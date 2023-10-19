https://ria.ru/20231019/frantsiya-1903827889.html

Несколько аэропортов во Франции эвакуировали из-за сообщений о бомбах

Несколько аэропортов во Франции эвакуировали из-за сообщений о бомбах - РИА Новости, 19.10.2023

Несколько аэропортов во Франции эвакуировали из-за сообщений о бомбах

Четыре аэропорта во Франции в четверг вновь были эвакуированы после сообщений об обнаруженных там взрывных устройствах, сообщил телеканал BFMTV. РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T13:33

2023-10-19T13:33

2023-10-19T13:33

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ПАРИЖ, 19 окт – РИА Новости. Четыре аэропорта во Франции в четверг вновь были эвакуированы после сообщений об обнаруженных там взрывных устройствах, сообщил телеканал BFMTV. Речь идет об аэропортах Монпелье, Нанта, Бордо и Лилля. Префектура департамента Эро сообщила в X об эвакуации аэропорта Монпелье, на месте работает группа саперов. Около 300 пассажиров были эвакуированы из аэропорта Лилля на севере страны. Все рейсы направляются в другие аэропорты. Администрация аэровокзала Бордо также сообщила в социальных сетях о новой эвакуации граждан из здания из-за сообщения о бомбе. Префектура Нанта подтвердила эвакуацию аэропорта города. Накануне пассажиры были эвакуированы из аэропортов Лилля, Тулузы, Ниццы, Нанта и аэропортов Бово недалеко от Парижа и Лион-Брон вблизи Лиона из-за сообщений о минировании или подозрительных предметах. Позже СМИ сообщали, что число французских аэропортов, в которых в среду прошла эвакуация из-за угроз взрыва или подозрительных предметов, возросло до четырнадцати, включая аэропорты Страсбурга, Бордо, Биаррицы, Ренна, Каркасона, Бреста, а также аэропорты на юго-западе страны Тарб-Лурд-Пиренеи и По-Пиренеи. Во Франции в последнее время участились сообщения о заложенных бомбах и об угрозах совершения терактов. Уже трижды за последнюю неделю эвакуировали посетителей Версаля. Ранее музей Лувра в Париже закрыл двери для посетителей "по соображениям безопасности". Французские СМИ позднее сообщили, что причиной стала угроза взрыва после получения сообщений о бомбе, это привело к эвакуации 3 тысяч посетителей. Эти инциденты произошли после того, как во Франции был введен максимальный уровень террористической угрозы в связи с нападением в школе в городе Аррас, в результате которого погиб учитель.

https://ria.ru/20231015/poland-1902948469.html

https://ria.ru/20231014/soobschenie-1902791274.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, франция, нант, бордо