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Министр обороны Израиля призвал военных готовиться к входу в сектор Газа - РИА Новости, 19.10.2023
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18:29 19.10.2023 (обновлено: 21:06 19.10.2023)
https://ria.ru/20231019/gaza-1903925847.html
Министр обороны Израиля призвал военных готовиться к входу в сектор Газа
Министр обороны Израиля призвал военных готовиться к входу в сектор Газа - РИА Новости, 19.10.2023
Министр обороны Израиля призвал военных готовиться к входу в сектор Газа
Армии обороны Израиля могут скоро приказать войти в сектор Газа, заявил военным у границы министр обороны Йоав Галлант, его слова приводит издание Times of... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T18:29
2023-10-19T21:06
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
сектор газа
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Армии обороны Израиля могут скоро приказать войти в сектор Газа, заявил военным у границы министр обороны Йоав Галлант, его слова приводит издание Times of Israel."Сейчас вы видите Газу издалека, скоро вы увидите ее изнутри, &lt;...&gt; приказ поступит", — сказал он.Сегодня агентство Reuters со ссылкой на информированные источники писало, что операция Израиля в секторе Газа будет отличаться "невиданной ранее свирепостью". По информации СМИ, Тель-Авив планирует "разрушить инфраструктуру Газы даже ценой большого числа жертв среди мирного населения", оттеснить жителей анклава к границе с Египтом и преследовать ХАМАС, взорвав сеть подземных тоннелей, используемую движением для своих операций.При этом израильские чиновники в разговоре с Reuters признали, что у них пока нет представления, что будет с сектором Газа после завершения боевых действий.Операция израильских военных "Железные мечи" началась в ответ на нападение движения ХАМАС на граничащие с сектором Газа районы на юге еврейского государства 7 октября. За несколько дней армия Израиля вернула контроль над всеми населенными пунктами у границы и начала наносить авиационные удары по территории сектора. Также Тель-Авив ввел полную блокаду анклава: приостановлены поставки воды, продуктов, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв эскалации в секторе Газа приблизилось к 3,8 тысячи человек, погибших жителей Израиля — более тысячи, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о 16 погибших и восьми пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться от 150 до 250 человек.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Тель-Авив, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231019/gaza-1903778485.html
https://ria.ru/20231010/preduprezhdenie-1901620691.html
израиль
сектор газа
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израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, сектор газа
Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Сектор Газа
Министр обороны Израиля призвал военных готовиться к входу в сектор Газа

Министр обороны Израиля сообщил, что скоро последует приказ войти в сектор Газа

© AFP 2023 / ARIS MESSINISКолонна израильской военной техники в районе границы с сектором Газа
Колонна израильской военной техники в районе границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© AFP 2023 / ARIS MESSINIS
Колонна израильской военной техники в районе границы с сектором Газа
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Армии обороны Израиля могут скоро приказать войти в сектор Газа, заявил военным у границы министр обороны Йоав Галлант, его слова приводит издание Times of Israel.
«
"Сейчас вы видите Газу издалека, скоро вы увидите ее изнутри, <...> приказ поступит", — сказал он.
Сегодня агентство Reuters со ссылкой на информированные источники писало, что операция Израиля в секторе Газа будет отличаться "невиданной ранее свирепостью".
По информации СМИ, Тель-Авив планирует "разрушить инфраструктуру Газы даже ценой большого числа жертв среди мирного населения", оттеснить жителей анклава к границе с Египтом и преследовать ХАМАС, взорвав сеть подземных тоннелей, используемую движением для своих операций.
При этом израильские чиновники в разговоре с Reuters признали, что у них пока нет представления, что будет с сектором Газа после завершения боевых действий.
Операция израильских военных "Железные мечи" началась в ответ на нападение движения ХАМАС на граничащие с сектором Газа районы на юге еврейского государства 7 октября. За несколько дней армия Израиля вернула контроль над всеми населенными пунктами у границы и начала наносить авиационные удары по территории сектора. Также Тель-Авив ввел полную блокаду анклава: приостановлены поставки воды, продуктов, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв эскалации в секторе Газа приблизилось к 3,8 тысячи человек, погибших жителей Израиля — более тысячи, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о 16 погибших и восьми пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться от 150 до 250 человек.
Палестинцы ищут выживших среди развалин дома после израильского авиаудара по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
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Вчера, 11:17
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Тель-Авив, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Иерусалим - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
Израиль получил последнее предупреждение
10 октября, 08:00
 
ИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ миреСектор Газа
 
 
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