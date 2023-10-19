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Запад все правильно понял: Путин, Си и Глобальный Юг снова выиграли - РИА Новости, 19.10.2023
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08:00 19.10.2023 (обновлено: 08:07 19.10.2023)
https://ria.ru/20231019/forum-1903717689.html
Запад все правильно понял: Путин, Си и Глобальный Юг снова выиграли
Запад все правильно понял: Путин, Си и Глобальный Юг снова выиграли - РИА Новости, 19.10.2023
Запад все правильно понял: Путин, Си и Глобальный Юг снова выиграли
Была такая вредительская идея, заимствованная в 90-е годы коллегами в России у худшей части западной журналистики: кормить аудиторию только тем, что... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T08:00
2023-10-19T08:07
аналитика
в мире
технологии
китай
пекин
россия
владимир путин
си цзиньпин
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Была такая вредительская идея, заимствованная в 90-е годы коллегами в России у худшей части западной журналистики: кормить аудиторию только тем, что непосредственно касается своей страны, мол, прочий мир не имеет значения. В полном согласии с таким подходом некоторые наши СМИ постарались подать вчерашнее событие как визит Владимира Путина в Китай — и только. А на самом деле событие оказалось куда больше масштабом, потому что в Пекине произошло сразу очень многое — да, в том числе и визит российского президента, случившийся в нужное время и в нужном месте. Но начиналось все с приглашения его на мощный международный форум по дальнейшему продвижению китайского проекта "Пояс и путь". И форум прозвучал неожиданно громко.Давайте посмотрим, как эту ситуацию оценили вот именно западные коллеги, но из числа умных. The New York Times: "С Путиным бок о бок Си обозначил свое видение нового миропорядка". Умри, а лучше не скажешь. Из текста: Си Цзиньпин "использовал конференцию лидеров в основном развивающихся стран, чтобы представить им свои амбиции изменить миропорядок, пока мир стоит перед лицом войны на Украине и кризиса в Газе. Он изобразил свою страну как альтернативу лидерству США. И он отвел важную роль президенту России Владимиру Путину, подчеркивая, насколько важны их отношения для своего видения мира".Все точно. Именно это в Пекине и произошло — все вместе. С поправкой на то, что на форум собралась не просто группа "развивающихся", а 150 делегаций, по большей части тех, кого называют мировым большинством и Глобальным Югом.Продолжим наше цитирование. The Washington Post: лидеры России и Китая увидели в форуме "возможность продемонстрировать свое партнерство против США и прочих стран Запада в момент глобальной встряски". Для нашего президента тут хороший случай "показать себя лидером с могущественными друзьями". И эти друзья, добавим, далеко не только Китай — достаточно посмотреть на двусторонние встречи, которые провел российский президент, заодно получивший приглашения посетить с визитами два азиатских государства.Наконец, комментарий из гонконгской South China Morning Post, принадлежащий пакистанской авторше из Нью-Йорка. Заголовок: "Глобальный Юг, симпатизирующий палестинцам, становится на сторону Китая, пока США ищут поддержки Израилю". И хорошие мысли из текста: "Специалисты говорят, что эти разошедшиеся позиции еще больше изолируют Запад на мировой арене. &lt;...&gt; Скорее всего, политически дисфункциональному и разделенному Вашингтону будет трудно что-то противопоставить растущему престижу Москвы и Пекина".Вот это все вышеописанное и произошло за два минувших дня в китайской столице. И с одной стороны, это была случайность — что именно в выходные накануне начались известные события в Израиле и по соседству, которые так ярко высветили, что Глобальный Юг (а не только мусульманские страны) еще больше разошелся с Западом. Но с другой стороны, Всевышний любит помогать тем, кто сам себе помогает. Поодиночке голоса того самого мирового большинства звучали бы разрозненно и еле слышно. А тут контраст позиций с Западом (точнее, растущая изоляция последнего) выявился необычайно ярко и наглядно: пока мировое большинство занято своими делами в Пекине, западники по давней привычке судорожно пытаются поддержать одну сторону ближневосточного конфликта. Такого эффекта не случилось бы, если бы не было форума в Пекине.Но форум, как видим, был, и причина его проведения — растущая экономическая, идейная и политическая интеграция того самого большинства. В данном случае — интеграция вокруг китайского проекта "Пояс и путь", то есть создания принципиально новой системы мировой экономики, системы, которая крупными мазками уже выстроена. Организаторы форума использовали его для того, чтобы, по сути, объявить переход к мазкам более мелким, но многочисленным и систему эту оттачивающим. В частности, к этому сводится речь Си Цзиньпина на открытии форума. Но уж такие тонкости Западу замечать сложно — не до того, слишком многое рушится одновременно.
https://ria.ru/20231017/pekin-1903127090.html
https://ria.ru/20231018/politika-1903603851.html
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Дмитрий Косырев
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аналитика, в мире, технологии, китай, пекин, россия, владимир путин, си цзиньпин
Аналитика, В мире, Технологии, Китай, Пекин, Россия, Владимир Путин, Си Цзиньпин

