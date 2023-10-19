https://ria.ru/20231019/gaza-1903789354.html
В ЦАХАЛ приграничные к сектору Газа районы назвали зоной военных действий
В ЦАХАЛ приграничные к сектору Газа районы назвали зоной военных действий - РИА Новости, 19.10.2023
В ЦАХАЛ приграничные к сектору Газа районы назвали зоной военных действий
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) еще не завершила задачу по очистке территорий, прилегающих к сектору Газа, от бойцов ХАМАС, этот район все еще остается зоной... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T11:54
2023-10-19T11:54
2023-10-19T11:54
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хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) еще не завершила задачу по очистке территорий, прилегающих к сектору Газа, от бойцов ХАМАС, этот район все еще остается зоной военных действий, сообщил в четверг пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари. "Мне важно подчеркнуть, что задача по очистке прилегающей к анклаву территории еще не завершена. Это по-прежнему зона боевых действий", - заявил Хагари на брифинге. Он добавил, что за последние сутки силы ЦАХАЛ проводили ограниченные операции на территории анклава с целью сбора данных о местонахождении заложников.
https://ria.ru/20231019/soldaty-1903771271.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В ЦАХАЛ приграничные к сектору Газа районы назвали зоной военных действий
ЦАХАЛ: задача по очистке прилегающей к сектору Газа территории еще не завершена
ТЕЛЬ-АВИВ, 19 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) еще не завершила задачу по очистке территорий, прилегающих к сектору Газа, от бойцов ХАМАС, этот район все еще остается зоной военных действий, сообщил в четверг пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари.
"Мне важно подчеркнуть, что задача по очистке прилегающей к анклаву территории еще не завершена. Это по-прежнему зона боевых действий", - заявил Хагари на брифинге.
Он добавил, что за последние сутки силы ЦАХАЛ проводили ограниченные операции на территории анклава с целью сбора данных о местонахождении заложников.
Израиль сообщил о 306 погибших солдатах за время эскалации