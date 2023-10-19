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Главный экспортный форум страны "Сделано в России" открылся в Манеже - РИА Новости, 19.10.2023
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11:24 19.10.2023
https://ria.ru/20231019/forum-1903779997.html
Главный экспортный форум страны "Сделано в России" открылся в Манеже
Главный экспортный форум страны "Сделано в России" открылся в Манеже - РИА Новости, 19.10.2023
Главный экспортный форум страны "Сделано в России" открылся в Манеже
Главный экспортный форум страны "Сделано в России" открылся 19 октября в московском "Манеже", сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ). РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T11:24
2023-10-19T11:24
экономика
россия
российский экспортный центр (рэц)
вероника никишина
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Главный экспортный форум страны "Сделано в России" открылся 19 октября в московском "Манеже", сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ)."Помимо насыщенной деловой программы, гостей ждет обширная выставочная часть. 78 российских компаний из 46 регионов представили лучшие экспортные продукты – готовые покорять международные рынки и уже завоевавшие их. Еще 108 размещены в мультиязычном электронном каталоге", - говорится в сообщении.Там уточняется, что выставка поделена на кластеры: "Промышленность", "Экология", "Умный город", "IT", "Медицина", "Строительство", "Техника АПК", "Образование", "Товары потребления"."Здесь новейшее российское медицинское оборудование, которое экспортируется в десятки стран мира, в том числе новейшие слуховые аппараты и современные "умные" протезы. В "Русатом Хелскеа" разработали современный аппарат нового поколения "Брахиум" для контактной лучевой терапии и "Оникс" - для дистанционной лучевой терапии высокой точности. Петербургский Biomap, помимо тренажеров для хирургов, работает над созданием искусственного сердца, а ADM SYSTEM из Ярославской области производит технологичные станки для стоматологии", - рассказывает генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.На стендах легкой промышленности представлены российские бренды, как известные ZASPORT и DNK RUSSIA, так и небольшие мастерские с эксклюзивными аксессуарами. Кроме того, здесь же можно увидеть качественные ткани отечественного производства, которые позволят снизить зависимость от импорта в этой сфере.Внимания заслуживают и новейшие российские разработки в области образования, благодаря которым формируется кадровый потенциал страны в области IT по системе "детский сад - школа - СПО - ВУЗ - работодатель". С их помощью уже сейчас обучаются 70 тысяч детей. При этом оборудование российского производства поставляется и на экспорт – в страны СНГ, ОАЭ, Европу и Азию.Одним из самых заметных стал стенд программы продвижения российских товаров "Сделано в России". Он демонстрирует меры поддержки отечественных производителей, которые реализует РЭЦ совместно с правительством РФ и по поручению президента РФ. Так, в 23 регионах развивается система добровольной сертификации. Более тысячи наименований продукции из 32 регионов промаркированы знаком "Сделано в России" - признание качества товаров, которое ценят за рубежом. С российскими производителями покупатели знакомятся как очно, на специализированных выставках в павильонах Made in Russia, которые работают в 6 странах, так и благодаря онлайн-магазинам, открытым на 14 крупнейших маркетплейсах более чем в 20 странах мира, а также в мультиязычном электронном каталоге Made in Russia. РЭЦ оказывает масштабное информационное сопровождение и помогает с продвижением.Выставка и форум "Сделано в России" - это традиционное место расширения деловых контактов и заключения новых контрактов. В прошлом году здесь состоялось более 300 мероприятий с участием более 500 представителей иностранных делегаций. В этом году показатели будут еще выше.
https://ria.ru/20231018/eksport-1903615021.html
https://ria.ru/20231018/moy_eksport-1903541433.html
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4.7
96
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7 495 645-6601
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экономика, россия, российский экспортный центр (рэц), вероника никишина
Экономика, Россия, Российский экспортный центр (РЭЦ), Вероника Никишина

Главный экспортный форум страны "Сделано в России" открылся в Манеже

© Фото : РЭЦВыставка в рамках форума "Сделано в России" в московском "Манеже"
Выставка в рамках форума Сделано в России в московском Манеже - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© Фото : РЭЦ
Выставка в рамках форума "Сделано в России" в московском "Манеже"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Главный экспортный форум страны "Сделано в России" открылся 19 октября в московском "Манеже", сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ).
"Помимо насыщенной деловой программы, гостей ждет обширная выставочная часть. 78 российских компаний из 46 регионов представили лучшие экспортные продукты – готовые покорять международные рынки и уже завоевавшие их. Еще 108 размещены в мультиязычном электронном каталоге", - говорится в сообщении.
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Там уточняется, что выставка поделена на кластеры: "Промышленность", "Экология", "Умный город", "IT", "Медицина", "Строительство", "Техника АПК", "Образование", "Товары потребления".
"Здесь новейшее российское медицинское оборудование, которое экспортируется в десятки стран мира, в том числе новейшие слуховые аппараты и современные "умные" протезы. В "Русатом Хелскеа" разработали современный аппарат нового поколения "Брахиум" для контактной лучевой терапии и "Оникс" - для дистанционной лучевой терапии высокой точности. Петербургский Biomap, помимо тренажеров для хирургов, работает над созданием искусственного сердца, а ADM SYSTEM из Ярославской области производит технологичные станки для стоматологии", - рассказывает генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.
На стендах легкой промышленности представлены российские бренды, как известные ZASPORT и DNK RUSSIA, так и небольшие мастерские с эксклюзивными аксессуарами. Кроме того, здесь же можно увидеть качественные ткани отечественного производства, которые позволят снизить зависимость от импорта в этой сфере.
Внимания заслуживают и новейшие российские разработки в области образования, благодаря которым формируется кадровый потенциал страны в области IT по системе "детский сад - школа - СПО - ВУЗ - работодатель". С их помощью уже сейчас обучаются 70 тысяч детей. При этом оборудование российского производства поставляется и на экспорт – в страны СНГ, ОАЭ, Европу и Азию.
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Одним из самых заметных стал стенд программы продвижения российских товаров "Сделано в России". Он демонстрирует меры поддержки отечественных производителей, которые реализует РЭЦ совместно с правительством РФ и по поручению президента РФ. Так, в 23 регионах развивается система добровольной сертификации. Более тысячи наименований продукции из 32 регионов промаркированы знаком "Сделано в России" - признание качества товаров, которое ценят за рубежом. С российскими производителями покупатели знакомятся как очно, на специализированных выставках в павильонах Made in Russia, которые работают в 6 странах, так и благодаря онлайн-магазинам, открытым на 14 крупнейших маркетплейсах более чем в 20 странах мира, а также в мультиязычном электронном каталоге Made in Russia. РЭЦ оказывает масштабное информационное сопровождение и помогает с продвижением.
Выставка и форум "Сделано в России" - это традиционное место расширения деловых контактов и заключения новых контрактов. В прошлом году здесь состоялось более 300 мероприятий с участием более 500 представителей иностранных делегаций. В этом году показатели будут еще выше.
 
ЭкономикаРоссияРоссийский экспортный центр (РЭЦ)Вероника Никишина
 
 
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