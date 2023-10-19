https://ria.ru/20231019/gaza-1903772867.html

Комитет Сената США по разведке изучил данные об ударе по больнице в Газе

Комитет Сената США по разведке изучил данные об ударе по больнице в Газе - РИА Новости, 19.10.2023

Комитет Сената США по разведке изучил данные об ударе по больнице в Газе

Комитет Сената США по разведке изучил разведданные об ударе по больнице в секторе Газа и пришел к выводу, что атака была совершена не военными Израиля, следует... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T10:56

2023-10-19T10:56

2023-10-19T10:56

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израиль

палестина

джо байден

марко рубио

биньямин нетаньяху

исламский джихад

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Комитет Сената США по разведке изучил разведданные об ударе по больнице в секторе Газа и пришел к выводу, что атака была совершена не военными Израиля, следует из заявления вице-председателя комитета Марко Рубио. "Комитет Сената США по разведке получил и изучил разведданные об атаке на больницу "Аль-Ахли" в Газе. Основываясь на этой информации, мы уверены, что взрыв произошел из-за неудачного запуска ракеты боевиками-террористами, а не из-за израильского авиаудара", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Рубио. Ранее президент США Джо Байден в ходе конференции с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что, похоже, удар по больнице в Газе был нанесен "другой командой". Баптистская больница "Аль-Ахли" в секторе Газа во вторник подверглась удару. Минздрав Газы заявил, что погиб 471 человек, пострадали более 300, большинство из них - женщины и дети. Палестинцы и израильтяне возложили вину за атаку друг на друга: МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты, а армия Израиля - что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".

https://ria.ru/20231018/khirosima-1903713386.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, израиль, палестина, джо байден, марко рубио, биньямин нетаньяху, исламский джихад, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году