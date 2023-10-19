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Поставки газа в Китай по "Силе Сибири" в выросли на 46,6 процента - РИА Новости, 19.10.2023
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14:52 19.10.2023 (обновлено: 16:15 19.10.2023)
https://ria.ru/20231019/gaz-1903857831.html
Поставки газа в Китай по "Силе Сибири" в выросли на 46,6 процента
Поставки газа в Китай по "Силе Сибири" в выросли на 46,6 процента - РИА Новости, 19.10.2023
Поставки газа в Китай по "Силе Сибири" в выросли на 46,6 процента
Поставки газа в Китай по "Силе Сибири" уже выросли в этом году на 46,6%, "Газпром" готов и дальше наращивать их по всем маршрутам, сказал глава российской... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T14:52
2023-10-19T16:15
экономика
китай
газпром
алексей миллер
сила сибири — 2
россия
александр новак
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Поставки газа в Китай по "Силе Сибири" уже выросли в этом году на 46,6%, "Газпром" готов и дальше наращивать их по всем маршрутам, сказал глава российской компании Алексей Миллер."В текущем году рост поставок газа по "Силе Сибири" по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уже составил 46,6%. "Газпром" готов и дальше наращивать поставки и надежно обеспечивать китайских партнеров природным газом по согласованным маршрутам", – приведены слова Миллера в Telegram-канале компании."Сила Сибири" – магистральный газопровод из России в Китай протяженностью около 3 тысяч километров. Первые поставки по нему начались в конце 2019 года с Чаяндинского месторождения в Якутии, а через три года газ начал транспортироваться с Ковыктинского месторождения в Иркутской области.В прошлом году по "Силе Сибири" было прокачано 15,4 миллиарда кубометров, по итогам текущего года показатель ожидается на уровне 22 миллиардов, сообщал ранее вице-премьер России Александр Новак. А выход на полную мощность "Силы Сибири" - в 38 миллиардов кубометров в год - ожидается в 2025–2027 годах.Кроме того, в начале прошлого года также был подписан долгосрочный договор купли-продажи природного газа по "дальневосточному" маршруту. И согласно ему, после выхода газопровода на полную мощность объем поставок трубопроводного газа из России в Китай увеличится на 10 миллиардов кубометров и в совокупности достигнет 48 миллиардов кубометров в год.По планам "Газпрома", развитие "китайского вектора" связано также с "западным" маршрутом, предполагающим строительство магистрального газопровода "Союз Восток", который пройдет по территории Монголии и станет продолжением газопровода "Сила Сибири 2" мощностью до 50 миллиардов кубометров в год.
https://ria.ru/20231019/kitay-1903801381.html
https://ria.ru/20231018/gazoprovod-1903608095.html
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экономика, китай, газпром, алексей миллер, сила сибири — 2, россия, александр новак
Экономика, Китай, Газпром, Алексей Миллер, Сила Сибири — 2, Россия, Александр Новак
Поставки газа в Китай по "Силе Сибири" в выросли на 46,6 процента

Миллер: поставки газа в КНР по "Силе Сибири" в этом году выросли на 46,6%

© Фото : ПАО "Газпром"Участок газопровода "Сила Сибири"
Участок газопровода Сила Сибири - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© Фото : ПАО "Газпром"
Участок газопровода "Сила Сибири". Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Поставки газа в Китай по "Силе Сибири" уже выросли в этом году на 46,6%, "Газпром" готов и дальше наращивать их по всем маршрутам, сказал глава российской компании Алексей Миллер.
"В текущем году рост поставок газа по "Силе Сибири" по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уже составил 46,6%. "Газпром" готов и дальше наращивать поставки и надежно обеспечивать китайских партнеров природным газом по согласованным маршрутам", – приведены слова Миллера в Telegram-канале компании.
Трубопровод - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
Россия и Китай обсудили поставки энергоресурсов
Вчера, 12:41
"Сила Сибири" – магистральный газопровод из России в Китай протяженностью около 3 тысяч километров. Первые поставки по нему начались в конце 2019 года с Чаяндинского месторождения в Якутии, а через три года газ начал транспортироваться с Ковыктинского месторождения в Иркутской области.
В прошлом году по "Силе Сибири" было прокачано 15,4 миллиарда кубометров, по итогам текущего года показатель ожидается на уровне 22 миллиардов, сообщал ранее вице-премьер России Александр Новак. А выход на полную мощность "Силы Сибири" - в 38 миллиардов кубометров в год - ожидается в 2025–2027 годах.
Кроме того, в начале прошлого года также был подписан долгосрочный договор купли-продажи природного газа по "дальневосточному" маршруту. И согласно ему, после выхода газопровода на полную мощность объем поставок трубопроводного газа из России в Китай увеличится на 10 миллиардов кубометров и в совокупности достигнет 48 миллиардов кубометров в год.
По планам "Газпрома", развитие "китайского вектора" связано также с "западным" маршрутом, предполагающим строительство магистрального газопровода "Союз Восток", который пройдет по территории Монголии и станет продолжением газопровода "Сила Сибири 2" мощностью до 50 миллиардов кубометров в год.
Президент РФ Владимир Путин на церемонии встречи председателем КНР Си Цзиньпином и его супругой Пэн Лиюань глав делегаций - участников III Международного форума Один пояс, один путь в Пекине - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
Лидер КНР надеется на прогресс в проекте газопровода Китай-Монголия-Россия
18 октября, 14:15
 
ЭкономикаКитайГазпромАлексей МиллерСила Сибири — 2РоссияАлександр Новак
 
 
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