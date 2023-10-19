https://ria.ru/20231019/finlyandiya-1903806097.html

Минобороны Финляндии отказало россиянам в трех сделках с недвижимостью

Минобороны Финляндии отказало россиянам в трех сделках с недвижимостью - РИА Новости, 19.10.2023

Минобороны Финляндии отказало россиянам в трех сделках с недвижимостью

Гражданам России, желающим приобрести три объекта недвижимости в Финляндии, было отказано в совершении сделки по новому закону, ограничивающему лиц из-за... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T12:51

2023-10-19T12:51

2023-10-19T12:52

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ХЕЛЬСИНКИ, 19 окт — РИА Новости. Гражданам России, желающим приобрести три объекта недвижимости в Финляндии, было отказано в совершении сделки по новому закону, ограничивающему лиц из-за пределов ЕЭП (Европейское экономическое пространство) в совершении подобных покупок, сообщает в четверг финское минобороны. "Министерство обороны 17 октября 2023 года приняло три отрицательных решения о выдаче разрешений на приобретение недвижимости покупателями, не являющимися гражданами ЕС и ЕЭП. Отрицательные решения касаются двух объектов недвижимости в Руоколахти и одного в Китее. Решения подписаны министром обороны Антти Хяккяненом", - говорится в сообщении. Что касается сделок с недвижимостью в Руоколахти, то одна из них была совершена частным лицом, другая - компанией, а сделка в Китее - частным лицом. "И частные лица, и фактические бенефициары компании являются российскими гражданами", - уточняет ведомство. Решения о выдаче отрицательных разрешений основываются на Законе о передаче недвижимости, требующей специального разрешения. Министерство обороны обосновывает отрицательные решения, в частности, тем, что рассматриваемые приобретения недвижимости могут рассматриваться как препятствующие организации обороны страны, наблюдению и защите территориальной целостности, сообщает минобороны.

https://realty.ria.ru/20231019/investproekty-1903782324.html

https://radiosputnik.ria.ru/20231017/zabor-1903419578.html

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финляндия, россия, евросоюз