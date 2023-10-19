https://ria.ru/20231019/gaza-1903772867.html
Комитет Сената США по разведке изучил данные об ударе по больнице в Газе
Комитет Сената США по разведке изучил данные об ударе по больнице в Газе - РИА Новости, 19.10.2023
Комитет Сената США по разведке изучил данные об ударе по больнице в Газе
Комитет Сената США по разведке изучил разведданные об ударе по больнице в секторе Газа и пришел к выводу, что атака была совершена не военными Израиля, следует... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T10:56
2023-10-19T10:56
2023-10-19T10:56
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Комитет Сената США по разведке изучил разведданные об ударе по больнице в секторе Газа и пришел к выводу, что атака была совершена не военными Израиля, следует из заявления вице-председателя комитета Марко Рубио. "Комитет Сената США по разведке получил и изучил разведданные об атаке на больницу "Аль-Ахли" в Газе. Основываясь на этой информации, мы уверены, что взрыв произошел из-за неудачного запуска ракеты боевиками-террористами, а не из-за израильского авиаудара", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Рубио. Ранее президент США Джо Байден в ходе конференции с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что, похоже, удар по больнице в Газе был нанесен "другой командой". Баптистская больница "Аль-Ахли" в секторе Газа во вторник подверглась удару. Минздрав Газы заявил, что погиб 471 человек, пострадали более 300, большинство из них - женщины и дети. Палестинцы и израильтяне возложили вину за атаку друг на друга: МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты, а армия Израиля - что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".
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РИА Новости
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В мире, США, Израиль, Палестина, Джо Байден, Марко Рубио, Биньямин Нетаньяху, Исламский джихад, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Комитет Сената США по разведке изучил данные об ударе по больнице в Газе
Комитет Сената США по разведке: удар по больнице в Газе нанесла не Армия Израиля