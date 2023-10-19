https://ria.ru/20231019/gaza-1903789354.html

В ЦАХАЛ приграничные к сектору Газа районы назвали зоной военных действий

В ЦАХАЛ приграничные к сектору Газа районы назвали зоной военных действий - РИА Новости, 19.10.2023

В ЦАХАЛ приграничные к сектору Газа районы назвали зоной военных действий

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) еще не завершила задачу по очистке территорий, прилегающих к сектору Газа, от бойцов ХАМАС, этот район все еще остается зоной... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T11:54

2023-10-19T11:54

2023-10-19T11:54

в мире

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903299848_0:279:3072:2007_1920x0_80_0_0_83f32df7d9ca5f0c0221248c325e5fd8.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) еще не завершила задачу по очистке территорий, прилегающих к сектору Газа, от бойцов ХАМАС, этот район все еще остается зоной военных действий, сообщил в четверг пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари. "Мне важно подчеркнуть, что задача по очистке прилегающей к анклаву территории еще не завершена. Это по-прежнему зона боевых действий", - заявил Хагари на брифинге. Он добавил, что за последние сутки силы ЦАХАЛ проводили ограниченные операции на территории анклава с целью сбора данных о местонахождении заложников.

https://ria.ru/20231019/soldaty-1903771271.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году