Рейтинг@Mail.ru
Минобороны Финляндии отказало россиянам в трех сделках с недвижимостью - РИА Новости, 19.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:51 19.10.2023 (обновлено: 12:52 19.10.2023)
https://ria.ru/20231019/finlyandiya-1903806097.html
Минобороны Финляндии отказало россиянам в трех сделках с недвижимостью
Минобороны Финляндии отказало россиянам в трех сделках с недвижимостью - РИА Новости, 19.10.2023
Минобороны Финляндии отказало россиянам в трех сделках с недвижимостью
Гражданам России, желающим приобрести три объекта недвижимости в Финляндии, было отказано в совершении сделки по новому закону, ограничивающему лиц из-за... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T12:51
2023-10-19T12:52
финляндия
россия
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/18/1738364759_0:251:3068:1977_1920x0_80_0_0_8691c01fb2f977fdbdf2c7d0073346da.jpg
ХЕЛЬСИНКИ, 19 окт — РИА Новости. Гражданам России, желающим приобрести три объекта недвижимости в Финляндии, было отказано в совершении сделки по новому закону, ограничивающему лиц из-за пределов ЕЭП (Европейское экономическое пространство) в совершении подобных покупок, сообщает в четверг финское минобороны. "Министерство обороны 17 октября 2023 года приняло три отрицательных решения о выдаче разрешений на приобретение недвижимости покупателями, не являющимися гражданами ЕС и ЕЭП. Отрицательные решения касаются двух объектов недвижимости в Руоколахти и одного в Китее. Решения подписаны министром обороны Антти Хяккяненом", - говорится в сообщении. Что касается сделок с недвижимостью в Руоколахти, то одна из них была совершена частным лицом, другая - компанией, а сделка в Китее - частным лицом. "И частные лица, и фактические бенефициары компании являются российскими гражданами", - уточняет ведомство. Решения о выдаче отрицательных разрешений основываются на Законе о передаче недвижимости, требующей специального разрешения. Министерство обороны обосновывает отрицательные решения, в частности, тем, что рассматриваемые приобретения недвижимости могут рассматриваться как препятствующие организации обороны страны, наблюдению и защите территориальной целостности, сообщает минобороны.
https://realty.ria.ru/20231019/investproekty-1903782324.html
https://radiosputnik.ria.ru/20231017/zabor-1903419578.html
финляндия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/18/1738364759_284:300:2615:2048_1920x0_80_0_0_54ce80ec3bfb3baeb0a0ec7e9145ea18.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
финляндия, россия, евросоюз
Финляндия, Россия, Евросоюз
Минобороны Финляндии отказало россиянам в трех сделках с недвижимостью

Минобороны Финляндии отказало россиянам в совершении трех сделок с недвижимостью

© Depositphotos.com / Artur VerkhovetskiyКлючи от квартиры
Ключи от квартиры - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© Depositphotos.com / Artur Verkhovetskiy
Ключи от квартиры. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 19 окт — РИА Новости. Гражданам России, желающим приобрести три объекта недвижимости в Финляндии, было отказано в совершении сделки по новому закону, ограничивающему лиц из-за пределов ЕЭП (Европейское экономическое пространство) в совершении подобных покупок, сообщает в четверг финское минобороны.
"Министерство обороны 17 октября 2023 года приняло три отрицательных решения о выдаче разрешений на приобретение недвижимости покупателями, не являющимися гражданами ЕС и ЕЭП. Отрицательные решения касаются двух объектов недвижимости в Руоколахти и одного в Китее. Решения подписаны министром обороны Антти Хяккяненом", - говорится в сообщении.
Строительные краны - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
Эксперт: доля приостановленных инвестпроектов в России составляет почти 15%
Вчера, 11:30
Что касается сделок с недвижимостью в Руоколахти, то одна из них была совершена частным лицом, другая - компанией, а сделка в Китее - частным лицом.
"И частные лица, и фактические бенефициары компании являются российскими гражданами", - уточняет ведомство.
Решения о выдаче отрицательных разрешений основываются на Законе о передаче недвижимости, требующей специального разрешения. Министерство обороны обосновывает отрицательные решения, в частности, тем, что рассматриваемые приобретения недвижимости могут рассматриваться как препятствующие организации обороны страны, наблюдению и защите территориальной целостности, сообщает минобороны.
Финский контрольно-пропускной пункт на финляндско-российской границе у посёлка Ивало в общине Инари провинции Лаппи в Финляндии - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
Хотят стать "северной Прибалтикой"? Зачем Финляндии забор на границе с РФ
17 октября, 17:52
 
ФинляндияРоссияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала