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В Калужской области анонсировали рост финансирования ряда программ - РИА Новости, 19.10.2023
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Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
 
17:17 19.10.2023 (обновлено: 17:38 19.10.2023)
https://ria.ru/20231019/finansirovanie-1903903973.html
В Калужской области анонсировали рост финансирования ряда программ
В Калужской области анонсировали рост финансирования ряда программ - РИА Новости, 19.10.2023
В Калужской области анонсировали рост финансирования ряда программ
Председатель законодательного собрания Калужской области Геннадий Новосельцев анонсировал инициативы "Единой России" по увеличению финансирования ряда программ... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T17:17
2023-10-19T17:38
калужская область
экономика
калужская область
единая россия
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КАЛУГА, 19 окт – РИА Новости. Председатель законодательного собрания Калужской области Геннадий Новосельцев анонсировал инициативы "Единой России" по увеличению финансирования ряда программ в рамках бюджета региона на 2024 год, сообщает пресс-служба заксобрания. Сообщается, что в четверг, выступая на заседании сессии заксобрания, председатель парламента Геннадий Новосельцев рассказал о тех предложениях, которые планирует внести фракция "Единая Россия" в процессе работы над региональным бюджетом 2024 года. "Продолжится реализация наших традиционных проектов, в частности, программы инициативного бюджетирования. Хорошо идет программа школьных инициатив. На нее в этом году было выделено 50 миллионов рублей. Обязательно будем настаивать на увеличении их финансирования", - цитирует Новосельцева пресс-служба заксобрания. Новосельцев напомнил, что в Калужской области принят закон, позволяющий выдавать детям-сиротам жилищные сертификаты. "Единая Россия" будет ходатайствовать о выделении дополнительных средств на эти цели, отметил спикер. "Конечно, продолжим реализацию программы "Чистая вода". Потребуется минимум 150 миллионов рублей, которые традиционно будут направлены на строительство станций обезжелезивания в небольших населенных пунктах. Обязательно будем эту программу поддерживать", - подчеркнул глава регионального парламента.
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экономика, калужская область, единая россия
Калужская область, Экономика, Калужская область, Единая Россия
В Калужской области анонсировали рост финансирования ряда программ

Новосельцев анонсировал рост финансирования ряда программ в Калужской области

© Фото : Законодательное собрание Калужской областиПредседатель законодательного собрания Калужской области Геннадий Новосельцев
Председатель законодательного собрания Калужской области Геннадий Новосельцев - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© Фото : Законодательное собрание Калужской области
Председатель законодательного собрания Калужской области Геннадий Новосельцев. Архивное фото
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КАЛУГА, 19 окт – РИА Новости. Председатель законодательного собрания Калужской области Геннадий Новосельцев анонсировал инициативы "Единой России" по увеличению финансирования ряда программ в рамках бюджета региона на 2024 год, сообщает пресс-служба заксобрания.
Сообщается, что в четверг, выступая на заседании сессии заксобрания, председатель парламента Геннадий Новосельцев рассказал о тех предложениях, которые планирует внести фракция "Единая Россия" в процессе работы над региональным бюджетом 2024 года.
«
"Продолжится реализация наших традиционных проектов, в частности, программы инициативного бюджетирования. Хорошо идет программа школьных инициатив. На нее в этом году было выделено 50 миллионов рублей. Обязательно будем настаивать на увеличении их финансирования", - цитирует Новосельцева пресс-служба заксобрания.
Новосельцев напомнил, что в Калужской области принят закон, позволяющий выдавать детям-сиротам жилищные сертификаты. "Единая Россия" будет ходатайствовать о выделении дополнительных средств на эти цели, отметил спикер.
Калуга - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
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11 октября, 18:05
«
"Конечно, продолжим реализацию программы "Чистая вода". Потребуется минимум 150 миллионов рублей, которые традиционно будут направлены на строительство станций обезжелезивания в небольших населенных пунктах. Обязательно будем эту программу поддерживать", - подчеркнул глава регионального парламента.
 
Калужская областьЭкономикаКалужская областьЕдиная Россия
 
 
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