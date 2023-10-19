Поставки газа в Китай по "Силе Сибири" в выросли на 46,6 процента
Миллер: поставки газа в КНР по "Силе Сибири" в этом году выросли на 46,6%
Участок газопровода "Сила Сибири". Архивное фото
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Поставки газа в Китай по "Силе Сибири" уже выросли в этом году на 46,6%, "Газпром" готов и дальше наращивать их по всем маршрутам, сказал глава российской компании Алексей Миллер.
"В текущем году рост поставок газа по "Силе Сибири" по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уже составил 46,6%. "Газпром" готов и дальше наращивать поставки и надежно обеспечивать китайских партнеров природным газом по согласованным маршрутам", – приведены слова Миллера в Telegram-канале компании.
"Сила Сибири" – магистральный газопровод из России в Китай протяженностью около 3 тысяч километров. Первые поставки по нему начались в конце 2019 года с Чаяндинского месторождения в Якутии, а через три года газ начал транспортироваться с Ковыктинского месторождения в Иркутской области.
В прошлом году по "Силе Сибири" было прокачано 15,4 миллиарда кубометров, по итогам текущего года показатель ожидается на уровне 22 миллиардов, сообщал ранее вице-премьер России Александр Новак. А выход на полную мощность "Силы Сибири" - в 38 миллиардов кубометров в год - ожидается в 2025–2027 годах.
Кроме того, в начале прошлого года также был подписан долгосрочный договор купли-продажи природного газа по "дальневосточному" маршруту. И согласно ему, после выхода газопровода на полную мощность объем поставок трубопроводного газа из России в Китай увеличится на 10 миллиардов кубометров и в совокупности достигнет 48 миллиардов кубометров в год.
По планам "Газпрома", развитие "китайского вектора" связано также с "западным" маршрутом, предполагающим строительство магистрального газопровода "Союз Восток", который пройдет по территории Монголии и станет продолжением газопровода "Сила Сибири 2" мощностью до 50 миллиардов кубометров в год.