Запад все правильно понял: Путин, Си и Глобальный Юг снова выиграли

© РИА Новости / POOL/Сергей Савостьянов | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Си Цзиньпин на церемонии встречи участников форума "Один пояс, один путь" в Пекине
Владимир Путин и Си Цзиньпин на церемонии встречи участников форума Один пояс, один путь в Пекине - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© РИА Новости / POOL/Сергей Савостьянов
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Владимир Путин и Си Цзиньпин на церемонии встречи участников форума "Один пояс, один путь" в Пекине
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Дмитрий Косырев
Дмитрий Косырев
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Была такая вредительская идея, заимствованная в 90-е годы коллегами в России у худшей части западной журналистики: кормить аудиторию только тем, что непосредственно касается своей страны, мол, прочий мир не имеет значения. В полном согласии с таким подходом некоторые наши СМИ постарались подать вчерашнее событие как визит Владимира Путина в Китай — и только. А на самом деле событие оказалось куда больше масштабом, потому что в Пекине произошло сразу очень многое — да, в том числе и визит российского президента, случившийся в нужное время и в нужном месте. Но начиналось все с приглашения его на мощный международный форум по дальнейшему продвижению китайского проекта "Пояс и путь". И форум прозвучал неожиданно громко.
Давайте посмотрим, как эту ситуацию оценили вот именно западные коллеги, но из числа умных. The New York Times: "С Путиным бок о бок Си обозначил свое видение нового миропорядка". Умри, а лучше не скажешь. Из текста: Си Цзиньпин "использовал конференцию лидеров в основном развивающихся стран, чтобы представить им свои амбиции изменить миропорядок, пока мир стоит перед лицом войны на Украине и кризиса в Газе. Он изобразил свою страну как альтернативу лидерству США. И он отвел важную роль президенту России Владимиру Путину, подчеркивая, насколько важны их отношения для своего видения мира".
Логотип форума Один пояс, один путь в Пекине - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
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Все точно. Именно это в Пекине и произошло — все вместе. С поправкой на то, что на форум собралась не просто группа "развивающихся", а 150 делегаций, по большей части тех, кого называют мировым большинством и Глобальным Югом.
Продолжим наше цитирование. The Washington Post: лидеры России и Китая увидели в форуме "возможность продемонстрировать свое партнерство против США и прочих стран Запада в момент глобальной встряски". Для нашего президента тут хороший случай "показать себя лидером с могущественными друзьями". И эти друзья, добавим, далеко не только Китай — достаточно посмотреть на двусторонние встречи, которые провел российский президент, заодно получивший приглашения посетить с визитами два азиатских государства.
Наконец, комментарий из гонконгской South China Morning Post, принадлежащий пакистанской авторше из Нью-Йорка. Заголовок: "Глобальный Юг, симпатизирующий палестинцам, становится на сторону Китая, пока США ищут поддержки Израилю". И хорошие мысли из текста: "Специалисты говорят, что эти разошедшиеся позиции еще больше изолируют Запад на мировой арене. <...> Скорее всего, политически дисфункциональному и разделенному Вашингтону будет трудно что-то противопоставить растущему престижу Москвы и Пекина".
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
Вот это все вышеописанное и произошло за два минувших дня в китайской столице. И с одной стороны, это была случайность — что именно в выходные накануне начались известные события в Израиле и по соседству, которые так ярко высветили, что Глобальный Юг (а не только мусульманские страны) еще больше разошелся с Западом. Но с другой стороны, Всевышний любит помогать тем, кто сам себе помогает. Поодиночке голоса того самого мирового большинства звучали бы разрозненно и еле слышно. А тут контраст позиций с Западом (точнее, растущая изоляция последнего) выявился необычайно ярко и наглядно: пока мировое большинство занято своими делами в Пекине, западники по давней привычке судорожно пытаются поддержать одну сторону ближневосточного конфликта. Такого эффекта не случилось бы, если бы не было форума в Пекине.
Но форум, как видим, был, и причина его проведения — растущая экономическая, идейная и политическая интеграция того самого большинства. В данном случае — интеграция вокруг китайского проекта "Пояс и путь", то есть создания принципиально новой системы мировой экономики, системы, которая крупными мазками уже выстроена. Организаторы форума использовали его для того, чтобы, по сути, объявить переход к мазкам более мелким, но многочисленным и систему эту оттачивающим. В частности, к этому сводится речь Си Цзиньпина на открытии форума. Но уж такие тонкости Западу замечать сложно — не до того, слишком многое рушится одновременно.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы российских журналистов по итогам III международного форума Один пояс, один путь в Пекине - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
"Пусть приезжают на чай с блинами". Чем завершилась поездка Путина в Китай
18 октября, 15:06
 
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