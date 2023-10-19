https://ria.ru/20231019/finansirovanie-1903903973.html

В Калужской области анонсировали рост финансирования ряда программ

В Калужской области анонсировали рост финансирования ряда программ - РИА Новости, 19.10.2023

В Калужской области анонсировали рост финансирования ряда программ

Председатель законодательного собрания Калужской области Геннадий Новосельцев анонсировал инициативы "Единой России" по увеличению финансирования ряда программ... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T17:17

2023-10-19T17:17

2023-10-19T17:38

калужская область

экономика

калужская область

единая россия

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КАЛУГА, 19 окт – РИА Новости. Председатель законодательного собрания Калужской области Геннадий Новосельцев анонсировал инициативы "Единой России" по увеличению финансирования ряда программ в рамках бюджета региона на 2024 год, сообщает пресс-служба заксобрания. Сообщается, что в четверг, выступая на заседании сессии заксобрания, председатель парламента Геннадий Новосельцев рассказал о тех предложениях, которые планирует внести фракция "Единая Россия" в процессе работы над региональным бюджетом 2024 года. "Продолжится реализация наших традиционных проектов, в частности, программы инициативного бюджетирования. Хорошо идет программа школьных инициатив. На нее в этом году было выделено 50 миллионов рублей. Обязательно будем настаивать на увеличении их финансирования", - цитирует Новосельцева пресс-служба заксобрания. Новосельцев напомнил, что в Калужской области принят закон, позволяющий выдавать детям-сиротам жилищные сертификаты. "Единая Россия" будет ходатайствовать о выделении дополнительных средств на эти цели, отметил спикер. "Конечно, продолжим реализацию программы "Чистая вода". Потребуется минимум 150 миллионов рублей, которые традиционно будут направлены на строительство станций обезжелезивания в небольших населенных пунктах. Обязательно будем эту программу поддерживать", - подчеркнул глава регионального парламента.

https://ria.ru/20231011/aglomeratsii-1902097801.html

калужская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, калужская область, единая россия