компании. "Газпром" и CNPC также подписали обновленную редакцию Соглашения о сотрудничестве в области взаимного признания стандартов и результатов оценки соответствия взамен действовавшей с 2016 года.В 2022 году по "Силе Сибири" поставлено 15,4 миллиарда кубометров, в 2023 году показатель ожидается на уровне 22 миллиардов кубометров, сообщал ранее вице-премьер России Александр Новак. Глава "Роснефти", ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности Игорь Сечин сообщил, что экспорт российского газа в Китай в 2023 году превысит 30 миллиардов кубометров. Выход на полную мощность "Силы Сибири" в 38 миллиардов кубометров ожидается в 2025–2027 годах.
https://ria.ru/20231019/gaz-1903857831.html
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экономика, китай, пекин, алексей миллер, газпром
Экономика, Китай, Пекин, Алексей Миллер, Газпром
"Газпром" договорился о дополнительных поставках газа китайской CNPC

"Газпром" согласовал дополнительные поставки газа китайской CNPC до конца года

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗдание компании "Газпром"
Здание компании Газпром - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Здание компании "Газпром". Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. "Газпром" и китайская CNPC на встрече в Китае обсудили двустороннее стратегическое сотрудничество и подписали дополнительное соглашение к договору купли-продажи газа по "восточному" маршруту на дополнительный объем поставок российского газа в Китай до конца года, сообщил "Газпром".
"В Пекине состоялась рабочая встреча Алексея Миллера и председателя совета директоров CNPC (Китай) Дай Хоуляна. Стороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего стратегического сотрудничества", – говорится в сообщении в Telegram-канале компании. В частности, дана высокая оценка надежным поставкам газа из России в Китай по "восточному" маршруту – газопроводу "Сила Сибири", отметили в газовой группе.
"В ходе встречи "Газпром" и CNPC подписали Дополнительное соглашение к Договору купли-продажи газа по "восточному" маршруту на дополнительный объем поставок российского газа в Китай до конца 2023 года", – также сообщили в "Газпроме".
Отдельное внимание было уделено реализации проекта поставок по "дальневосточному" маршруту, говорится в сообщении. В настоящее время ведется проектирование газопровода. После выхода проекта на полную мощность объем поставок российского трубопроводного газа в Китай увеличится на 10 миллиардов кубометров и в совокупности достигнет 48 миллиардов кубометров в год.
Участок газопровода Сила Сибири - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
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Миллер проинформировал Дай Хоуляна о ходе проектных работ по проекту газопровода "Союз Восток" на территории Монголии, который станет продолжением перспективного российского газопровода "Сила Сибири – 2", добавляют в "Газпроме". Поставки по нему ожидаются в объеме до 50 миллиардов кубометров газа в год.
"На встрече отмечено успешное взаимодействие компаний и по другим направлениям, включая сотрудничество в сферах подземного хранения газа, научно-технического развития и обучения персонала", – говорится в сообщении российской компании. "Газпром" и CNPC также подписали обновленную редакцию Соглашения о сотрудничестве в области взаимного признания стандартов и результатов оценки соответствия взамен действовавшей с 2016 года.
В 2022 году по "Силе Сибири" поставлено 15,4 миллиарда кубометров, в 2023 году показатель ожидается на уровне 22 миллиардов кубометров, сообщал ранее вице-премьер России Александр Новак. Глава "Роснефти", ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности Игорь Сечин сообщил, что экспорт российского газа в Китай в 2023 году превысит 30 миллиардов кубометров. Выход на полную мощность "Силы Сибири" в 38 миллиардов кубометров ожидается в 2025–2027 годах.
Трубопровод - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
Россия и Китай обсудили поставки энергоресурсов
Вчера, 12:41
 
ЭкономикаКитайПекинАлексей МиллерГазпром
 
 
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