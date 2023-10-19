В Калужской области анонсировали рост финансирования ряда программ
Новосельцев анонсировал рост финансирования ряда программ в Калужской области
© Фото : Законодательное собрание Калужской областиПредседатель законодательного собрания Калужской области Геннадий Новосельцев
© Фото : Законодательное собрание Калужской области
Председатель законодательного собрания Калужской области Геннадий Новосельцев. Архивное фото
КАЛУГА, 19 окт – РИА Новости. Председатель законодательного собрания Калужской области Геннадий Новосельцев анонсировал инициативы "Единой России" по увеличению финансирования ряда программ в рамках бюджета региона на 2024 год, сообщает пресс-служба заксобрания.
Сообщается, что в четверг, выступая на заседании сессии заксобрания, председатель парламента Геннадий Новосельцев рассказал о тех предложениях, которые планирует внести фракция "Единая Россия" в процессе работы над региональным бюджетом 2024 года.
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"Продолжится реализация наших традиционных проектов, в частности, программы инициативного бюджетирования. Хорошо идет программа школьных инициатив. На нее в этом году было выделено 50 миллионов рублей. Обязательно будем настаивать на увеличении их финансирования", - цитирует Новосельцева пресс-служба заксобрания.
Новосельцев напомнил, что в Калужской области принят закон, позволяющий выдавать детям-сиротам жилищные сертификаты. "Единая Россия" будет ходатайствовать о выделении дополнительных средств на эти цели, отметил спикер.
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"Конечно, продолжим реализацию программы "Чистая вода". Потребуется минимум 150 миллионов рублей, которые традиционно будут направлены на строительство станций обезжелезивания в небольших населенных пунктах. Обязательно будем эту программу поддерживать", - подчеркнул глава регионального парламента.