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Убитого во французском Аррасе учителя наградили посмертно - РИА Новости, 19.10.2023
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10:26 19.10.2023 (обновлено: 10:39 19.10.2023)
https://ria.ru/20231019/frantsiya-1903765071.html
Убитого во французском Аррасе учителя наградили посмертно
Убитого во французском Аррасе учителя наградили посмертно - РИА Новости, 19.10.2023
Убитого во французском Аррасе учителя наградили посмертно
Убитый при нападении с ножом во французском Аррасе учитель Доминик Бернар был посмертно удостоен звания кавалера Почётного Легиона, следует из указа,... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T10:26
2023-10-19T10:39
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ПАРИЖ, 19 окт – РИА Новости. Убитый при нападении с ножом во французском Аррасе учитель Доминик Бернар был посмертно удостоен звания кавалера Почётного Легиона, следует из указа, опубликованного в четверг в Официальном журнале. "Указом президента Республики от 18 октября 2023 года... звание кавалера присваивается с 17 октября 2023 года господину Бернару (Доминику-Анри-Виктору)", - сказано в документе. Позднее в четверг в Аррасе пройдут похороны убитого 57-летнего учителя Доминика Бернара. На них, в том числе, прибудет президент Франции Эммануэль Макрон. В минувшую пятницу утром 20-летний Мохаммед Могушков с ножом совершил нападение на сотрудников лицея Гамбетта в городе Аррас в департаменте Па-де-Кале на севере Франции. Погиб 57-летний учитель французского Доминик Бернар, ещё трое человек получили ранения. Напавший был задержан полицией. Он входит в список радикальных исламистов, за которыми ведётся слежка ради предотвращения терактов, а также в список лиц, представляющих угрозу государственной безопасности (fiche S). В то же время у другой школы задержали брата напавшего. Им оказался Мовсар Могушков, который ранее был судим за публикацию в соцсетях материалов террористической организации "Исламское государство"*. Семья задержанных ранее пыталась получить во Франции политическое убежище, это выходцы из Ингушетии.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20231015/france-1902937978.html
https://ria.ru/20231016/frantsiya-1903078534.html
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в мире, франция, россия, эммануэль макрон, исламское государство
В мире, Франция, Россия, Эммануэль Макрон, Исламское государство
Убитого во французском Аррасе учителя наградили посмертно

Убитый в Аррасе учитель посмертно удостоен звания кавалера Почетного Легиона

© AP Photo / Ludovic MarinФранцузские полицейские из судебно-медицинской службы перед школой Гамбетта в Аррасе во Франции
Французские полицейские из судебно-медицинской службы перед школой Гамбетта в Аррасе во Франции - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© AP Photo / Ludovic Marin
Французские полицейские из судебно-медицинской службы перед школой Гамбетта в Аррасе во Франции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 19 окт – РИА Новости. Убитый при нападении с ножом во французском Аррасе учитель Доминик Бернар был посмертно удостоен звания кавалера Почётного Легиона, следует из указа, опубликованного в четверг в Официальном журнале.
"Указом президента Республики от 18 октября 2023 года... звание кавалера присваивается с 17 октября 2023 года господину Бернару (Доминику-Анри-Виктору)", - сказано в документе.
Полицейские возле школы Гамбетта в Аррасе на северо-востоке Франции - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
СМИ раскрыли подробности о нападении на школу во французском Аррасе
15 октября, 20:03
Позднее в четверг в Аррасе пройдут похороны убитого 57-летнего учителя Доминика Бернара. На них, в том числе, прибудет президент Франции Эммануэль Макрон.
В минувшую пятницу утром 20-летний Мохаммед Могушков с ножом совершил нападение на сотрудников лицея Гамбетта в городе Аррас в департаменте Па-де-Кале на севере Франции. Погиб 57-летний учитель французского Доминик Бернар, ещё трое человек получили ранения. Напавший был задержан полицией. Он входит в список радикальных исламистов, за которыми ведётся слежка ради предотвращения терактов, а также в список лиц, представляющих угрозу государственной безопасности (fiche S). В то же время у другой школы задержали брата напавшего. Им оказался Мовсар Могушков, который ранее был судим за публикацию в соцсетях материалов террористической организации "Исламское государство"*. Семья задержанных ранее пыталась получить во Франции политическое убежище, это выходцы из Ингушетии.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Полицейские офицеры возле школы Гамбетта в Аррасе на северо-востоке Франции, где накануне был убит учитель и ранены несколько человек - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
Отца напавшего на лицей в Аррасе выслали из Франции, сообщил глава МВД
16 октября, 15:35
 
В миреФранцияРоссияЭммануэль МакронИсламское государство
 
 
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