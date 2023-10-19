https://ria.ru/20231019/gaza-1903744382.html

Директор больницы Газы рассказал о дефиците топлива для электрогенераторов

Директор больницы Газы рассказал о дефиците топлива для электрогенераторов - РИА Новости, 19.10.2023

Директор больницы Газы рассказал о дефиците топлива для электрогенераторов

Испытывающие острый дефицит лекарств, медицинских принадлежностей и расходных материалов больницы Газы не способны предоставить должное лечение раненым и ждут... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T08:05

2023-10-19T08:05

2023-10-19T08:05

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Испытывающие острый дефицит лекарств, медицинских принадлежностей и расходных материалов больницы Газы не способны предоставить должное лечение раненым и ждут открытия гуманитарного коридора для эвакуации пострадавших за пределы анклава, рассказал РИА Новости глава Европейской больницы Газы доктор Юсуф Эль-Аккад. "У нас острая нехватка медикаментов, медицинских принадлежностей и расходных материалов, особенно лекарств для анестезии, лекарств и инструментов для операций - таких как пластин для фиксации костей и позвоночника. И эта нехватка является острой, потому что большинство травм, с которыми приходят к нам, нуждаются в специальном хирургическом вмешательстве", - сказал Эль-Аккад. Собеседник агентства отметил, что больницы палестинского анклава порою оказываются неспособными предоставить необходимую медицинскую помощь некоторым раненым из-за дефицита подобных изделий. "Нам приходится обеспечивать их самым базовым лечением, и есть некоторые люди, которых мы вовсе не можем обеспечить лечением, и те, которых мы не способны прооперировать. Поэтому мы переводим их для лечения за границей, и мы ждем, что границы будут открыты, чтобы эвакуировать их из страны", - добавил Эль-Аккад. Директор больницы также подчеркнул, что больницы в Газе также страдают от дефицита электроснабжения и топлива для генераторов, что еще больше осложняет работу медицинских учреждений в анклаве. "Как вам известно, Израиль отключил сектора Газа от электросетей и все больницы работают на электричестве от генераторов, для которых необходимо большое количество топлива. Вчера, например, электричество было полностью отключено, и ситуация продолжает оставаться очень сложной и трудной", - отметил Эль-Аккад. Собеседник агентства отметил, что в результате ударов израильских ВВС было уничтожено большое количество карет скорой помощи в секторе Газа, что очень сильно затруднило перевозку раненых по анклаву. "Мы также отчаянно нуждаемся в скорой помощи, и, на мой взгляд, предоставление медицинской помощи должно быть приоритетом", - добавил Эль-Аккад. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа достигло 3478 человек, а погибших жителей Израиля - превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231019/gumpomosch-1903743624.html

https://ria.ru/20231019/zhertvy-1903729161.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, россия, восточный иерусалим, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году