Убитого во французском Аррасе учителя наградили посмертно
Убитый в Аррасе учитель посмертно удостоен звания кавалера Почетного Легиона
© AP Photo / Ludovic MarinФранцузские полицейские из судебно-медицинской службы перед школой Гамбетта в Аррасе во Франции
© AP Photo / Ludovic Marin
Французские полицейские из судебно-медицинской службы перед школой Гамбетта в Аррасе во Франции. Архивное фото
ПАРИЖ, 19 окт – РИА Новости. Убитый при нападении с ножом во французском Аррасе учитель Доминик Бернар был посмертно удостоен звания кавалера Почётного Легиона, следует из указа, опубликованного в четверг в Официальном журнале.
"Указом президента Республики от 18 октября 2023 года... звание кавалера присваивается с 17 октября 2023 года господину Бернару (Доминику-Анри-Виктору)", - сказано в документе.
Позднее в четверг в Аррасе пройдут похороны убитого 57-летнего учителя Доминика Бернара. На них, в том числе, прибудет президент Франции Эммануэль Макрон.
В минувшую пятницу утром 20-летний Мохаммед Могушков с ножом совершил нападение на сотрудников лицея Гамбетта в городе Аррас в департаменте Па-де-Кале на севере Франции. Погиб 57-летний учитель французского Доминик Бернар, ещё трое человек получили ранения. Напавший был задержан полицией. Он входит в список радикальных исламистов, за которыми ведётся слежка ради предотвращения терактов, а также в список лиц, представляющих угрозу государственной безопасности (fiche S). В то же время у другой школы задержали брата напавшего. Им оказался Мовсар Могушков, который ранее был судим за публикацию в соцсетях материалов террористической организации "Исламское государство"*. Семья задержанных ранее пыталась получить во Франции политическое убежище, это выходцы из Ингушетии.
* Запрещенная в России террористическая организация.