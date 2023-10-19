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Несколько аэропортов во Франции эвакуировали из-за сообщений о бомбах - РИА Новости, 19.10.2023
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13:33 19.10.2023
https://ria.ru/20231019/frantsiya-1903827889.html
Несколько аэропортов во Франции эвакуировали из-за сообщений о бомбах
Несколько аэропортов во Франции эвакуировали из-за сообщений о бомбах - РИА Новости, 19.10.2023
Несколько аэропортов во Франции эвакуировали из-за сообщений о бомбах
Четыре аэропорта во Франции в четверг вновь были эвакуированы после сообщений об обнаруженных там взрывных устройствах, сообщил телеканал BFMTV. РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T13:33
2023-10-19T13:33
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ПАРИЖ, 19 окт – РИА Новости. Четыре аэропорта во Франции в четверг вновь были эвакуированы после сообщений об обнаруженных там взрывных устройствах, сообщил телеканал BFMTV. Речь идет об аэропортах Монпелье, Нанта, Бордо и Лилля. Префектура департамента Эро сообщила в X об эвакуации аэропорта Монпелье, на месте работает группа саперов. Около 300 пассажиров были эвакуированы из аэропорта Лилля на севере страны. Все рейсы направляются в другие аэропорты. Администрация аэровокзала Бордо также сообщила в социальных сетях о новой эвакуации граждан из здания из-за сообщения о бомбе. Префектура Нанта подтвердила эвакуацию аэропорта города. Накануне пассажиры были эвакуированы из аэропортов Лилля, Тулузы, Ниццы, Нанта и аэропортов Бово недалеко от Парижа и Лион-Брон вблизи Лиона из-за сообщений о минировании или подозрительных предметах. Позже СМИ сообщали, что число французских аэропортов, в которых в среду прошла эвакуация из-за угроз взрыва или подозрительных предметов, возросло до четырнадцати, включая аэропорты Страсбурга, Бордо, Биаррицы, Ренна, Каркасона, Бреста, а также аэропорты на юго-западе страны Тарб-Лурд-Пиренеи и По-Пиренеи. Во Франции в последнее время участились сообщения о заложенных бомбах и об угрозах совершения терактов. Уже трижды за последнюю неделю эвакуировали посетителей Версаля. Ранее музей Лувра в Париже закрыл двери для посетителей "по соображениям безопасности". Французские СМИ позднее сообщили, что причиной стала угроза взрыва после получения сообщений о бомбе, это привело к эвакуации 3 тысяч посетителей. Эти инциденты произошли после того, как во Франции был введен максимальный уровень террористической угрозы в связи с нападением в школе в городе Аррас, в результате которого погиб учитель.
https://ria.ru/20231015/poland-1902948469.html
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в мире, франция, нант, бордо
В мире, Франция, Нант, Бордо
Несколько аэропортов во Франции эвакуировали из-за сообщений о бомбах

Аэропорты Монпелье, Нанта, Бордо и Лилля эвакуировали из-за сообщений о бомбах

© РИА Новости / Евгений Полойко | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции во Франции
Автомобиль полиции во Франции - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© РИА Новости / Евгений Полойко
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Автомобиль полиции во Франции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 19 окт – РИА Новости. Четыре аэропорта во Франции в четверг вновь были эвакуированы после сообщений об обнаруженных там взрывных устройствах, сообщил телеканал BFMTV.
Речь идет об аэропортах Монпелье, Нанта, Бордо и Лилля.
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Префектура департамента Эро сообщила в X об эвакуации аэропорта Монпелье, на месте работает группа саперов. Около 300 пассажиров были эвакуированы из аэропорта Лилля на севере страны. Все рейсы направляются в другие аэропорты.
Администрация аэровокзала Бордо также сообщила в социальных сетях о новой эвакуации граждан из здания из-за сообщения о бомбе. Префектура Нанта подтвердила эвакуацию аэропорта города.
Накануне пассажиры были эвакуированы из аэропортов Лилля, Тулузы, Ниццы, Нанта и аэропортов Бово недалеко от Парижа и Лион-Брон вблизи Лиона из-за сообщений о минировании или подозрительных предметах. Позже СМИ сообщали, что число французских аэропортов, в которых в среду прошла эвакуация из-за угроз взрыва или подозрительных предметов, возросло до четырнадцати, включая аэропорты Страсбурга, Бордо, Биаррицы, Ренна, Каркасона, Бреста, а также аэропорты на юго-западе страны Тарб-Лурд-Пиренеи и По-Пиренеи.
Во Франции в последнее время участились сообщения о заложенных бомбах и об угрозах совершения терактов. Уже трижды за последнюю неделю эвакуировали посетителей Версаля. Ранее музей Лувра в Париже закрыл двери для посетителей "по соображениям безопасности". Французские СМИ позднее сообщили, что причиной стала угроза взрыва после получения сообщений о бомбе, это привело к эвакуации 3 тысяч посетителей.
Эти инциденты произошли после того, как во Франции был введен максимальный уровень террористической угрозы в связи с нападением в школе в городе Аррас, в результате которого погиб учитель.
Люди во время эвакуации из Версальского дворца после сообщений о бомбе. 14 октября
Посетителей Версальского дворца эвакуируют из-за сообщения о бомбе
14 октября, 17:32
 
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