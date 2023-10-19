https://ria.ru/20231019/frantsiya-1903765071.html

Убитого во французском Аррасе учителя наградили посмертно

Убитого во французском Аррасе учителя наградили посмертно - РИА Новости, 19.10.2023

Убитого во французском Аррасе учителя наградили посмертно

Убитый при нападении с ножом во французском Аррасе учитель Доминик Бернар был посмертно удостоен звания кавалера Почётного Легиона, следует из указа,... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T10:26

2023-10-19T10:26

2023-10-19T10:39

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ПАРИЖ, 19 окт – РИА Новости. Убитый при нападении с ножом во французском Аррасе учитель Доминик Бернар был посмертно удостоен звания кавалера Почётного Легиона, следует из указа, опубликованного в четверг в Официальном журнале. "Указом президента Республики от 18 октября 2023 года... звание кавалера присваивается с 17 октября 2023 года господину Бернару (Доминику-Анри-Виктору)", - сказано в документе. Позднее в четверг в Аррасе пройдут похороны убитого 57-летнего учителя Доминика Бернара. На них, в том числе, прибудет президент Франции Эммануэль Макрон. В минувшую пятницу утром 20-летний Мохаммед Могушков с ножом совершил нападение на сотрудников лицея Гамбетта в городе Аррас в департаменте Па-де-Кале на севере Франции. Погиб 57-летний учитель французского Доминик Бернар, ещё трое человек получили ранения. Напавший был задержан полицией. Он входит в список радикальных исламистов, за которыми ведётся слежка ради предотвращения терактов, а также в список лиц, представляющих угрозу государственной безопасности (fiche S). В то же время у другой школы задержали брата напавшего. Им оказался Мовсар Могушков, который ранее был судим за публикацию в соцсетях материалов террористической организации "Исламское государство"*. Семья задержанных ранее пыталась получить во Франции политическое убежище, это выходцы из Ингушетии.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20231015/france-1902937978.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, франция, россия, эммануэль макрон, исламское государство